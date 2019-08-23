Русская матрица Пушкина – ответ древнеегипетскому сценарию

Но проходит 11 дней и нам уже сообщают, что статуя принадлежит не Рамсесу Великому, а Псамметиху I. Колосс был восстановлен из 57 отдельных фрагментов и установлен в городе Луксор (Фивы – вторая древняя столица Египта). После восстановления высота статуи составила 11 метров, а её вес – 75 тонн.

Весной 2017 года в СМИ появился просто шквал сообщений, рассказывающих нам о новых археологических находках, которые специалисты относят ко временам египетских фараонов . Тот факт, что нынешний “Глобальный Предиктор” (ГП) берёт своё начало от жрецов Древнего Египта, заставил обратить наше внимание на эти публикации. Как правило, такие сообщения несут определённый скрытый посыл для управленческих элит и мы попытались разобраться в этом. Рассмотрим несколько таких новостей…

http://fb.ru/post/science/2017…

Практически одновременно с этим сообщением появляется и другое, о том что во время раскопок заупокойного храма Аменхотепа III – "фараона Солнце" были подняты фрагменты статуи царя и на одном из обломков ног обнаружено изображение "великой царской супруги" Тейе. Соответственно статуя принадлежит именно Аменхотепу III.

https://russian.rt.com/science…

Несомненно данные сообщения являются неким посылом к управленческим элитам. Но что ими пытаются донести? Мы попробовали разобраться в этом и провести некоторые аналогии в сравнении основных направлений деятельности данных египетских царей и текущей деятельностью президента России В.В. Путина.



Правление Рамсеса II Великого – фараона Древнего Египта правившего приблизительно в 1279 – 1213 гг. до н.э., базировалось в основном на военном приоритете. Не зря ему был присвоен почётный титул А-Нахту, то есть "Победитель".



Очень важной вехой в правлении Рамсеса II является битва при Кадеше – сражение Египетского и Хеттского царств, сильнейших держав Ближнего Востока того времени, которое проходило в городе Кадеше на реке Оронт (территория современной Сирии).



Это военное столкновение стало первым в истории, отображённым в источниках обеих воюющих сторон и было запечатлено по приказу Рамсеса Великого в грандиозных барельефах множественных храмовых комплексов, сохранившихся и до наших дней.



Это сражение закончилось ничьей, и через некоторое время после этого Рамсес заключил мирный договор с новым Хеттским царём. Это соглашение позволило двум великим царствам XIII века до н.э. успешно противостоять многочисленным противникам.



История гласит, что это единственный мирный договор, который никогда не был нарушен и в течение целого столетия гарантировал на этой земле спокойствие и процветание.

Вернёмся же в наши дни. Позволил ли ГП В.В. Путину нарастить и укрепить военный потенциал России? Да, безусловно.



В связи с упомянутой нами битвой при Кадеше и последующим за ней мирным договором, невольно вспоминаются инициированные В.В. Путиным минские соглашения по Украине и переговоры по Сирии в Астане.



И если провести параллели между нашим временем и временами Рамсеса II, то можно сделать вывод, что это правильный шаг.

http://egyptopedia.info/r/1670…

Правление же Псамметиха I (правившего около 664 – 610 гг. до н.э.) базируется в основном на экономическом приоритете. Именно при Псамметихе началось развитие денежного хозяйства.

Позволяет ли ГП В.В. Путину развивать и укреплять экономический и финансовый потенциал России? В этой области ещё много проблем, но судя по последним событиям, мы стоим на пороге глобальных перемен в экономике.



Вспомним "момент истины" – высказывание Путина о том, что бабушка (старуха-процентщица) Достоевского отдыхает в сравнении с сегодняшними ростовщиками. В дополнение предлагаем читателям статью "Запад в панике: Россия запускает «первый удар» против доллара США. План "Золотого Царя".

http://www.putin-today.ru/arch…

Можно сказать, что нынешний период правления Путина логически соответствует периоду правления Псамметиха I. Именно этим фараоном была достигнута значительная централизация страны, что позволило преодолеть могущество самостоятельных местных правителей, раздиравших страну на протяжении всего Третьего переходного периода.



Очень примечателен тот факт, что в данный момент у Путина третий срок президентства и перед ним стоят те же задачи преодоления влияния кланов в России, которые пришлось решать и Псамметиху I.

http://egyptopedia.info/p/1795…

Но самым интересным для нас является период правления Аменхотепа III (правившего в 1386 (1388) – 1349 (1351) гг. до н.э.) известного нам, как отец фараона-реформатора Эхнатона (Аменхотепа IV).



Преобразования, которые в последствии были названы "амарнским периодом", по сути, были начаты ещё при Аменхотепе III. С одной стороны он, как никто другой, почитал традиционных египетских богов и сооружал им роскошные храмы, а с другой – именно в его эпоху была заложена основа так называемого "культа Атона" и грядущего кризиса традиционной египетской культуры.



Здесь напрашивается аналогия с тем, как ведет себя и наш президент, искусно маневрируя между кланами, элитами, внешними угрозами, ГП, при этом ни под кого не прогибается, действуя в интересах своей страны и сообразно своей совести.

Через публикации о том, что принадлежность недавно отреставрированной статуи фараона менялась, ГП сообщает о том, что мы стоим на пороге глобальных перемен.



А то, что в это же время была найдена и статуя Аменхотепа III, говорит нам, что эти перемены в свою очередь требуют кардинального обновления управленческой кадровой базы. С другой стороны это и предупреждение Путину о том, что и его заменить тоже легко.



По сравнению с первыми двумя фараонами, правившими довольно долгие сроки: 66 и 54 года соответственно, Аменхотеп III находился у власти чуть менее 38 лет.



Таким образом, ГП даёт понять, что различил стратегические манёвры Путина и предостерегает того, что если он и впредь собирается "усидеть на двух стульях", то может быть заменён и на более послушного воле ГП президента.

Сын Аменхотепа III, Эхнатон, провёл в стране религиозную реформу, упразднив "зверинец" многочисленных египетских богов и ввёл единобожие в виде культа Атона. Эхнатон безусловно является фараоном-реформатором и великим Пророком своего народа, но таковым его воспитали родители.



Важен тот факт, что его отец, Аменхотеп III, воцарился в очень юном возрасте – ему ещё не было и 10 лет, когда он взошёл на престол при жизни своего отца. Получается, что пока Аменхотеп был юн, правили они вместе и отец воспитывал его с юных лет, как правителя. Особое внимание заслуживает жена Аменхотепа Тейе, мать Эхнатона-реформатора.



Из многочисленных источников нам известно, что Тейе прибыла во дворец сразу же по воцарении её мужа, когда тот был ещё ребёнком, и при этом была старше него на 10 лет. Можно сделать вывод, что Тейе воспитала не только великого сына, которого по его деяниям можно сравнить с Пророком, но и оказала колоссальное влияние в воспитании своего супруга.



Её образ лег в основу сложения нового статуса "великой царицы", сподвижницы фараона. В сознании славянского человека её можно сравнить с Василисой Премудрой (кстати, некоторые египтологи считают, что царица была светлокожей и голубоглазой и не была египтянкой).

Вспомнить "великую царицу" Египта нам помогло сообщение о новой египетской находке. На этот раз алебастровая скульптура принадлежала именно Тейе.

http://www.vesti.ru/doc.html?i…

Несмотря на многообразие памятников времён Аменхотепа III, долгие годы его правления «безмолвствуют» из-за недостатка письменных источников. А изображения Тейе практически отсутствуют в главных государственных храмах.



Напрашивается вывод, что они были вымараны из истории.



Такой факт – прямое свидетельство того, что деятельность этого венценосного семейства угрожала власти жрецов, чью роль сейчас исполняет ГП, и память о них старательно уничтожалась и то, что именно в эти дни были найдены статуи этой венценосной пары, говорит нам о том, что именно сейчас наступило время глобальных перемен.

Еще одна египетская новость гласит, что в Долине царей в Египте археологи нашли в гробнице судьи шесть мумий и большое количество других артефактов.

http://korrespondent.net/tech/…

В этом сообщении нас заинтересовала информация о том, что усыпальница имеет Т-образное строение и была известна учёным уже давно, но в неё долгое время не могли найти вход.



На данный момент открыта пока только одна камера, а две другие ещё предстоит открыть и это будет сделано в ближайшем будущем. Т-образное строение гробницы напоминает нам о триединстве, а то что это связано с наглухо запечатанной гробницей навело нас на мысли о герметизме.



От этого слова произошло такое обыденное для нас понятие, как "герметичный"- то есть закрытый плотно, наглухо. В первоначальном же значении – сакральный.

http://siva-sakti.ru/germetism…

Герметизм же – это магико-оккультное учение, название которого произошло от имени мифической личности Гермеса Трисмегиста (олицетворения древнеегипетского бога мудрости и знаний Тота), о высших законах природы и носило эзотерический (скрытый, открытый только избранным) характер.



Имя Трисмегист Гермес получил за своё знание частей вселенской философии: об астрологии, об алхимии и о теургии, которые соответствуют трём частям макрокосма: миру физическому, миру астральному и миру духовному, или трём частям микрокосма (человека): телу, душе и духу.



Если же рассматривать эти понятия с позиции Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ) то это соответственно – Материя-Информация-Мера, которые представляют собой Триединство любого объекта окружающего нас мира.



Помимо общеизвестных материи и информации, качество меры является ключевым, т.к. обеспечивает объект той матрицей, на основе которой данный объект и будет формироваться из определённой материи и с содержанием определённой информации.

В настоящее же время вся наша наука базируется на подменённом для нас четвероединстве – материи, энергии, пространства и времени. Если мы заглянем в ту же древнеегипетскую историю, то обнаружим, что такая подмена тянется ещё со времён XIII династии фараонов и её основателя Себекхотепа.



Таким образом, жреческое управление веками базировалось на триединстве, в то время, как для остальной толпы оно было подменено другой "научной" основой, которая закладывается нам и поныне системой образования.

У великого русского поэта А.С. Пушкина в поэме "Домик в Коломне" есть такие строки:

Четырёхстопный ямб мне надоел:

Им пишет всякий. Мальчикам в забаву

Пора б его оставить. Я хотел

Давным-давно приняться за октаву.

А в самом деле: я бы совладел

С тройным созвучием. Пущусь на славу!

Ведь рифмы запросто со мной живут;

Две придут сами, третью приведут.

Не напоминают ли вам слова "четырёхстопный" – четвероединство? Октава, как известно, это строфа из 8 стихов. А 8 является числом Гермеса Трисмегиста.



Таким образом русский Пророк сообщает нам, что четвероединство уйдёт в небытие и произойдёт разгерметизация знаний. Вслед за этим людям откроется триединство – Материя, Информация, Мера.



"Две придут сами, третью приведут" – сообщение о том, что одна из комнат Т-образной гробницы, доступа к которой ранее не могли найти, теперь открыта и две других будут так же вскоре открыты, на наш взгляд, говорит о том, что процесс описанный Пушкиным уже происходит.



Знания, которые были ранее закупорены и доступны лишь избранным, в наши дни могут стать достоянием для каждого.



В наше время происходит такое явление, которое авторским коллективом ВП СССР названо Законом Времени. Это смена логики социального поведения, когда частота социального времени (смены технологий) превосходит частоту смены биологического времени (смены поколений).



Когда смена частоты социального времени пройдёт некую точку, то ГП утратит свою власть над человечеством, так как не сможет более удерживать скрытую информацию, которая ранее находилась под полным контролем ГП. А.С.Пушкин в поэме "Руслан и Людмила" сказал об этом так:

"Он звезды сводит с небосклона,

Он свистнет — задрожит луна;

Но против времени закона

Его наука не сильна."

- имея ввиду тот момент, когда произойдёт переход этой точки.



Но пока переход ещё не произошёл ГП может, используя свои знания, тормозить этот процесс, пытаться развернуть социальное время вспять, таким образом стараясь замедлить приближения критической для него точки, а если удастся, то и вообще предотвратить наступление таковой.



Ведь ГП – это управленец с многотысячелетним стажем работы и он умеет брать такие процессы под свой контроль, как это было сделано им в период правления Эхнатона. И именно об этом сообщается в публикации о гробнице.



Известно, что у Эхнатона-реформатора было 6 дочерей, а в гробнице обнаружено 6 мумий. И в этом можно усмотреть предупреждение от ГП о том, что плоды Пророка были перехвачены и законсервированы. Таким образом он пытается сообщить нам, что может перехватить процесс разгерметизации знаний.

И что же нам делать? Есть ли у человечества то, что можно бы было противопоставить такому глобальному управлению?



Достаточно Общая Теория Управления (ДОТУ), написанная авторским коллективом ВП СССР, даёт единственную на данный момент возможность освоить методологию познания законов, по которым осуществляется глобальное управление на нашей планете и перехватить его.



Происходящие в настоящее время процессы, говорят о том, что управленческая грамотность требуется во всех областях жизнедеятельности человека, где бы вы ни работали и какую бы должность не занимали. Даже если Вы обычная домохозяйка, и как Вам кажется, "всего лишь" занимаетесь воспитанием своих детей.

Следующая рассмотренная нами новость уже касалась жены Эхнатона – царицы Нефертити. В которой сообщалось, что в Воронеже с 18 мая и по 10 июня будет проведена уникальная выставка «Образ Нефертити».

http://www.egypthome.org/life/…

На ней представлена одна из лучших существующих на сегодняшний день копий скульптурного портрета Нефертити – самой красивой женщины своего времени, которую назвали "Совершенной".



И как же было не сопоставить этот факт с выше изложенной нами информацией? Ведь Нефертити являлась не просто женой того самого Эхнатона-реформатора, а была и его идейной вдохновительницей. Эхнатон (он же Аменхотеп IV) был фараоном XVIII династии правивший приблизительно в 1353 (или 1351) — 1336 (1334) годах до н. э.



Он вместе со своей женой царицей Нефертити провёл монотеистическую революцию в религии, заменив тем самым многочисленных египетских богов на единого бога Атона.



Теперь давайте немного повнимательнее присмотримся к его царственной супруге. Как оказалось, Нефертити была племянницей матери Эхнатона, той самой Тейе, которую мы назвали Василисой Премудрой.



И есть источники утверждающие, что Тейе являлась кормилицей Нефертити. Здесь сам собой напрашивается вывод о том, что Нефертити была воспитана теми же людьми, что и египетский Пророк. Неудивительно, что эта женщина не ограничивалась лишь выполнением супружеских обязанностей. Она была единомышленницей своего мужа и горячо поддерживала его во всех начинаниях.

Во времена правления Эхнатона и Нефертити власть жрецов оказалась под угрозой, а так как у жречества были знания, о которых простой народ и представления не имел, то используя эти самые знания и свой многовековой опыт, жрецы в скором времени избавились от опасного для их власти фараона.



Эхнатон правил всего лишь 17 лет, в его мумии были обнаружены следы ртути, и это говорит нам о том, что неугодного фараона медленно травили. После смерти Эхнатона политической роли вдовствующая царица уже не играла. Сведения об этом периоде её жизни очень скудные…

Как-то уж много в последнее время на нас обрушилось новостей о египетских находках, а тут вдруг (а вдруг ли?) сама Нефертити к нам в гости. Поведаем вам несколько строк о самом бюсте великой царицы.



В 2016 году на основе трехмерного сканирования, выполненного в Египетском музее Берлина, в Москве командой мастеров под руководством художника Эдуарда Агапова и известного российского египтолога Виктора Солкина была создана высокоточная копия скульптурного портрета Нефертити.



Она признана лучшей из существующих копий великого шедевра. Созданная в Москве копия будет находиться в постоянной экспозиции известного российского центра египтологии и востоковедения – Библиотеки им. М.А. Волошина.



Исключение сделано только для Воронежа… Тут у нас возник вопрос – почему же именно Воронеж?

Эта земля густо полита потом и кровью наших предков, а значит несёт колоссальную энергетическую силу.



К месту будет вспомнить и тот факт, что совсем недалеко от этого города с 5 июля и по 23 августа 1943 года произошла битва на Курской Дуге – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны, самое крупное в истории танковое сражение, явившееся завершающим этапом коренного перелома, начавшегося под Сталинградом.



23 августа является Днём Воинской Славы в России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами, которым было присвоено почётное звание "Город воинской славы".



А 8 февраля 2008 года к ним присоединился и Воронеж. Кроме того, что этот город является одним из чернозёмных центров России, Воронеж – это город воинской славы!

http://www.voronezh.me/istoriy…



К тому же исстари он служил верфью, где строились "струги, пригодные к мореходному делу".



Если эта местность имеет такое сильное энергетическое наполнение для наших культурно-исторических кодов, то не поставили ли себе ГП цель перенаправить энергию матрицы нашего народа в иную, удобную для них матрицу?



Ведь сам по себе ГП не может создавать эту энергию. Только мы своими мыслями и своими деяниями создаём её. Да, ГП слаб, но чертовски хитёр.



И на примере Воронежа мы проследили, как он умело перехватывает и направляет нашу энергию по нужному ему руслу.









Памятный монумент "Воронеж – город воинской славы!" создан в виде масонской пирамиды. Взгляните внимательнее на этот памятник.



У него есть отделённая от основной части пирамиды вершина со звездой вместо глаза (символизирует ГП), если сравнить его с подобным масонским символом, как это и есть в толпо-элитарном обществе.



В средней же части можно заметить интересный момент – надпись выполнена так, что на одной грани её можно прочесть слева направо, как это и есть в русском языке, а на противоположной грани справа налево, как читается в арабском языке.



Есть мнение, что арабский был языком учёных и алхимиков. Можно предположить, что это символ научных элит. А вот основания, то есть символа народа, у этой пирамиды нет.

А струг на Адмиралтейской площади? Ничего вам не напоминает? Да это же ладья из египетской мифологии.

И как оказалось, в Воронеже египетская коллекция начала создаваться уже более 200 лет назад.

http://www.vrn.kp.ru/daily/264…

Понимаете, на какое время могут простираться планы ГП? Для него ведь, в отличии от нас, не существует времени. Нет, представители глобального управления, конечно же, тоже смертны.



Мы говорим сейчас о целях и способах глобального управления. ГП видит перед собой цель и запускает определённые процессы, которые должны привести к достижению этой цели.



Если в силу определённых обстоятельств цели не были достигнуты в полной мере, то ГП запускает новый виток.



Отсюда и цикличность исторических процессов.

Мы привели вам только некоторые из многочисленных свидетельств того, что на планете Земля в настоящее время происходят глобальные перемены.



Мы с вами проживаем в так называемый переходный период между космическими эрами. И ГП, переживший не одну подобную смену эпох, прекрасно понимает, что в новой эре управлять старыми методами не получится.



Старые инструменты оказываются негодными. Отсюда и запрос на смену управленческих элит. По этой же причине ГП для народа уже готовит новую религию, которая, как нам будет казаться, даст ответы, на беспокоящие нас вопросы, но только так, как будет угодно ему. ГП умён и умеет творить "чудеса" для толпы, чтобы взять её под свой контроль. Один из таких моментов ярко описан в книге Болеслава Пруса "Фараон".



Новая религия подарит толпе ощущение, что выход найден, поэтому станет привлекательной и у неё непременно появится своя паства. Но эта религия способна будет лишь отформатировать нашу психику таким образом, чтобы мы стали послушными овечками и даже не догадывались об этом.



А для такой религии нужен новый Пророк. Не в этом ли подвох?

Так если Эхнатон – это Пророк в египетской культуре, то в христианской культуре это Христос. А с кем же можно его сравнить в исконно русской культуре? Известно, что тексты поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила" архаичнее "Рамаяны".



А значит, несут в себе очень древние культурно-исторические коды наших предков. А почему бы нам не попробовать провести параллели между египетской историей и нашей? И разобраться таким образом, а что же задумали для нас "гениальные правители Земли"?

Главный герой поэмы Пушкина – Руслан. В египетской же истории мы сравнили его с легендарным Эхнатоном. Значит Нефертити – это египетский аналог Людмилы. А если переводить параллели с нашим временем – то это Люд Милый, т.е. народ.



И здесь нам вспомнилось о том, что у статуи Нефертити только один глаз. Мы заглянули в источники и узнали, что существует несколько версий отсутствия глаза у статуи. Но смысл всех их сводится к тому, что если вставить статуе второй глаз, то в статую вернётся душа.



То есть если нам навязывают образ Нефертити вместо нашей Людмилы, да ещё и с одним глазом, то это наводит на мысль, что кто-то не желает возрождения Русского Духа. А после смерти Пророка Нефертити вообще исчезла из истории.



Неизвестна даже точная дата её смерти… Значит убрав одного Пророка, что в общем-то сделать не трудно, тем более для ГП, и весь народ можно лишить силы?

Так кто же тогда Руслан? Неужели это Путин?

Да полноте вам! Вначале этой статьи мы сравнили деятельность В.В. Путина на посту президента с тремя фараонами Египта. Нам удалось найти эти соответствия. Напомним вам, что мы провели параллели между преобразованиями Путина на посту президента с деятельностью Аменхотепа III – отца Эхнатона.



Так что Путин это только "отец" пророка Эхнатона. А в "Руслане и Людмиле" Путин – это князь Владимир, как представитель благонамеренной государственной структуры. И даже имя соответствует.



Так кто же тогда Эхнатон-Руслан? Эхнатон – это Пророк, заменивший многобожие единым богом, как и Христос, который нёс людям новое учение. А не хотят ли нам навязать привезённым образом Нефертити своего пророка, который нужен ГП?



Может на первый взгляд показаться: "Да ну нет, причём здесь ГП? Ведь Эхнатон-реформатор. Он действовал в интересах народа". Да, это так! Но у египетской истории есть продолжение…



После смерти Эхнатона трон фараона быстро менял своего владельца – Сменхкар, Эйе, Тутанхамон. И вскоре им на смену приходит Хоремхеб. Стремясь изгладить даже воспоминания о реформах Эхнатона, Хоремхеб безжалостно уничтожил всё, что было связано не только с ним и с культом Атона, но и со своими непосредственными двумя предшественниками.



Он присвоил все их сооружения и статуи, стерев их имена и поставив взамен своё. А что сотворили с пророком Христом? Всё его учение переврано, а образ его в распятом виде поместили на символ христианства – крест.



Хотели бы вы для России такого продолжения? Есть ли нечто подобное в поэме Пушкина? С кем можно сравнить там Хоремхеба? А нет там такого явления в принципе. Руслан побеждает всех и пробуждает Людмилу. Вот она, единственная наша матрица, в которой у нас есть выход!

Так кто же этот самый Руслан в нашей жизни? Где он? Где наш Пророк? Как нам не ошибиться? Итак, Руслан. Это весьма ёмкое понятие и до конца нами ещё не осознанное. Но давайте с вами рассмотрим одну из его граней.



С чем созвучно в нашем языке это имя? Русский, русло… Русло чего? Русло реки. А что такое река? Это вода, а вода – это информация. Это наши информационно-исторические коды.



А нам хотят на эти воды спустить чужеродную ладью, которую мы примем за струг наших предков. И запустить в этой ладье нам своего "пророка", который используя энергию наших же предков, поведёт нас в том русле, в котором нужно ГП.



Уж больно воронежская ладья напомнила нам ладью с антихристом из масонского мультика "Домашний козёл-2". Так где же искать нам нашего Пророка?

Мы все уже по праву своего рождения имеем доступ к информации, наработанной тысячелетиями нашими предками и хранящейся в информационном поле Земли, именуемом сегодня ноосферой.



Но мы не умеем беспрепятственно пользоваться этой информацией, потому как многие знания были от нас тщательно скрыты, нашу психику веками калечили и продолжают это делать существующей ныне системой образования.



Но на русской земле русскими же людьми была создана Достаточно Общая Теория Управления. Это не новая религия, это не догма, потому что она не даёт нам новые Законы бытия и не загоняет человека в определённые рамки, не навязывает своих Пророков, а даёт нам методологию познания, ориентиры на высокую нравственность и развитие Человечного строя психики. И это не просто высокие слова.



Эта методология действительно открывает человеку невероятные возможности. Никакие университеты мира не дадут нам тех знаний и возможностей, о которых мы даже и не догадываемся.



Достаточно Общая Теория Управления даёт человеку возможность сменить калейдоскопичность и клиповость своего мышления на мозаичное мировоззрение, и изучив её, человек обретает методологию познания и творчества и использует её для построения своей жизни.



Мы все пророки, такими нас задумал создатель!

И ещё раз, кто же такой Руслан? А это все люди, открывшие в себе такие возможности и использующие их на благо развития России и всей Земли. Каждый из нас может стать частичкой этого самого Руслана.



И чем больше нас будет, тем сильнее будет наш Руслан. Тем мощнее будет поток в этом русле и никакие ладьи с "засланными казачками" не смогут удержаться на его водах. И тем быстрее будет спасена и пробудится Людмила – Люд наш Милый.

Будущее многовариантно. Но основы нашего будущего закладывались, как в прошлом, так и сейчас, в сегодняшнем дне. И как всегда мы с вами стоим перед выбором – либо мы будем послушными овцами и пойдём за чужим пастухом туда, куда нас гонят.



Либо мы сами станем концептуально властными управленцами и прервём эту бесконечную карусель циклов, навязываемую нам ГП, и сами будем управлять своей жизнью.



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