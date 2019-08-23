Поколение Маугли

Папские индульгенции в Средние Века имели обширный рынок сбыта и жгучий спрос. Купить отпущение грехов у бродячего торговца считалось умным и дальновидным поступком. Некоторые разбойники, прежде чем грабить монаха-коммивояжера, сперва покупали у него индульгенцию. Очистившись – отбирали и свои и чужие деньги в рамках грабежа…

Если мне или вам (человеку достаточно развитому, раз «ЭиМ» читаете) предложат купить индульгенцию от папы римского, мы сперва удивимся, а потом, естественно, откажемся . Мы стоим на том уровне сознания, когда идея выкупать грехи за деньги у какого-то сомнительного посредника в Ватикане кажется нелепой, глупой, а для верующего – ещё и кощунственной. Поскольку мы папской индульгенции не купим никогда, ни дорого, ни дёшево, ещё более странно ждать от нас протест из-за отсутствия индульгенций. Мол, мы возмущены и в гневе, что никто не ходит по улицам, не предлагает папских грамот, сетевой маркетинг вообще обошёл стороной эту тем, и т.п. Вы можете представить себе, что кто-то такое будет требовать? Нет? А я могу…



Нелепость и безумие не являются для всех одинаково отталкивающими. Чем ниже по шкале цивилизации опускается мышление человека, первоисточник его поведения, тем толерантнее он к самому махровому мракобесию.

Но очень важно отметить с точки зрения социопатологии, что глупый человек отнюдь не всеяден.



Невежество всеядно, но оно не означает конституциональной глупости. Человек, глупый в полном смысле этого слова, слабоумный – имеет цензора в виде звериного начала. Он глотает не всё, что с ветра принесёт, а только то, что удовлетворяет самым низшим и примитивным, а потому у слабоумного наиболее сохранившимся и функциональным, инстинктам.



Не нужно думать, что «поколение ЕГЭ», станет раскрыв рот, как деревенские неграмотные мальчишки начала ХХ века (тянувшиеся к знанию) слушать любого лектора. Те мальчишки понимали, что темны и ничего не знают. Поколение ЕГЭ, напротив, убеждено, что знает всё: я, мол, искушённое…

Прав современный мыслитель А. Халдей, когда называет статью «Социология протеста: потерянное поколение Маугли». Поправлять его в этой статье негде, а вот немного дополнить с точки зрения социопатологии – не помешает.

Халдей пишет, что «Современный протест – естественный продукт своего времени… Он зрел от выборов к выборам… то самое непоротое и непуганое поколение…



Эти новые люди презирают политиков, центральное телевидение, его пропаганду и пропагандистов, не понимают геополитики, считая её конспирологией для глупцов.



Они сочетают очень неглубокое образование с запредельной наивностью, дилетантизм с морализмом, не любят всякое государство, всякую религию, всякую элиту, любой порядок этого мира для них негоден.

Они не считают себя связанными с делами отцов и детей (мой дед брал Берлин, а я не брал, и потому вера в великий народ — это не про нас).

Самой большой глупостью они считают разделение мира на своих и чужих. Верят в способность творчества быть средством решения всех жизненных проблем. Презирают ту систему, в которой росли… По сути, система либерального капитализма взрастила своих могильщиков.

Это поколение стихийного протеста ещё далеко не социалисты. Так глубоко они думать не в состоянии — не тот уровень образования. Это такие современные социальные Маугли…»

Очень точная диагностика: вслед за кровожадными каннибалами 90-х улица породила скачущих по верхам лопоухих мартышек. Жизни во всей её сложности и многообразии, с системой продуктопроводов и иных средств к существованию для мартышек не существует: в их понимании булки на деревьях растут.

Мы привыкли к традиционному протесту, смысл которого – осуждение системы за несовершенство и примитивность. Традиционный рациональный критик ругает государство за то, что оно «недостаточно государство», пытается развивать отношения путём их совершенствования, уточнения, повышения разумности.

Но никакая политическая система не существует в вакууме. Она – на своей отметке шкалы цивилизованности. Всегда есть и те, кто выше неё по этой шкале, и те, кто ниже.



Критика снизу требует упрощения и без того примитивных отношений, демонтажа всех «сложностей». Критики снизу требуют, чтобы государство катилось по каскаду вниз, ступень за ступенью, «не останавливаясь на достигнутом».

Моё поколение родилось в стране, которая была на порядок сложнее и прогрессивнее нынешней РФ. Эта страна погибла – потому что стала для своих деградирующих сограждан слишком «сложна в эксплуатации».



Не может дегенерат понять всей сложности отношений в советской системе, ему бы «взять всё и поделить», что он и сделал в приватизацию.

Вы сталкивались с тем, что некоторые старенькие бабушки не могут освоить новой бытовой техники? Не потому, что техника плохая, а потому что бабушку уже новым штукам не научишь: мышление ссохлось. В борьбе либералов за десоветизацию то же самое: слишком сложное устройство, несите попроще!

Однако у РФ тоже есть свой уровень на шкале цивилизованности. Он ниже советского, но выше, например, палеолита. То есть падать ещё есть куда, снова и снова! Говорить, что мы достигли дна в падении – совершенно неоправданный оптимизм.

А поскольку педагогика ЕГЭ вообще не даёт знаний, это не учёба, а дрессировка, не разъяснение мира, а натаскивание на условную ситуацию, мы получаем людей, которые умом застряли в раннем школьном, если не дошкольном возрасте.

Халдей пишет:

«Это не конфликт отцов и детей, это продукт гниения и разложения самой системы ценностей современного им недоразвитого капитализма… Ни власть, ни оппозиция уже не имеют на них влияния… Это прошлый век. У них свои герои.



Они всё переделают по-своему. Это другое поколение… Именно так выращенная в закутке субкультура становится со временем господствующим течением мысли. Это испытанная технология внедрения новых господствующих течений в общество. Им сейчас 15−30 лет.

…

За несколько дней московский протест (подчёркнуто бессмысленный) поддержали не менее 40 российских селебрити с совокупной аудиторией в соцсетях более 70 млн человек (аудитории могут пересекаться)»… системные многолетние звёзды центрального ТВ, артисты и писатели с мощной пиаровской историей глубоко отстали от никому не известных звёзд Ютуба и соцсетей.



Вот куда давно ушёл главный нерв общественной жизни и где элита полностью проиграла битву за дискурс. Вот где сейчас куётся наша будущая история».

«Каждый Петербургский экономический форум, превращавшийся в демонстрацию торжества сытых системных либералов, каждое сообщение о закрытии малого бизнеса и факте коррупции — всё это шаг за шагом выращивало чувство разочарования и напрасных ожиданий перемен… Элита демонстрирует обескураживающую слепоту и отсутствие реакции.

Сейчас оппозиция будет тренироваться в переходе от столичной тематики к федеральной. От темы выборов в Москве будут переходить к требованию изменения условий работы силовиков и судей, где постараются сделать их как можно более слабыми.

Для усиления к этому привяжут социальную и экологическую тему. Сумеет ли «Единая Россия» в её нынешнем положении без раздражающего общество административного ресурса вернуть инициативу? Судя по тому, как она действовала до сих пор, в это верится с большим трудом.

На волне кризиса на сцену истории вышло очередное потерянное поколение. Смена поколений в политике — процесс объективный и всегда болезненный, но когда потерянное поколение вдруг неожиданно для самого себя добивается своих целей, всегда происходит потеря страны. Никакие уверения, что хотели как лучше, потом не помогают. Очень важно, чтобы сейчас не получилось как всегда»[1].

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Тенденция очевидна: деградировавший человек, в голове у которого картина мира проще, чем была у средневекового, тяготится любой сложностью в системе. На цивилизацию и её институты социальный дикарь реагирует так, как дикий зверь на ошейник: всеми способами, и лапами и зубами, пытается его сорвать с себя.

Власть, которая сама продукт деградации более развитого общества – и не хочет, и не умеет остановить процесс деградации. Но если в истории племена срослись некогда в нации – то в процессе обратного движения нации распадаются обратно на племена. Те на роды и группки первобытных охотников и собирателей…

Мышление современной молодёжи в значительной степени ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ. Это мышление варвара с периферии, который в империях видит только маету и придурь фараонов, смешанную с «рабской психологией» фараоновых подданных.



Варвар, как индеец в США, не видит единого и великого государства краснокожих. Он мечтает сберечь свою вольницу в прериях, скакать там, никому не подчиняясь, и пуще глаза оберегая свою дикарскую свободу. Этот приоритет личной и племенной свободы над имперской, державной солидарностью – и есть ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ.

Если человек не понимает, что общее дело и общее выживание важнее его личных придурей и капризов, то он разделит судьбу индейцев и тасманийцев.

Варвары всегда свободны: и когда их ещё не расстреляли с вертолёта, и нет никакой несвободы. И когда их уже расстреляли – и нет никакого варвара.

Увы…

[1] https://regnum.ru/news/society/2695126.html



В. Евлогин

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