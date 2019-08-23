Незадачливое хождение в народ

150 лет назад русские революционеры сильно просчитались, сделав ставку на бунтарские настроения в раскольничьей среде.

Однако сегодня, используя знакомый термин, следует наконец уяснить то, что игнорировали или не замечали долгое время: это было хождение не просто в народ, а хождение в раскол . Именно так и никак иначе задумывали и обосновывали его отцы-вдохновители Герцен, Огарев и Бакунин.

Термин «хождение в народ» принадлежит М. А . Бакунину; став хрестоматийным, он прочно вошел в отечественную историю. Им обозначают целый этап в движении российской интеллигенции навстречу своему народу (а не выходцам из него) с целью помочь ему обрести лучшую долю после веков крепостнического угнетения. Это яркое движение пользовалось симпатией советской историографии как проявление освободительного порыва лучших представителей России в ту эпоху, когда еще не созрели предпосылки для великой победы.



Их идеи легли в основу практической деятельности многих энтузиастов из студенческой среды, за свое стремление в российские просторы прозванных «деревенщиками».



Задача состояла в прояснении староверческого сознания и в организации сил в правильном направлении.



Многие думали, что, учитывая бунтарскую родословную раскола, достаточно двух-трех, в крайнем случае пяти-шести лет, и социальная революция в России станет явью.

Кружки, артели и листовки

«Хождение в народ» как массовое явление началось в 1870‑х годах и продолжалось почти до конца десятилетия. Энтузиазм его участников был связан с раскрытием внутренних сил староверчества – давнего врага самодержавия.



Например, О. В.Аптекман в своих воспоминаниях о народнической организации «Земля и воля» говорит прямым текстом:

«…В круг обязанности «деревенщины» входила деятельность среди раскольников и сектантов, на которых мы в то время возлагали большие надежды. В нашей программе раскол и сектантство чуть ли не стояли во главе угла». Эта установка отражала серьезные надежды тех, кто готовил и вырабатывал программу общества.

Темой раскола был увлечен один из лидеров «Земли и воли» М. А.Натансон. Что касается другого яркого народнического вожака, А. Д.Михайлова, то он постоянно находился в староверческих регионах страны. Объездив ряд приволжских губерний, жил и учительствовал в селениях раскольников.



Сам он вспоминал: «Мне пришлось сделаться буквально старовером. Пришлось брать себя в ежовые рукавицы, ломать себя с ног до головы. Я должен был во всем подделаться под эту среду, чтобы стать на одной с нею почве, иметь возможность влиять на нее».

Мир раскола восхищал А. Д.Михайлова своей самобытностью, духовными интересами и самодеятельной организацией. У него завязались там прочные связи, с помощью которых он проник и к сибирским бегунам, и к астраханским общинникам, был принят на Преображенке в Москве.



Во время заездов в ПетербургА. Д.Михайлов настойчиво советовал своим соратникам изучать священное писание и историю раскола, рекомендовал создать типографию со специальным славянским шрифтом, чтобы революционную литературу для раскольников печатать именно на нем.

Стремление к раскольничьим низам отличало не только вожаков народников, но и всех, кто участвовал в движении.



Так, перед выездами в российские губернии молодые люди проходили своего рода подготовку, чтобы им легче было погрузиться в народную среду. Подготовка происходила в рамках семинаров численностью по 30–40 человек, действовавших и в Петербурге, и в Москве. О них мы узнаем из мемуаров Д.Н.Овсянико-Куликовского – известного впоследствии ученого-лингвиста и психолога.



Рассказывая о студенческих годах, он писал о своем увлечении расколом, о том, с каким жадным любопытством и энергией принялся за изучение старообрядчества в его прошлом и настоящем.



И в результате собрал обширный материал, прочел книги и статьи А.Щапова, П.Мельникова, И.Никольского, Г.Есипова и др. Кружок, где Д. Н.Овсянико-Куликовский делал сообщения о расколе, пользовался известностью и прекратил свое существование, когда будущего ученого задержала полиция.

Подготовленное в таких кружках молодое поколение оказывалось среди того народа, который и предстояло поднять на борьбу, указав ему путь в будущее. Территориально деятельность народников сосредоточивалась в российских губерниях, расположенных вдоль по Волге.



Считалось, что в этих преимущественно старообрядческих регионах наиболее силен бунтарский разинско-пугачевский дух. Волга рассматривалась в качестве естественной оси, от которой в обе стороны должны распространиться агитационные импульсы.



Агитаторы всюду действовали по стандартной схеме: организовывали различные артели, школы, медицинские пункты и т. п., откуда распространялась нелегальная литература и где велась разъяснительная работа.

Например, в Ярославской губернии устроили слесарную артель, куда приглашались крестьяне из соседних селений. Работа в ней шла для отвода глаз, главным же было настраивание местного населения на восстание против царя и правительства, за установление новых порядков.



Крестьянам сообщалось о массах недовольных, о пяти тысячах уральских казаков, ожидающих начала бунта.

Народовольцы ходили по селам, посещали сходы, учили революционным песням, раздавали листовки. Иногда к делу относились более творчески, используя религиозные моменты.



Так, в Калужской губернии столичные студенты из медико-хирургической академии, военно-артиллерийского училища ходили по деревням с Библией и в христианском ключе проповедовали о новой эре, когда не будет ни частной собственности, ни правительства, а все будет общее.



Необходимо подчеркнуть, что темы листовок, распространявшихся агитаторами по стране, были рассчитаны в первую очередь на раскольников. Скажем, в листовке «О правде и кривде» содержался рассказ о неправедном насаждении на Руси греческой церкви, от которой все зло.



Два столетия тому назад народ восстал против попов, насаждающих иноземщину, и начал по своему разумению толковать Писание, отверг власть помещиков и церкви, весь царский порядок и решил вернуться к старым обычаям: «Вот за что поднимались наши раскольники: старые книги и двуперстное сложение и восьмиконечный крест – это было для них то же, что знамя для солдат. Не за него бьются солдаты: знамя поднимается, чтобы собрать всех вокруг него».

То, что народники действовали в основном именно в старообрядческих районах, подтверждают и данные об арестах, произведенных властями.



Как следует из полицейских справок, летом 1874 года в 28 губерниях страны за распространение запрещенной литературы и агитационную деятельность было арестовано 298 человек, причем 200 из них – лишь в 9 губерниях (Московской, Саратовской, Самарской, Казанской, Ярославской, Владимирской, Пензенской, Вятской, Орловской).



Остальные 100 человек задержаны в регионах юга России и Украины. То есть там, где, образно говоря, ощущался недостаток староверческого духа, активность народнических организаций была незначительной, основные же силы народовольцы направляли в исконно раскольничьи регионы.

Непреодолимая пропасть

Можно говорить, что народничество 1860–1870‑х годов выстраивало свое движение не вокруг какого-либо класса, а вокруг старообрядческих низов как определенной религиозной – не социально-экономической – общности.



С середины ХIХ столетия российское общество, по сути, впервые получило серьезные знания о расколе, что заметно расширило представления о жизни страны. Объединяющим началом староверческого социума выступала его религиозная идентификация, в корне отличающая старую веру от государственности синодального православия.

Действительно, староверие выглядело весьма привлекательно, поскольку издавна противостояло самодержавной России и РПЦ.



С точки зрения групп, жаждущих политических перемен в стране, раскол был признан движущей силой, которая наконец-то трансформирует революционные порывы лучшей части интеллигенции в реальную практику.



Такое понимание раскола, а главное – политических перспектив, связанных с ним, и явилось основой для выработки конфессионального подхода в борьбе против правящего режима.

Неразвитость социальных структур в России середины ХIХ века была очевидной. Многие наблюдатели, включая иностранных, говорили о невозможности использовать достижения европейского общественно-политического багажа в российском опыте.



Классовые теории как новейшее слово западной мысли признавались непригодными для наших условий. Тем большую ценность приобретали осмысление раскола как сугубо доморощенного явления и стремление к практическому взаимодействию с ним.



Противники самодержавия обрели вектор для выстраивания не только идейной, но и всей организационной работы.

Конфессиональный подход к борьбе, сформулированный знаменитыми революционерами Герценом, Огаревым и Бакуниным, стал своего рода фирменным знаком народничества. О конфессиональности движения свидетельствует и то, что в народнических организациях в принципе отсутствовало деление народа на крестьян и рабочих.



Вместе с тем четко прослеживались религиозные предпочтения.



Знакомство с деятельностью народных агитаторов позволяет лучше понять высказывание революционера С. М.Степняка-Кравчинского: «…Тип пропагандиста 1870‑х годов принадлежал к тем, которые выдвигаются скорее религиозными, чем революционными движениями. Социализм был его верой, народ – божеством… он твердо верил, что не сегодня завтра произойдет революция, подобно тому, как в Средние века люди иногда верили в приближение Страшного суда».

Но действительность нанесла жестокий удар по этой восторженной вере. К 1880‑м годам стало очевидно, что старообрядцы слабо реагируют на пропаганду, оставаясь глухими к призывам подниматься на борьбу, час которой пробил.



О полученной литературе они говорили, «что много греха взяли на душу, читая такие книги, которыми только прогневали Господа Бога».



Более того, не только бунтарские настроения, но даже здравые начинания интеллигенции по организации школ, созданию различных артелей, учреждению ссудно-сберегательных касс и т. д. встречали мало понимания у трудового народа.

Участники движения убедились, что от народных верований, традиций и быта их отделяет настоящая пропасть, преодолеть которую невозможно. На их подвижничество народ смотрел как на господские забавы.



Один из теоретиков народничества И. И.Каблиц впоследствии пояснял: «Интеллигенция находилась издавна у нас в самой тесной связи с бюрократией и владельцами крепостных душ. Из их рядов наполнялась она и им, в свою очередь, служила; неудивительно, что народ привык их вполне смешивать. Для него студент – барский сынок и ничего больше».

Крушение иллюзий

К концу 70‑х годов XIX века революционное движение, выстроенное на конфессиональной основе, заходило в тупик. Потуги интеллигенции выглядели удручающе: прежние конфессиональные ставки оказались несостоятельными.



На этом нерадостном фоне у молодой интеллигенции произошло обретение новых ориентиров для продолжения борьбы: в российском обществе происходит разворот к классовому подходу.



Пересмотр идейных установок повлек качественную переоценку всей революционной практики. Недавние участники «хождения в народ» начинают смотреть на него исключительно с классовых позиций; в нем видят не раскольников и никониан, а крестьян и рабочих как участников прежде всего экономического процесса.



За кем в России будущее? В зависимости от ответа на этот вопрос происходило размежевание народнического движения в восьмидесятых годах.

Большая часть интеллигенции провозгласила крестьянство экономическим классом, который поведет страну к светлому горизонту в силу своей многочисленности, подлинной, обусловленной близостью к земле нравственности и т. д.



Однако другим следствием этой трансформации стало увлечение некоторых бывших народников марксизмом, интерес к которому пробуждается в России в тех же 1880‑х годах. В соответствии с учением Маркса главным двигателем борьбы объявлялся пролетариат, за которым теперь закреплялась роль могильщика старого мира.

Отмеченные метаморфозы российского революционного движения неплохо прослеживаются по автобиографическим очеркам именитой революционерки В. Н.Фигнер.



Она вспоминала, что в начале ее революционного пути помимо обычной литературы сильное влияние на нее оказал «трогательный образ кроткого учителя из Назарета».



Этот образ послужил примером для многих из ее круга: «Иисус Христос удовлетворял нравственное чувство, давал в Евангелии наибольшее количество когда-либо полученных этических идей, учил, что самопожертвование есть высшее, к чему способен человек».

С такими идеями Фигнер, активная участница «хождения в народ», вместе со своими товарищами испытала крушение пропагандистских иллюзий. Осознание бесперспективности усилий привело ее к пересмотру жизненных ориентиров уже на основе экономической литературы.



А то, от чего пришлось отказаться, познакомившись с политическими и бытовыми реалиями России, Фигнер называет четко и ясно: «…Для нас, материалистов и атеистов (теперь уже так! – «Профиль»), мир раскольников закрыт, а в смысле протестующей силы безнадежен».

Участники революционной борьбы, познавшие горькое разочарование в своем прежнем кумире – расколе, обрели новый источник и начали действовать по другим схемам.



Применение этих схем в России явилось задачей целой плеяды деятелей, влившихся в ряды народившейся российской социал-демократии: Г. В.Плеханова, В. И.Ленина, Л.Мартова и др. Конфессиональные надежды народничества были отброшены как ошибочные и бесперспективные.



На смену им приходили классовые идеи, сформулированные европейской мыслью. На народные массы стали смотреть уже не конфессиональным, а экономическим взглядом. На революционный пьедестал вместо религиозного раскола взошли экономические классы – пролетариат и крестьянство.

Такая ситуация сохранялась вплоть до 1917 года. Новое поколение борцов с режимом связывало свои перспективы только с тем или иным из них, не обращая серьезного внимания на раскол. Его отправили на глубокую идейную периферию, а надежды на него у предшественников по борьбе объяснили их недостаточной политической зрелостью.



А.В. Пыжиков