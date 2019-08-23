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Мозговые захватчики: размножение идейных паразитов

09:02. 23 августа 2019 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал:

Паразитизм чрезвычайно распространен. Паразиты встречаются среди большинства групп животных видов и составляют порядка 40%. Отдельные группы паразитов происходят от различных свободно живущих предков и возникали независимо друг от друга, в различные периоды органической эволюции.

Паразиты выживают за счет другого организма — как правило, питаясь им. Но так происходит не всегда. Наиболее изощренные представители группы часто заставляют своих хозяев совершать не свойственные им поступки — например, суицид.

Муравей пораженный паразитическим грибом

Гриб кордицепс однобокий (Ophiocordyceps unilateralis) — вид грибов, паразитирующих на муравьях-древоточцах. Споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Зараженный муравей превращается в одинокого скитальца в поисках идеального места жительства для своего хозяина — места с оптимальной влажностью и температурой. Когда оно найдено, муравей взбирается как можно выше и крепится на центральной жилке листа. Там из головы насекомого и прорастает гриб, распространяя споры по ветру.

Ланцетовидный сосальщик

Ланцетовидная двуустка или Ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelium dendriticum) — крошечный мозговой червь, паразит, которому нужно попасть в желудок овцы или коровы, чтобы продолжить свой жизненный цикл. Двуустка захватывает мозг проходящего мимо муравья и заставляет его — в прямом смысле этого слова — покончить с собой. Днем зараженный муравей ведет себя нормально, но ночью, вместо того чтобы вернуться в муравейник он забирается высоко на стебли трав и вцепляется в них челюстями. Овцы и другие копытные животные съедают зараженных муравьев вместе с травой, становясь окончательными хозяевами паразита.

Муравей, зараженный Myrmeconema neotropicum

Черви нематоды (Myrmeconema neotropicum) паразитируют на древесных муравьях вида Cephalotes atratus — эти муравьи питаются пыльцой, а также фекалиями птиц, которые они собирают с листьев деревьев. Так коварные паразиты попадают в тело муравья, после чего откладывают яйца в брюшке насекомых. Брюшко зараженного муравья становится похожим на ягоду, а ягоды, как известно, привлекают птиц — конечную цель нематодов. Вдобавок ко всему, зараженные муравьи приподнимают брюшко и становятся более медлительными.

Кузнечик, зараженный Spinochordodes tellinii

Волосатики или зомби-паразиты Spinochordodes tellinii заражают кузнечиков и сверчков. Spinochordodes tellinii — это черви, которые живут и размножаются в воде. Кузнечики и сверчки глотают микроскопические личинки при питье заражённой воды. Попав внутрь организма-хозяина личинки начинают развиваться. Когда они вырастают, то впрыскивают в организм насекомых химические вещества, что саботируют центральную нервную систему кузнечика. Под их влиянием насекомое прыгает в ближайший водоём, где впоследствии тонет. В воде паразиты покидают усопшего хозяина и цикл начинается снова.

Toxoplasma gondii

Широкую известность приобрело паразитическое простейшее Toxoplasma gondii. Его жизненный цикл проходит через двух хозяев: промежуточного (любое теплокровное позвоночное, например мышь или человек) и конечного (любой представитель семейства кошачьих, например домашняя кошка). Грызуны, зараженные токсоплазмой перестают бояться кошачьего запаха и начинают стремиться к его источнику, становясь лёгкой добычей.

А происходит ли нечто подобное с людьми?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить научно-фантастический роман Роберта Хайнлайна «Кукловоды». В нем повествуется о тихом вторжении на Землю паразитов с Титана, которые живут на спине у людей и полностью подчиняют себе их волю.

Но паразиту не обязательно иметь физическую оболочку. На свете имеется множество идей за которые люди готовы положить жизнь: истина, справедливость, свобода, коммунизм, христианство, ислам. Вспомните, сколько носителей этих идей пожертвовали собой, тем самым обеспечив им выживание и распространение.

Американский философ-когнитивист Дэниел Деннет в лекции об опасных мемахдля Ted Talks сравнил подобные идеи с паразитами. По его мнению мозги большинства живущих на планете людей захвачены паразитическими идеями.

Мемы

В 1976 году в свет вышла книга британского биолога-эволюциониста Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». В ней ученый предположил, что культура развивается по законам генетики, а Дарвинизм вышел за пределы биологии. Обосновав геноцентричный взгляд на эволюцию, Докинз ввел в лексикон термин «мем».

Мем — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

Иными словами, каждый раз когда вы умиляетесь фотографиям котиков, красите яйца на Пасху и обмениваетесь рукопожатием с друзьями вы становитесь свидетелем борьбы за выживание, которую ведут между собой идеи, или мемы.

Докинз называет живые организмы «машинами для выживания генов». С точки зрения биологии все мы — инструменты в борьбе эгоистичных генов между собой. Четыре миллиарда лет назад плавающая в первобытном бульоне молекула типа ДНК научилась создавать свои копии. Сегодня она так же приспосабливается к среде, продолжая собственную репликацию.

Вера в Бога по мнению Докинза тоже может быть мемом.

Мемы — аналоги генов в мире информации. Они мутируют, размножаются, соревнуются друг с другом и конкурируют за свое место под солнцем среди носителей. Победу одерживает тот мем, чьих копий наибольшее количество. Для того, чтобы идея стала мемом, она должна содержать в себе нечто, что позволит носителям без проблем ее воспроизводить. Например, вечные образы — Гамлет, Прометей, Дон Жуан или бродячие сюжеты — истории о красавице и чудовище, кочующие из одной культуры в другую.

Эволюция действует в слепую, без руководства со стороны, хотя результаты естественного отбора создают иллюзию осмысленного поведения генов. В теории Докинза мемы тоже понимают законы человеческой природы. Нам может показаться, что они намеренно эксплуатируют самые разнообразные темы — от опасности до групповой идентичности. Вот почему стать жертвой опасных мемов так легко. Все кажется естественным и… разумным. Особенно, если идею поддерживает большинство.

Как распространяются идеи

Идеи или «мозговые паразиты» приспосабливаются и размножаются по аналогии с вирусными эпидемиями. Команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере (США) использовала эпидемиологическую модель чтобы отследить как научные идеи путешествуют из одного учебного заведения в другое. Модель показала, что идеи, возникающие в престижных учреждениях, вызывают большие «эпидемии», чем такие же хорошие идеи из менее известных мест.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале Американской психологической ассоциации Psychological Science в 2013 году, впервые выявило область мозга, связанную с успешным распространением идей. По мнению автора исследования Мэттью Либермана люди приспособились смотреть на вещи с точки зрения пользы не только для них самих, но и для окружающих. «Мы запрограммированы на то, чтобы делиться информацией с другими людьми. Я думаю, что это глубокое утверждение о социальной природе нашего сознания» — говорит Либерман.

В первой части исследования 19 студентам сделали МРТ после того, как они посмотрели 24 видео-идеи будущих телевизионных программ. В ходе исследования студентам было предложено представить себя стажерами телевизионных студий, которые будут рекомендовать шоу «продюсерам», давая оценки каждому просмотренному видео.

Еще одной группе из 79 магистрантов было предложено выступить в качестве «продюсеров». Эти студенты смотрели видео, оцененные стажерами, а затем выставляли свои собственные рейтинги шоу.

Исследователи обнаружили, что у «стажеров», которые были особенно хороши в убеждении «продюсеров», наблюдалась значительная активация в области мозга, известной как височно-теменное соединение, или височно-теменной узел, в то время как они впервые подверглись экспериментальным идеям, которые позже рекомендовали. У этих студентов наблюдалась повышенная активность мозга в области височно-теменного узла, чем у их менее убедительных коллег по эксперименту, к тому же, активность возрастала во время знакомства с идеями, которые не нравились испытуемым.

По мнению авторов исследования, изучая нейронную активность в этих областях мозга, можно предсказать, какие виды рекламы будут наиболее эффективными или заразными.

Стоит ли говорить о том, какой благоприятной почвой для распространения самых разнообразных идей является интернет, в частности, социальные сети. И если научные идеи, путешествующие из одного университета в другой, опасными не назовешь, то сотни статей, видео и комментариев в интернете заражены отнюдь не безобидными идеями — начиная от пользы гомеопатии и реальности магии, заканчивая религиозным фундаментализмом. 

Опасные идеи

Носители идей стараются распространить их среди других. Таким образом, на лицо глубокий биологический эффект — подчинение генетических интересов прочим интересам. Ни один другой биологический вид не делает ничего подобного.

Каждый из нас ответственен не только за распространение тех или иных идей, но и за возможные злоупотребления ими. Идей, которые стали источниками зла полно. Это происходит потому, что превратить с виду безобидную идею в разрушительную, извратив ее суть очень легко. Именно поэтому идеи опасны.

Одна из причин, по которой мы подвержены влиянию паразитических идей тесно связана с механизмом работы мышления человека — мы допускаем систематические ошибки, основной источник которых кроется в принципах функционирования познания. Например, мы часто строим ошибочные причинно-следственных связи, пытаясь найти связь даже там, где ее нет. Вот что пишет об этом биолог Александр Панчин в книге «Защита от темных искусств»:

«Расскажу еще об одном исследовании, которое, на мой взгляд, проливает свет на популярность целительства и многих других альтернативных медицинских практик. Психологи Чарльз Катания и Дэвид Каттс предоставили участникам эксперимента аппарат, на котором находились лампочки и счетчик баллов, и велели нажимать на одну из двух кнопок всякий раз, как загорится желтая лампочка (она вспыхивала с частотой около ста раз в минуту)[230]. При нажатии на одну из кнопок увеличивалось число баллов, но с задержкой в полминуты, а при нажатии на другую ничего не происходило. Зеленая лампочка давала обратную связь: она загоралась, когда участнику начислялись баллы. Стоило человеку получить вознаграждение после использования бесполезной кнопки – и у него почти обязательно формировался бессмысленный ритуал нажатий. В итоге участники эксперимента ошибочно верили, что обе кнопки важны. Никаких ритуалов у испытуемых не вырабатывалось, если бесполезная кнопка приобретала функцию: некоторое время после ее нажатия баллы не начислялись. Тогда участникам эксперимента казалось, что кнопка ничего не делает, и они использовали только другую, “полезную” кнопку. По иронии их выводы снова оказывались ошибочными. Аналогичным образом многие популярные методы лечения, не имеющие под собой научных оснований, – такие же “бесполезные кнопки”, которые люди неизбежно будут нажимать. В жизни самочувствие редко улучшается сразу, когда делаешь что-то правильное, тогда как со временем мы часто выздоравливаем, даже если ничего и не предпринимали. Вот и возникает большой простор для появления суеверий. Ошибочные причинно-следственные связи подобны оптическим иллюзиям: их сложно не замечать. Остается лишь научиться их распознавать».

Многие ошибки мышления «открывают двери» паразитическим идеям. Как и вирусы, приспособленные идеи прибегают к самым разнообразным когнитивным уловкам и эффективно используют их в своей борьбе за выживание.

Как не пасть жертвой «мозговых паразитов»

История человечества — это история борьбы с вирусами. Целые народы исчезали с лица Земли просто потому, что не успели вовремя выработать иммунитет. Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть иммунитет ко всему хламу, что завалил периферию нашей культуры.

Чтобы справиться с опасной болезнью, необходимо ее изучить. Надо собрать факты, проработать варианты и разработать наилучшую стратегию действий. Сегодня наш иммунитет кроется в науке и образовании, которые мы распространяем посредством современных технологий. Как и в случае с микробами, решение кроется не в том, чтобы их уничтожить. Внедрение здравоохранительных и прочих мероприятий — вот надежда на победу в этой войне мемов.

Быть осведомленным о многочисленных ошибках мышления, ставить под сомнение собственные убеждения и учиться навыкам критического мышления — не только единственный способ не пасть жертвой опасных мемов, но и обязанность каждого современного человека.

Используемые материалы:

  • Idea Epidemic (Scientific American 320, 2, 14 (February 2019))
  • Александр Панчин «Защита от темных искусств» (Глава 10 — Пожиратели смерти — слуги зла)
  • How and where ideas spread
  • Ден Деннет — лекция об опасных мемах для Ted Talks
  • Ричард Докинз «Эгоистичный ген» (Глава 11 — Мимы — новые репликаторы)

Любовь Соковикова

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/mozgovye-zahvatchiki-razmnozhenie-ideynyh-parazitov

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8719 6751
    Павел 23 августа 2019 в 9:44

    Автор этого опуса живёт благодаря паразитам.

    Родилась, потому что плацентарная ткань является следствием работы древнего вируса, встроившегося в геном плацентарных. Живёт благодаря митохондриям – древним бактериям, выбравших средой обитания клетки. Переваривает пищу благодаря бактериям кишечника, превратившихся в симбиотиков. И даже вирус герпеса помогает в распознавании раковых клеток иммунитетом организма, “поражённом” вирусом герпеса. И даже острицы приносят и пользу:)))

    Автор не знает, что есть облигатные и факультативные паразиты. Из облигатных паразитов, описанных автором, в эволюционном плане выбраны почему-то самые молодые, которые ещё не научились “беречь” хозяина, а норовят сразу его сожрать.

    То же можно сказать и про мемы. А не хаять всё в подряд.

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    1
  • 11254 6700
    Maleos 23 августа 2019 в 11:22

    “…ставить под сомнение собственные убеждения и учиться навыкам критического мышления — не только единственный способ не пасть жертвой опасных мемов, но и обязанность каждого современного человека..” Точно! Только есть одно обстоятельство, сильно мешающее некоторым людям использовать предложенные рекомендации: трусость…

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