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Кровавая река. Что Красная армия сделала с японцами на Халхин-Голе

17:04. 23 августа 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА Новости @ Николай Протопопов
Солдат устанавливает флаг во время боя на сопке Ремизова у реки Халхин-Гол. Приграничный военный конфликт между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой

© РИА Новости / Виктор Темин

Десятки тысяч солдат и офицеров, сотни самолетов и танков, массированные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки — ровно 80 лет назад, 20 августа 1939-го, на реке Халхин-Гол начался заключительный этап короткого, но кровопролитного столкновения СССР и Японии. Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение и отказалась от попыток перенести границу вглубь Монголии. О том, как это было, — в материале РИА Новости.

Спорная граница

О напряженной обстановке на монгольско-китайской границе заговорили ещё в начале 1930-х. В 1932-м под на оккупированной японцами китайской территории образовалось марионеточное государство Маньчжоу-го. Там постоянно присутствовал японский многотысячный военный контингент, политическое руководство полностью контролировал император Японии.
Вскоре Монголии предъявили территориальные претензии, потребовав перенести границу на 25 километров. Вооруженный конфликт был неизбежен, в Улан-Баторе это хорошо понимали. Однако в одиночку противостоять обученной и оснащенной регулярной армии страна не могла.
Ожидая военного вторжения, Улан-Батор обратился к Москве. В 1936-м СССР и Монголия подписали протокол о взаимопомощи, в соответствии с которым на территории Монголии в приграничных с Китаем районах развернули части Красной армии — порядка 30 тысяч военнослужащих, более 500 танков и бронемашин, порядка сотни боевых самолетов.
Бои в районе Халхин-Гола

Бои в районе Халхин-Гола © РИА Новости / Виктор Темин

Японцы предприняли несколько попыток отодвинуть границу, но всякий раз советские войска их отбрасывали назад. Провокации на приграничной территории временно прекратились.
Однако в 1939-м японские генералы подготовили вторжение на территорию Монголии на 70-километровом участке вдоль реки Халхин-Гол. Этот район выбрали потому, что на западном берегу реки планировали построить железную дорогу для снабжения войск в случае войны с СССР. Чтобы с началом боевых действий дорога не оказалась в зоне обстрела, японцам было необходимо отодвинуть границу вглубь Монголии примерно на 20 километров.
К 11 мая японцы сосредоточили в районе Халхин-Гола более двух с половиной тысяч военнослужащих, несколько десятков бронемашин, орудий и пулеметов. Активно применялась конница. Монгольские пограничники не смогли отбить атаку, и через два дня японцы уже полностью контролировали оба берега реки. Советское правительство протестовало и требовало от Японии немедленно отвести войска. Однако нота, врученная послу Японии в Москве, осталась без ответа. СССР пришлось ввязаться в конфликт.
Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год

Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год © РИА Новости / Виктор Темин

Господство в воздухе

В Монголии в 300 километрах от места боевых действий в это время базировался 57-й особый корпус. В его состав входила 100-я смешанная авиабригада — порядка 80 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Подавляющее большинство машин устарело, было слабо вооружено и плохо защищено.
Например, истребители И-15 значительно уступали японским. Техническое состояние машин тоже оставляло желать лучшего. К тому же только менее половины личного состава занимались боевой подготовкой и обучением, многие не имели навыков воздушного боя, не умели воевать в группе. Квалифицированных кадров не хватало, в частях сильно хромала дисциплина.
Советские истребители И-16 в воздухе. Бои при реке Халхин-Гол

Советские истребители И-16 в воздухе. Бои при реке Халхин-Гол © РИА Новости / В. Головешкин

В итоге в первый же день боев советские войска потеряли почти 20 самолетов, а японцы — всего одну машину. Большие потери были и на земле. Требовалось срочно исправлять ситуацию. Из Москвы пришел приказ не применять авиацию до особого распоряжения. Наземные части советских и монгольских войск остались без прикрытия, японские летчики господствовали в воздухе.
В конце мая в Монголию прибыло подкрепление — сюда командировали лучших военных летчиков СССР. В группе числились 48 опытных инструкторов, воевавших в Испании и Китае, многие — Герои Советского Союза. Они взяли на себя обучение пилотов, возглавили полки и эскадрильи, лично принимали участие в воздушных боях.
Всего за несколько недель им удалось разработать новую тактику боя, улучшить систему наблюдения и связи, организовать оборудование новых взлетно-посадочных полос недалеко от линии фронта. Авиачасти получили новую технику, модернизированные самолеты.
Бомбардировщик Ил-4 (ДБ-3ф)

Бомбардировщик Ил-4 (ДБ-3ф) © Фото : Public domain

Июльское пекло

В июне активные боевые действия в воздухе возобновились. Двадцать второго июня в небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение: более 200 самолетов с обеих сторон. Советские войска потеряли тогда 17 истребителей, японцы — порядка 30. Ситуация выправлялась.
На земле на первых порах тоже были проблемы. Руководство 57-го особого корпуса потеряло контроль над ситуацией в первые же дни конфликта. Москва назначила командующим советской группировкой Георгия Жукова. Пользуясь июньским затишьем, его штаб организовал подготовку личного состава к предстоящим боям. Особое внимание уделяли технике ближнего боя, которым до этого подавляющее большинство бойцов не владело. Это, в частности, послужило причиной больших потерь.
Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе

Командующий 57-м особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков во время боев на Халхин-Голе © РИА Новости

Второго июля японцы приступили ко второй фазе операции. Они планировали обогнуть советско-монгольскую группировку с правого фланга, отрезать её от снабжения и уничтожить. Япония перебросила на Халхин-Гол две дополнительные пехотные дивизии, два танковых полка и один артиллерийский. Таким образом, сформировалась серьезная группировка — около 40 тысяч военнослужащих, 130 танков и более 200 самолетов. Утром Квантунская армия двинулась в наступление. Японцы прорвали оборону советско-монгольских войск и переправились через реку.
Под угрозой окружения Георгий Жуков был вынужден бросить в бой танковую бригаду без поддержки пехоты. Наступление японцев остановили ценой высоких потерь. Плацдарм на западном берегу они не удержали.
Халхин-Гол. Сбитый японский истребитель

Халхин-Гол. Сбитый японский истребитель © Фото : Public domain

Сокрушительный разгром

Реванш за июльское поражение японцы попытались взять в августе 1939-го. На Халхин-Гол стянули около 70 тысяч солдат и офицеров, 500 орудий, почти 200 танков и 700 самолетов. Им противостояли 57 тысяч красноармейцев, около тысячи танков и бронемашин, 500 орудий и минометов и столько же самолетов.
Однако советское командование опередило японских генералов, разработав к 20 августа план наступления, решившего исход войны. В рамках операции создали три крупных группы войск — Центральную, Южную и Северную. Центральная ударила сразу по всему фронту, две другие прорывали оборону по флангам противника. В этот раз командование советской группировки тщательно подготовилось к боевым действиям — была проведена рекогносцировка, воздушная разведка, японцам скармливали дезинформацию якобы о подготовке обороны, а не атаки.
Советские танки во время боев на Халхин-Голе

Советские танки во время боев на Халхин-Голе © РИА Новости / Трошкин

Наступление Красной армии оказалось полной неожиданностью для противника. Сто пятьдесят бомбардировщиков под прикрытием истребителей обрушили на позиции японцев десятки тонн бомб. Следом — массированный трехчасовой артиллерийский обстрел оборонительных укреплений. Японскую группировку окружили и разгромили за шесть дней. Благодаря грамотной подготовке и отработанной тактике боя, советские летчики практически полностью уничтожили воздушный флот японцев. Пресекались все их попытки отбомбиться по наступающим войскам и аэродромам базирования. Наземные войска японцев угодили в котел без всяких шансов оттуда вырваться.
Советские солдаты изучают трофейные пушки во время боевых действий на Халхин-Голе

Советские солдаты изучают трофейные пушки во время боевых действий на Халхин-Голе © РИА Новости / Трошкин

Зачистка территории Монголии от японцев продолжалась до конца августа, хотя эпизодические стычки на земле и воздушные бои случались до середины сентября. Стоит отметить, что японцы сражались до последнего и предприняли несколько отчаянных и безуспешных ответных атак. Пятнадцатого сентября 1939-го им все же пришлось подписать договор о прекращении огня.
Согласно советским данным, в ходе войны на реке Халхин-Гол потери японцев превысили 60 тысяч убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. У Красной армии — около десяти тысяч убитых и пропавших без вести, 15 тысяч раненых.
Пленные японские солдаты

Пленные японские солдаты © РИА Новости / Виктор Темин

Источник: https://nstarikov.ru/club/107860

Метки: чит.клуб

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