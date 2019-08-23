деградировала сама система демократии

капитализм деградировал и сошел с ума – так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии.

Макрон в 2019 году своим (?) умом дошел до самоочевидных выводов, о которых классики предупреждали еще в середине XIX-начале XX века. Для тех, кто знаком с трудами Маркса, Ленина или Сталина, подобные откровения Макрона вряд ли станут каким-то сюрпризом. Ничем иным "триуфм капитализма" закончится не мог. Поэтому диагноз от Макрона примечателен разве что тем, что поставлен одним из представителей неолиберальной глобалистской элиты.Впрочем, как уже ранее отмечалось, часть глобалистской элиты всерьез обеспокоена усугубляющимися диспропорциями и глобальным неравенством, которые ставят под вопрос перспективы существования всей глобалистской капиталистической модели в целом. Тот же Джордж Сорос об этом периодически разглагольствует. Последствия демонтажа общества всеобщего благосостояния (СССР нет, казалось бы, бунта "черни" можно не бояться) зримы и ощутимы, поэтому снова мы наблюдаем попытки выдвинуть тезис о необходимости "капитализма с человеческим лицом", который в очередной раз будут пытаться изобрести. Хотя по сути, речь всегда шла лишь о том, какая часть сверхдоходов и капиталистической маржи будет тратиться на подачки населению, чтобы оно было относительно довольно и не бежало поднимать хозяев жизни на вилы. Макрону ли не знать, к чему привел демонтаж "общества всеобщего благосостояния" во Франции. Последствия он мог наблюдать на улицах Франции каждую субботу в течении последних месяцев.В общем, читайте классиков и у вас не будет повода удивляться подобным откровениям, особенно в условиях разрушения старого миропорядка.Другой вопрос, что современные левые, как и лагерь капиталистов, не очень готовы к грядущим переменам. Но там своя грустная история.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5227680.html