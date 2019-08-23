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Капитализм деградировал и сошел с ума

23:22. 23 августа 2019 Просмотров - 126 3 коммент. Опубликовал:


Та модель, которую предстоит разработать, отнюдь не будет означать прекращения действия системы рыночной экономики. Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума – так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии. (с) президент Франции Макрон

Макрон в 2019 году своим (?) умом дошел до самоочевидных выводов, о которых классики предупреждали еще в середине XIX-начале XX века. Для тех, кто знаком с трудами Маркса, Ленина или Сталина, подобные откровения Макрона вряд ли станут каким-то сюрпризом. Ничем иным "триуфм капитализма" закончится не мог. Поэтому диагноз от Макрона примечателен разве что тем, что поставлен одним из представителей неолиберальной глобалистской элиты.

Впрочем, как уже ранее отмечалось, часть глобалистской элиты всерьез обеспокоена усугубляющимися диспропорциями и глобальным неравенством, которые ставят под вопрос перспективы существования всей глобалистской капиталистической модели в целом. Тот же Джордж Сорос об этом периодически разглагольствует. Последствия демонтажа общества всеобщего благосостояния (СССР нет, казалось бы, бунта "черни" можно не бояться) зримы и ощутимы, поэтому снова мы наблюдаем попытки выдвинуть тезис о необходимости "капитализма с человеческим лицом", который в очередной раз будут пытаться изобрести. Хотя по сути, речь всегда шла лишь о том, какая часть сверхдоходов и капиталистической маржи будет тратиться на подачки населению, чтобы оно было относительно довольно и не бежало поднимать хозяев жизни на вилы. Макрону ли не знать, к чему привел демонтаж "общества всеобщего благосостояния" во Франции. Последствия он мог наблюдать на улицах Франции каждую субботу в течении последних месяцев.

В общем, читайте классиков и у вас не будет повода удивляться подобным откровениям, особенно в условиях разрушения старого миропорядка.
Другой вопрос, что современные левые, как и лагерь капиталистов, не очень готовы к грядущим переменам. Но там своя грустная история.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5227680.html

Метки: демократия, капитализм, либерализм, макрон, экономика, юмор

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 966 701
    Андрей Чигрин 24 августа 2019 в 9:36

    Нет ни социализма, ни капитализма. Есть травоядные и плотоядные. Есть горные орлы, образ которых украшает стяги многих стран,и, хотя не несёт яиц – (гад!), ценим, охраняем, разводим. Змей, львов и медведей боимся (уважаем), смысла в них не видим, но почитаем и любуемся. И только травоядным, ведя за холку, пошлёпывая по бокам, нашёптываем: “Скакун мой арабский!, Ласточка! Богатырь!” и поворачиваем к бойне или к дойке. Когда пишут о величии русского народа, оглядываюсь, всматриваюсь и не вижу, ни хорошего трактора, комбайна, ни архитектуры, ни родовых Знаний. Есть только сказки о былом, которого никто не видел и не помнит( а было ли?!). Сейчас лежу в больнице, длиннющий коридор, тьма народу. В конце коридора туалет, двери которого не закрывает никто. Весь смрад гуляет по корпусу. Поначалу бегал, закрывал, обращал внимание, ругался… Потом вспомнился образ колхозных коров: с засохшим навозом на боках. Точно в глаз! Вот они травоядные: в нечистотах, без рода, масти и традиций. НО!!!!!!!!!!!! Молоком зальют, и… мясом в атаке. За что миру уважать нас? Нас просто доят и режут, рассказывая сказки.

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    -2
    • 865 453
      BlackCatАндрей Чигрин 24 августа 2019 в 10:30

      Тем не менее славянский народ был именно тем двигателем прогресса практически во все времена. Мы объединяем в себе нищету и блеск роскоши, низость морали и высокую духовность. Это данность всего мира, и лишь славяне умеют принимать данности и делать верные выводы из ситуаций. Каждый выбирает по своей воле. В том числе и то, что он хочет видеть в этом мире. Если Вы смотрите только налево, справа объекты для вас будут не видны. Но мир таков, что есть право, верх и низ. Духовное и материальное. Четыре стороны, где духовное – это движущая сила вихря материального, которое в этом вихре и вращается. Спирать реальности, времени. И спиралью она является лишь потому, что ограничена потенциалом физического мира, что представляет собой замкнутую саму на себя струкутуру, как тороид.
      Всегда есть светлое, то, что не зависит от материального. Основополагающее, такое как жизнь, как таковая. И в ней есть выбор. Выбор светлого и темного. Не ограничивайте свой выбор лишь темным, смотрите по сторонам и видьте этом мир в полной его картине.

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  • 5651 945
    ХОХОЛ 24 августа 2019 в 9:56

    Запад превратился в Брежневизм.
    Забронзовел и отупел.
    И ОТЛИЧНО.
    Шанс у России.
    Но это не про тех кто вспоминает Маркса и “себя под Лениным чистит”

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