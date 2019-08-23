Как снять энергетические привязки с вещей. Юлона Стоянова и Лада Ведунья

Энергетические привязки убрать.



Юлона Стоянова и Лада Ведунья



Вы никогда не задумывались, остаётся ли связь между хозяином и его вещью на протяжении всей его жизни? Мы часто не задумываясь, покупаем товары вторичного пользования на авито, не придавая значения, тому, какой след на вещи оставил его предыдущий хозяин. Можно ли носить одежду, если она была однажды одета предыдущим владельцем? Как она после этого будет влиять на вас и на вашу жизнь? Ответ на эти вопросы Вы получите в этой передаче.

А также, Хранительница древнерусской магической традиции Лада Ведунья, покажет как проводить на капище обряд снятия энергетических привязок с вещей.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AAE5tK42TII