G-Пряник
10:33. 23 августа 2019 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О предложениях вернуть Россию в G-7 и возне вокруг "Нормандского формата"
«Дипломатические бусы» в обмен на сдачу позиций
В последние недели снова оживилась тема «возвращения России в Большую Семерку». Тема была поднята Трампом несколько раз и частично дополнена Макроном. И хотя Германия и Британия выступили против, тема эта уже несколько дней активно обсуждается как на официальном уровне, так и в СМИ.
Если вернуться к предыстории вопроса, то мы увидим, что ничего принципиально нового не происходит. Как и сейчас, еще при Обаме поднимался вопрос возвращения России в G-7, которая должна была снова стать G-8. И точно так же, как и тогда не изменился вопрос платы – Россия должна сдать Донбасс, Крым и отказаться от своей политики на Украине. В обмен на эти уступки и тогда, и сейчас предлагают «вернуть Россию к участию в статусных мероприятиях с участием США» и смягчить (про отмену речь не идет) санкции. По сути, предложение вернуть Россию в G7 – это старый «пряник», используя который, пытаются добиться от России реальных практических уступок.
Кремль, как и несколько лет назад, меланхолично заявил, что «вносите конкретные предложения, а там посмотрим», так как есть понимание, что «условия возвращения России в G7» за прошедшие годы не изменились, что бы там Трамп не говорил. И как показали заявления Германии и Британии, это действительно так. Под соусом «возвращения России в круг цивилизованных держав», России снова предлагают «мягко капитулировать». Причем делается это столь топорно, что новый премьер Британии Борис Джонсон в запале даже проговорился, что происходящее на Украине является гражданской войной.
Разумеется, на таких условиях возвращения России в G-7 не произойдет, о чем Москва уже не раз заявляла, указывая, что данный формат устарел, и, при необходимости, есть формат G-20, который лучше отвечает текущей ситуации в мире, поскольку последний на наших глазах трансформируется в сторону многополярности.
При этом требования к России для ее «возвращения к G-7» созвучны с требованиями, выдвигаемыми в контексте новых встреч в «Нормандском формате», который после продолжительного перерыва сейчас пытаются перезапустить. Вполне понятно, что если не будет договоренностей по линии МИДа о формате встрече и потенциальных договоренностях, то встреча не состоится – смысл ехать, чтобы просто поговорить и ничего не подписать? А судя по риторике новых киевских властей и продолжающейся деградации американо-российских отношений, принципиальных изменений противоборствующих сторон в украинском конфликте не произошло.
Украина, как и ранее, отказывается напрямую вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР, как того хочет Россия, пытающаяся продавить «приднестровский сценарий» (недавно, эти намерения переозвучил Чеснаков).
Россия, в свою очередь, игнорирует обвинения, угрозы, увещевания и предложения, связанные с односторонними уступками по Крыму и Донбассу, и продолжает предлагать Украине вести переговоры с Донецком и Луганском.
Германия и Франция, несмотря на публичное фрондерство по основным вопросам, продолжают следовать в фарватере политики США, и Украина тут не является исключением. Поэтому, ничего иного от Берлина и Парижа в отношении требований «вернуть Крым Украине и сдать Донбасс» ожидать не приходится.
США в «Нормандском формате», как впрочем и «Минском», не участвуют, но их требования также хорошо известны и не меняются со времен «ультиматума Обамы» 2014 г. – «сдайте Крым и Донбасс, и тогда мы смягчим санкции». Попытки Зеленского привлечь США, а также Британию в «Нормандский формат» особого успеха не имели, и, по сути, все его участники находятся в том же самом тупике, который образовался в 2015 г. после битвы за Дебальцево и двух «минских соглашений».
За это время было уже немало попыток выйти из этого тупика.
Предлагалось:
Ввести на Донбасс миротворцев ООН;
Ввести на Донбасс миротворцев под эгидой ОБСЕ;
Ввести на Донбасс миротворцев НАТО;
Ввести на Донбасс миротворцев из Белоруссии и Казахстана;
Подписать «Минск-3»;
Расширить «Минский» и «Нормандский» форматы;
Подписать и исполнить дополнительные пункты о разводе войск;
Реализовать отвод тяжелого вооружения калибром свыше 100-мм.
Все это было направлено на то, чтобы продемонстрировать подвижки политического процесса по Донбассу, который никуда не ведет, так как война продолжается, а конце ей не видно. Некоторые из этих пунктов видоизменяются и переозвучиваются, но не меняется их суть. Точно так же, как не меняется суть тех «пряников», которые периодически предлагают России в перерыве между вводом новых санкций. Это своеобразная проверка – появилась ли готовность к уступкам в обмен на «дипломатические бусы». Когда выясняется, что нет, не появилась, начинается новая итерация санкционного давления и дальнейшее эскалация американо-российских отношений.
Ситуация уже зашла слишком далеко, чтобы ее можно было решить косметическими улучшениями отношений и политической риторикой. История с G-7 уже несколько лет как не актуальна – США слишком много хотят за этот «пряник», а Россия уже не раз давала понять, что формат G-20 ей куда как интереснее, нежели G-7.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/voyna/g-pryanik/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5225848.html
А оно нам надо?
США, не за горами дефолт…
Германия, в которую вагонами завозят дикарей…
Недов зорванная Франция…
Англия вообще имя нарицательное…
Япония, ну отдайте нам ваши острова….
Остальных вообще не видно.
Противовес, один Китай мировой производитель всего.
Выбор очевиден, сыплющаяся телега движущаяся под откос, или трактор выползающий из грязи.