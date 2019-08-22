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За выпуск недоброкачественной продукции… подвергать тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет

07:51. 22 августа 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:
Весьма действенно. Пока не убили Сталина.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4619671.html

Метки: история, ссср, сталин

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