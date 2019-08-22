Традиции здоровой семьи. Лада и Виктор Пыженко

Какие традиции семьи бывают.



Лада и Виктор Пыженко



Что является причиной болезни человека независимо от места его проживания. Даже в чистом месте человек может быть больным и телом и Духом. Что же делать, чтобы быть здоровым и какие традиции семейной жизни сохраняют и укрепляют тело, Дух и самого человека, и его семьи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dHpuoqQKCFI