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Традиции здоровой семьи. Лада и Виктор Пыженко

18:20. 22 августа 2019 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

Какие традиции семьи бывают.

Лада и Виктор Пыженко

Что является причиной болезни человека независимо от места его проживания. Даже в чистом месте человек может быть больным и телом и Духом. Что же делать, чтобы быть здоровым и какие традиции семейной жизни сохраняют и укрепляют тело, Дух и самого человека, и его семьи.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dHpuoqQKCFI

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