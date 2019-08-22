Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 августа 2019
17:16. 22 августа 2019 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 14:16 Хан-Шейхун освобожден.
- 12:44 Астанинское соглашение обрушивается огнем на тех, кто оспаривает его.
- Вчера 22:41 Лучшее средство передвижения по Сирийской земле.
Хан-Шейхун освобожден
Хан-Шейхун освобожден. Теперь официально.
Военкор Олег Блохин демонстрирует первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна. Сирийской армии здесь не было 5 лет.
В городе еще предстоит провести работы по разминированию + провести фильтрацию на предмет оставшихся боевиков или смертников.
Агония Эль-Латаминского котла вряд ли продлится долго. В ближайшее время ожидается освобождение Кафр-Зиты и Эль-Латамина.
Ведутся переговоры о выводе окруженных турецких войск в Мореке, а также о предоставлении гуманитарного коридора для мирных жителей из зоны боевых действий.
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Астанинское соглашение обрушивается огнем на тех, кто оспаривает его
Как неповинование Аль-Джулани привело к потере Хан-Шейхуна и краху Эль-Латаминского выступа.
В течение первой недели августа этого месяца бывший командир ИГИЛ и нынешний глава Хайат Тахрир аш-Шам (ранее известная как Джабхат ан-Нусра) Абу Мохаммад аль-Джулани провел пресс-конференцию в оккупированном северном городе Идлиб. Он заявил, что не обеспокоен прекращением огня, установленным в ходе тринадцати встреч Турции и России в Астане; он сказал, что сирийская армия слаба и ей нужно долгое время, чтобы отдышаться, поэтому атаки в ближайшее время не ожидается. Он отклонил исход встречи в Сочи (предусматривающий отход от 12 до 20 км от демилитаризованной демаркационной линии); и наконец, он подтвердил, что его джихадисты не будут выводить ни одного бойца или оружие, даже если его об этом попросят друзья (Турция). Несколько дней спустя, Сирийская армия начала наступление, чтобы освободить северную сельскую Хаму и, в частности, город Хан-Шейхун и его окрестности. Главная дорога M5 проходит через Хан-Шейхун и поэтому включена в демилитаризованное соглашение, подписанное Турцией и Россией.
Астанинское соглашение между Турцией и Россией, по благословению Ирана и Сирии, также установило постоянные позиции турецких наблюдателей в Мореке, к югу от Хан-Шейхуна (в настоящее время в нынешнем военно-операционном театре сирийской армии). Турция демонстрирует нехарактерную робость в том, как она оспаривает военную операцию против группировки Аль-Джулани и других повстанцев и джихадистов. Источники, близкие к лицам, принимающим решения в Сирии, говорят: «Турция совсем не удивилась операции и ее целям. Астанинское соглашение обрушивается огнем на тех, кто оспаривает его».
Лидер джихадистов Аль-Джулани был явно дезинформирован о возможностях сирийской армии; он думал, что Дамаск стоит на коленях и не готов к бою. Он также просчитался в своих силах, когда бросил вызов Турции, полагая, что он может просто отказаться от соглашения, согласованного Анкарой, и противостоять ему, не пострадав. Отказ от вывода его джихадистов с демаркационной линии теперь стоил ему стратегического города Хан-Шейхун вместе с гневом тысяч мирных жителей, бежавших в Идлиб. Анкара сняла защиту Аль-Джулани, чтобы помочь ему понять, кто руководит шоу на северо-западе Сирии, даже если он командует тысячами джихадистов. Недооценка Аль-Джулани сирийской армии стоит ему стратегического города.
Гражданские лица в Идлибе (Сирия) жгут фотографию Аль-Джулани
Такие смещающиеся союзы и перестановки друзей и врагов не новы для Ближнего Востока, где искусство невозможного хорошо практикуется. Действительно, сотрудники разведки из Анкары и Дамаска продолжают встречи, чтобы поговорить и поддерживать открытые каналы связи между двумя странами. Встречи между турецкими и сирийскими офицерами проходили в Москве, Тегеране и Кесебе много раз и при многих обстоятельствах. Союзники Сирии Иран и Россия по возможности способствуют диалогу между Турцией и Сирией.
Россия и Иран являются союзниками Турции против присутствия США в Сирии и его гегемонии на Ближнем Востоке. Однако Тегеран и Москва не согласны с продолжающейся ролью Анкары в Сирии – ее оккупацией северо-запада и ее планами по созданию безопасной зоны на северо-востоке в координации с США.
Турция не возражает против того, чтобы джихадистские силы Джулани, туркестанская группа и сторонники «Аль-Каиды» остались в Идлибе и его сельской местности вместе с проамериканской группой «Джайш аль-Исса» и другими повстанцами зависимыми от Анкары. Эти договоренности были возможны, несмотря на внутреннюю борьбу за господство в оккупированном северном городе. Турция позволяет Хай'ат Тахрир аш-Шам контролировать границы и вводить налоги на товары и товары для своего финансирования и выживания. Анкара также не против, когда Россия бомбит ее союзников и друзей в Идлибе, когда они нападают на российскую базу Хмеймим и нарушают соглашение о прекращении огня, согласованное в Астане. Однако Турция стремится сохранить спокойный статус-кво и, следовательно, не согласится поставить под угрозу свое присутствие на северо-западе Сирии, если и когда джихадисты откажутся выполнить свое соглашение с Россией.
На местах сирийская армия теперь контролирует две трети хана Шейхуна, и ее победа в городе неизбежна. Отъезд большинства гражданских лиц выявил джихадистов и деморализовал тех, кто остался в городе и в близлежащих деревнях, таких как Латамина, Кафр-Зита и Морек.
После многих лет войны сирийская армия показала себя способной освободить свою территорию без военной помощи со стороны Хезболлы, взять военную инициативу и быстро двигаться под интенсивным огнем против джихадистов, которые годами оккупировали и укрепляли города (Хан Шайхун был оккупирован с 2014 года).
Джулани, возможно, забыл, что случилось с Аль-Гутой (Дамаск), когда Саудовская Аравия и Турция сняли защиту тысяч джихадистов и повстанцев, которые затем были побеждены в течение короткого времени. В сирийском болоте мелкие игроки, такие как Джулани, не могут диктовать условия крупным игрокам.
В Сирии есть Турция и США на севере, а Россия, Иран и Дамаск в остальной части страны. У Турции есть одно взаимопонимание с Россией и Ираном, а с США – другое, что противоречит российско-иранской цели освобождения всей Сирии. В целом, освобождение всей Сирии является приоритетом, но, возможно, придется подождать до следующих выборов в США, в 2020 году.
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2019/08/21/al-golanis-defiance-of-turkey-leads-to-syrian-government-control-of-khan-sheikhoun/ – цинк
Ниже, фото из района Хан-Шейхуна.
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Лучшее средство передвижения по Сирийской земле
Небольшой атмосферный эксклюзив от военкоров Anna-News. Вместе с отрядами "Сил Тигра" они движутся по направлению к Тамане, где будет замкнуто кольцо окружения и образован Эль-Латаминский котел.
Плюс эксклюзивные фотографии с окраин Хан-Шейхуна.
Восточный въезд в Хан-Шейхун.
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