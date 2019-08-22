Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 августа 2019

Хан-Шейхун освобожден

Хан-Шейхун освобожден. Теперь официально.Военкор Олег Блохин демонстрирует первые кадры из освобожденного Хан-Шейхуна. Сирийской армии здесь не было 5 лет.В городе еще предстоит провести работы по разминированию + провести фильтрацию на предмет оставшихся боевиков или смертников.Агония Эль-Латаминского котла вряд ли продлится долго. В ближайшее время ожидается освобождение Кафр-Зиты и Эль-Латамина.Ведутся переговоры о выводе окруженных турецких войск в Мореке, а также о предоставлении гуманитарного коридора для мирных жителей из зоны боевых действий.

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Астанинское соглашение обрушивается огнем на тех, кто оспаривает его

Как неповинование Аль-Джулани привело к потере Хан-Шейхуна и краху Эль-Латаминского выступа.

В течение первой недели августа этого месяца бывший командир ИГИЛ и нынешний глава Хайат Тахрир аш-Шам (ранее известная как Джабхат ан-Нусра) Абу Мохаммад аль-Джулани провел пресс-конференцию в оккупированном северном городе Идлиб.чтобы освободить северную сельскую Хаму и, в частности, город Хан-Шейхун и его окрестности. Главная дорога M5 проходит через Хан-Шейхун и поэтому включена в демилитаризованное соглашение, подписанное Турцией и Россией.Астанинское соглашение между Турцией и Россией, по благословению Ирана и Сирии, также установило постоянные позиции турецких наблюдателей в Мореке, к югу от Хан-Шейхуна (в настоящее время в нынешнем военно-операционном театре сирийской армии).Отказ от вывода его джихадистов с демаркационной линии теперь стоил ему стратегического города Хан-Шейхун вместе с гневом тысяч мирных жителей, бежавших в Идлиб.Гражданские лица в Идлибе (Сирия) жгут фотографию Аль-ДжуланиТакие смещающиеся союзы и перестановки друзей и врагов не новы для Ближнего Востока, где искусство невозможного хорошо практикуется. Действительно, сотрудники разведки из Анкары и Дамаска продолжают встречи, чтобы поговорить и поддерживать открытые каналы связи между двумя странами. Встречи между турецкими и сирийскими офицерами проходили в Москве, Тегеране и Кесебе много раз и при многих обстоятельствах. Союзники Сирии Иран и Россия по возможности способствуют диалогу между Турцией и Сирией.Россия и Иран являются союзниками Турции против присутствия США в Сирии и его гегемонии на Ближнем Востоке. Однако Тегеран и Москва не согласны с продолжающейся ролью Анкары в Сирии – ее оккупацией северо-запада и ее планами по созданию безопасной зоны на северо-востоке в координации с США.Турция не возражает против того, чтобы джихадистские силы Джулани, туркестанская группа и сторонники «Аль-Каиды» остались в Идлибе и его сельской местности вместе с проамериканской группой «Джайш аль-Исса» и другими повстанцами зависимыми от Анкары. Эти договоренности были возможны, несмотря на внутреннюю борьбу за господство в оккупированном северном городе. Турция позволяет Хай'ат Тахрир аш-Шам контролировать границы и вводить налоги на товары и товары для своего финансирования и выживания. Анкара также не против, когда Россия бомбит ее союзников и друзей в Идлибе, когда они нападают на российскую базу Хмеймим и нарушают соглашение о прекращении огня, согласованное в Астане. Однако Турция стремится сохранить спокойный статус-кво и, следовательно, не согласится поставить под угрозу свое присутствие на северо-западе Сирии, если и когда джихадисты откажутся выполнить свое соглашение с Россией.На местах сирийская армия теперь контролирует две трети хана Шейхуна, и ее победа в городе неизбежна. Отъезд большинства гражданских лиц выявил джихадистов и деморализовал тех, кто остался в городе и в близлежащих деревнях, таких как Латамина, Кафр-Зита и Морек.В Сирии есть Турция и США на севере, а Россия, Иран и Дамаск в остальной части страны. У Турции есть одно взаимопонимание с Россией и Ираном, а с США – другое, что противоречит российско-иранской цели освобождения всей Сирии. В целом, освобождение всей Сирии является приоритетом, но, возможно, придется подождать до следующих выборов в США, в 2020 году.Элайджа Магье https://ejmagnier.com/2019/08/21/al-golanis-defiance-of-turkey-leads-to-syrian-government-control-of-khan-sheikhoun/ – цинкНиже, фото из района Хан-Шейхуна.

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Лучшее средство передвижения по Сирийской земле

Небольшой атмосферный эксклюзив от военкоров Anna-News. Вместе с отрядами "Сил Тигра" они движутся по направлению к Тамане, где будет замкнуто кольцо окружения и образован Эль-Латаминский котел.Плюс эксклюзивные фотографии с окраин Хан-Шейхуна.Восточный въезд в Хан-Шейхун.

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