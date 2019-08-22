Главная » Наука, Творчество

Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО)

08:49. 22 августа 2019 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:
Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Россия впервые запустила человекоподобного робота «Федора» в космос на корабле «Союз МС-14».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала сегодня в 6:38 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.

В начале запуска «Федор» повторил знаменитую фразу советского космонавта Юрия Гагарина, сказав: «Поехали! Поехали!».

Корабль успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС, куда будет лететь двое суток. На борту «Союза» на этот раз нет людей, а стыковка с модулем МКС «Поиск» будет происходить автоматически 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

После приземления «Фёдора» не сразу достанут из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».

«Не предполагается извлечение из аппарата его на месте приземления», — отметил руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Калери.

А в НАСА сообщили, что у космонавтов на борту МКС не будет возможности вручную пристыковать «Союз МС-14» с «Федором» в случае неполадок.

«Как и в случае с любым другим „Союзом“, на котором обычно летят космонавты, у корабля нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ)», — сказал диктор NASA TV в ходе трансляции пуска ракеты с кораблем.

И всё же, если что-то пойдет не так в процессе стыковки, у космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова (сейчас находящихся на МКС) будет возможность прервать эту операцию.

Читайте также: США планируют ударить по глубокому тылу России при помощи Украины

Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1566452940

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Российский робот Фёдор научился стрелять и остался без зарубежных деталей
...компании отказались поставлять комплектующие для робота Фёдора в РФ после того, как...мы покупали двигатели, увидели, что роботФёдор” научился стрелять, нам отказали ... Research) — первый отечественный человекообразный робот, разработанный ФПИ совместно с НПО...
Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО)
Россия впервые запустила человекоподобного робота «Федора» в космос на корабле «... 24 августа. Во время пребывания робота на МКС с ним проведут..., повторяющего движения оператора. После приземления «Фёдора» не сразу достанут из спускаемого...
Робот Fedor станет первым пилотом нового космического корабля "Федерация"
Робот Fedor первым выведет ...приняты, что первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Е. Микрин.... О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил... но даже снаружи". Российский робот Фёдор Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object...
Российский робот попал под санкции. Что дальше
... том, как под санкции попал робот Фёдор – расскажем в этом выпуске после...
Если бы не 90-е годы, айфоны сейчас выпускали бы у нас
... российских учёных и инженеров — человекоподобный робот Фёдор, способен повторять движения оператора, поднимать...
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
...только командира орудия Дяди Фёдора ‒ уменьшенной копии Фёдора Бондарчука) и кто-то...дисциплинарный электроошейник для «аватаров» и робота-комиссара с маузером в стальной...Поэтому, кстати, российские боевые гусеничные роботы с самого начала проектировались как...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)