Робот «Фёдор» запущен в космос (ФОТО, ВИДЕО)

Россия впервые запустила человекоподобного робота «Федора» в космос на корабле «Союз МС-14».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала сегодня в 6:38 по московскому времени с космодрома Байконур в Казахстане.

В начале запуска «Федор» повторил знаменитую фразу советского космонавта Юрия Гагарина, сказав: «Поехали! Поехали!».

Корабль успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС, куда будет лететь двое суток. На борту «Союза» на этот раз нет людей, а стыковка с модулем МКС «Поиск» будет происходить автоматически 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

После приземления «Фёдора» не сразу достанут из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».

«Не предполагается извлечение из аппарата его на месте приземления», — отметил руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Александр Калери.

А в НАСА сообщили, что у космонавтов на борту МКС не будет возможности вручную пристыковать «Союз МС-14» с «Федором» в случае неполадок.

«Как и в случае с любым другим „Союзом“, на котором обычно летят космонавты, у корабля нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ)», — сказал диктор NASA TV в ходе трансляции пуска ракеты с кораблем.

И всё же, если что-то пойдет не так в процессе стыковки, у космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова (сейчас находящихся на МКС) будет возможность прервать эту операцию.

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