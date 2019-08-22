Посол Нечаев о Пакте Молотова-Риббентропа
16:42. 22 августа 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Посол РФ в Германии Нечаев о Пакте Молотова-Риббентропа:
Накануне 80-й годовщины подписания германо-советского пакта о ненападении 23-го августа 1939 года в средствах массовой информации появились амбивалентные интерпретации и нередко прямые искажения исторического контекста и последствий этого документа. Прежде всего, предпринимаются попытки необоснованно представить этот пакт о ненападении как причину второй мировой войны. Некоторые псевдоисторики также активно распространяют тезис о том, что национал-социалистическая Германия и Советский Союз якобы «в равной мере несут ответственность» за начало войны.
Следует отметить, что это соглашение от 1939 года имело для Советского Союза вынужденный и тактический характер. Эта оценка вытекает из анализа официальных документов и тех шагов, которые тогда начали предпринимать европейские ключевые игроки. Вследствие целенаправленной политики западных государств по «умиротворению агрессора», которые увенчались Мюнхенским соглашением от 29 сентября 1938 года и последовавшим затем разделом Чехословакии, начало войны между Берлином и Москвой стало, в сущности, вопросом времени. Надежда Советского Союза на создание системы коллективной безопасности для борьбы с фашистской угрозой не оправдалась, поскольку европейские партнеры оказались к этому не готовы. Они были заинтересованы в том, чтобы агрессия «Третьего рейха» повернулась в сторону Востока. На этом фоне советское руководство решило заключить с Германией пакт о ненападении, чтобы выиграть время и подготовиться к неизбежному столкновению. Кстати, в это время многие государства Европы, среди прочих Великобритания, Франция и Польша, имели похожие соглашения с нацистской Германией.
Таким образом Советский Союз избежал войны на два фронта и добился отсрочки, которая была для него необходима для того, чтобы модернизировать свои вооруженные силы, усилить оборону и подготовиться к продолжительному конфликту. В результате Красная Армия смогла остановить нацистские полчища под Москвой, добиться решающего поворота в Великой Отечественной войне и освободить Европу от нацизма. Эта победа обошлась дорого — 27 миллионов советских людей, погибших на войне, бесчисленные разрушения, сломанные жизни и страдания простых людей. Поэтому мы призываем сегодня более ответственно и бережно относиться к событиям нашей общей истории. Ее фальсификация из сиюминутных политических соображений абсолютно безответственна и опасна.
https://inosmi.ru/politic/20190822/245681510.html – цинк
Все так. Для СССР это было выгодное соглашение, которое развернуло нацистскую агрессию против тех, кто потворствовал Гитлеру и пытался натравить его на Советский Союз.
Поэтому товарищу Сталину на Западе и не могут простить данной договоренности, так как он поломал изначальную конфигурацию второй мировой войны, где Гитлер должен был при поддержке Европы начать крестовый поход против коммунизма, а в результате Пакта, он напал на фактически "союзную" Польшу, с которой он делил Чехословакию в 1938 году и на Францию, которая спокойно позволяла ему вооружаться и освобождаться от пут Версальского договора.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5224500.html