О жизни и творчестве Варлама Шаламова
17:32. 22 августа 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Реми Мейснер и Клим Жуков о жизни и творчестве Варлама Шаламова.
Плюс еще на историческую тематику.
1. Академик Тимирязев о насаждении эйнштейнианства в советской физике – https://prorivists.org/doc_timiryazev-antikm/
2. Плюс фрагмент статьи Тимирязева – "Принципы квантовой механики и фашизм" – https://vk.com/wall-156278021_9281
3. Прошедшие огонь…История Балашовой Зинаиды Егоровны, которая военфельдшером начала свой боевой путь 22 июня 1941 года – https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2804/122291
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5224842.html