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О жизни и творчестве Варлама Шаламова

17:32. 22 августа 2019 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


Реми Мейснер и Клим Жуков о жизни и творчестве Варлама Шаламова.



Плюс еще на историческую тематику.



1. Академик Тимирязев о насаждении эйнштейнианства в советской физике – https://prorivists.org/doc_timiryazev-antikm/
2. Плюс фрагмент статьи Тимирязева – "Принципы квантовой механики и фашизм" – https://vk.com/wall-156278021_9281



3. Прошедшие огонь…История Балашовой Зинаиды Егоровны, которая военфельдшером начала свой боевой путь 22 июня 1941 года – https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2804/122291

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5224842.html

Метки: великая отечественная война, Видео, гулаг, история, клим жуков, Литература, писатели, реми мейснер, репрессии, ссср, тимирязев, физика, философия, шаламов, Эйнштейн

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