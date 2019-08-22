Александр Дубас

Наверное, особо не нужно объяснять чем знаменит священник Тихон Шевкунов. Введите это имя в яндексе и узнаете довольно много чего интересного и противоречивого. Выпускник ВГИКа а ныне высокопоставленный церковный иерарх – большинству он известен как автор книги «Несвятые святые».Собственно, об этой книге он и пришел поговорить на телеканал «Культура» в программу, которую я веду. И вот пока нас гримировали (в его случае – недолго: борода священнослужителя не позволяет особо разойтись гримеру), Тихон рассказал удивительную историю, которая в программу не вошла, поскольку камеры были выключены, а мне – очень запомнилась. Восстанавливаю разговор по памяти, так что, если будут какие-то нестыковки в деталях – не судите слишком строго.Итак, нас пудрят, нам закрашивают «мешки под глазами», я предупреждаю своего гостя, что «хотя являюсь верующим человеком, но совсем-совсем-совсем не религиозным. Не соблюдающим и не планирующим каноны, праздники, итд, итп».- Хорошо, а какая молитва у вас самая любимая, самая важная для вас?- Молитвы, как таковой нет, но… есть песня. Она меня очень поддерживает в трудные минуты. Да и в счастливые я тоже ее напеваю: «Призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг – за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». В общем – жить Здесь и Сейчас. Разве не об этом все религии?Надо сказать, что как только я начал цитировать песню, отец Тихон – заметно оживился. Видно, что ему очень хотелось… не то чтобы перебить меня, но поспешить рассказать свою историю:- Это же прекрасная песня из фильма «Земля Санникова». А вы знаете, биографию человека, который сочинил эти стихи? Поэта Леонида Дербенева? Она – удивительна! Если выстроить сочиненные им песни в хронологическом порядке, то можно проследить духовный рост человека. Как он ищет смысл, ищет Бога и находит его. Как (и это самое потрясающее) – может устами советских знаменитых артистов – транслировать какие-то базовые религиозные истины для громаднейшей аудитории СССР! И это в годы тотального атеизма… Но вот судите сами. Первые его песни, которые напевала вся страна – из фильма «Бриллиантовая рука», это и «Остров невезения», и «Про зайцев». Дербенев в начале кинокарьеры работает с комедийными режиссерами. На его счету «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. Жизнь – прекрасна, небо – голубое, поэт – востребован, и… вдруг вот эта самая ваша любимая песня про «миг». Невероятно серьёзная и взрослая песня. Почему он ее сочиняет? Что случилось в его судьбе, что заставило задуматься о смысле жизни, что сподвигло задавать такие фундаментальные вопросы?Но минует определенный отрезок времени, и Дербенев переходит на новый уровень духовного развития. Он ставит под сомнение материалистическое происхождение вселенной, и предлагает не забывать благодарить бога за … «за то что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня». Это его мысли пропевает Алла Пугачева: «Этот мир придуман не нами, этот мир, придуман не мной». Все ей сознательно или бессознательно подпевают, а на дворе, напомню – разгар атеизма.В конце жизни в своем творчестве Леонид Дербенев уже напрямую транслирует Екклесиаст. Это, практически – «Песнь Песней», только название иное. Ее исполнял Михаил Боярский. Да вы ее знаете:Так устроена эта история. Я не знаю чего в ней больше: драматургического мастерства о.Тихона, дара рассказчика или правильной работы с фактами? Но все вышеперечисленное трубит о том, что вгиковского сценариста – все-таки не спрячешь под черной сутаной.Как бы то ни было – история мне запомнилась. А сейчас захотелось, что бы ее услышали другие.Потому что, как и у Соломона, у меня нет никаких сомнений, что «Все пройдет». Но как и поэт я тоже уверен: «Только верить надо, что любовь – не проходит, нет».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9125413.html