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Как тушить тайгу

18:19. 22 августа 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Как потушить тайгу.
Александр Николаевич Чайка, Алексей Орлов.

Александр Николаевич специалист по лесному хозяйству с большим стажем. Непосредственно участвовавший в тушении многих лесных пожаров, знающий суть проблемы не понаслышке.

Первое видео “Почему горит тайга” https://youtu.be/HXu29ED2rCw

В программе были даны ответы на вопросы.
Почему горит тайга?
Какие причины возгорания?
Человеческий и природный фактор возникновения лесных пожаров?
Какие способы тушения наиболее эффективны?
Роль лесничеств в обеспечении пожаробезопасности?
Что и как делать людям, руководству на местах, правительству для устранения проблемы?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yNRXpdP7JVY

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