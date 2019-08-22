Испытательный полет БПЛА “Форпост-Р”

МО РФ выложила еще один ролик с испытанием еще одного нового БПЛА.На этот раз был показан новейший разведывательный БПЛА "Форпост-Р", среди достоинств которого военные указывают дальность и длительность полета, а также улучшенная защита против заграничных анти-дрон систем.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5225195.html