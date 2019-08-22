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Испытательный полет БПЛА “Форпост-Р”

19:34. 22 августа 2019 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:


МО РФ выложила еще один ролик с испытанием еще одного нового БПЛА.
На этот раз был показан новейший разведывательный БПЛА "Форпост-Р", среди достоинств которого военные указывают дальность и длительность полета, а также улучшенная защита против заграничных анти-дрон систем.



Аннотация:

Завершаются испытания беспилотного комплекса «Форпост-Р».
С 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется его серийная поставка в войска.

Это полностью обновлённая модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Прежними остались лишь внешние обводы.
Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85.

Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств.
Это уникальные возможности для БЛА такого класса. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.
Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полёта – 18 часов, высота – до 6 тыс. м.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5225195.html

Метки: бпла, Видео, мо рф, Россия, технологии, форпост-р

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