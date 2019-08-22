Е.Ю.Спицын и А.А.Зданович. “ВЧК в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.”

#МПГУ #Спицын #Зданович #Историческиезарисовки #ВЧК
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IDo1THYvidM
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Главное в нашей Православной вере не золотые купола и резные иконостасы, а созидание человека во Христе, жизнь в терпении, смирении и в страхе перед Богом, в хранении совести.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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