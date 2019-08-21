Трамп не поедет в Данию, потому что ему не продают Гренландию
13:37. 21 августа 2019 Просмотров - 183 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Как бы не смешно звучал подобный заголовок, он отражает весьма забавную действительность.
После того, как премьер-министр Дании официально отказалась продавать Гранландию США, попутно заявив, что "время, когда США могли покупать другие страны и народы прошло", Трамп действительно отказался https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1163961882945970176 от поездки в Данию.
Комментарии в американских соц.сетях и на странице Трампа на этот счет прекрасны:
Президент не встретится с Данией, потому что они не будут продавать ему Гренландию. Прочитайте это несколько раз.
Почему он хотел купить Гренландию? Я никогда не слышал, чтобы он думал об этом, и, честно говоря, я боюсь узнать зачем ему это. Была ли эта идея намерением принести пользу США или ему лично?
Три дня потрачены впустую на обсуждение Гренландии.
Тиллерсон был прав. Трамп чертов дебил.
Дания должна переименовать Гренландию в Обамаленд.
Малоизвестный факт: нынешний новостной заголовок CNN «Президент Трамп откладывает поездку в Данию после того, как премьер-министр отказывается продавать Гренландию Соединенным Штатам», был слово в слово в эпизоде «Симпсонов» в 1995 году.
Трамп выкатывает красную дорожку для Северной Кореи. Он прогибается перед Путиным. Он игнорирует ужасные преступления Саудовской Аравии. Но он отменяет поездку в Данию, потому что … они не продадут нам Гренландию ? Трудно преувеличить, насколько это далеко от достоинства его офиса.
Привет Дони, купи Британию для Иванки.
Хахахахахахахахаха И, черт возьми, если Диснейленд не рассмотрит мое предложение купить его, я тоже никогда не поеду туда снова. Это все в искусстве сделки, верно?
Экономика на грани рецессии
Белые националистические террористы убивают американцев
Ракетчик продолжает пускать ракеты
Гонконг подвергается риску нападения коммунистов
Климатический кризис бушует
Тем не менее, Трамп пытается купить Гренландию
Вы отменили визит к союзнику, потому что он отказался рассматривать ваше предложение ПРОДАТЬ ЧАСТЬ ИХ СТРАНЫ. Ты чертов панк.
Извините, от имени американского народа, за детское и хулиганское поведение Трампа. Он НЕ представляет настоящие американские ценности.
Американцы, в следующий раз выбирайте кого-нибудь с меньшим эго, это подойдет вам лучше.
С нетерпением ждем визита Барака Обамы в Данию в конце сентября. Человек с честью и достоинством.
Вы действительно думали, что собираетесь купить Гренландию? Небеса помогают нам.
Не волнуйтесь – премьер Джонсон и его друзья с радостью продадут вам Великобританию!
США – это особенная страна, в которой много глупых людей, крайне глупый президент и много оружия. Они не заинтересованы в покупке Аляски для меня. Вот почему я не приеду в США.
Влад тоже недоволен, вы сказали ему, что продадите Аляску обратно в Россию. Но, как обычно, не получилось.
Вы знаете, что Обама приедет через несколько недель, и вы боитесь сравнения. Массивная лесть для него. Массовые протесты для вас. Мы видим вашу трусость.
Просто обвините Гренландию в 11 сентября. Тогда вы можете просто пойти и взять ее.
Привет, Дональд, у меня есть небольшая недвижимость в Германии, которую я могу продать. Здесь нет нефти или другого сырья, но это может иметь стратегическое значение и может стать 51 штатом США. Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами через Twitter.
Вы советовались с этой гренландской одержимостью со своим хозяином Путиным? Он, вероятно, сказал вам: «Я взял Крым, это было легко. Теперь повинуйся и возьми для меня Гренландию! И ты думал, что должен купить это. Но в Дании вам отказали!
«Я не поеду в Данию, потому что меня не продадут в Гренландии » – глупый уровень, который я наивно никогда не думал, что мы достигнем.
Странно, что Трамп хочет, чтобы жители Гренландии стали американцами, когда он не считает евреев, мусульман, негров, латиноамериканцев или иммигрантов настоящими американцами.
Страшно, что кажется, что единственная причина, по которой вы планировали поехать в Данию, была попытка купить Гренландию . Вы действительно сумасшедший.
Можем ли мы воспользоваться моментом, чтобы признать, что никто из вас не знал, что Дании принадлежит Гренландия ?
Сегодня президент сказал, что евреи глупы и разозлился, когда он не мог купить Гренландию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5221925.html
Чуть позже Трамп “купит” Данию.
https://cc.voeikovmgo.ru/ru/klimat/izmenenie-klimata-rossii-v-21-veke
Зачем покупать,сами на блюдечке принесут,тем более королевская чета не против- https://news.yandex.ru/story/Korolevskaya_semya_Danii_dopuskaet_prodazhu_Grenlandii_SSHA–eb44d71e05c975a218bbcb87803f3a60?lr=7&stid=gpTO9pz5hUpb3w1vR8LA&persistent_id=71773365&lang=ru&rubric=index&from=story
https://meteo59.ru/articles/014-tayanie-grenlandskogo-lednika.php
Все до боли просто и понятно. Тот, кто дружит с логикой – поймет.
Так же по теме: https://masterok.livejournal.com/1475833.html
Стоит вспомнить описания Кейси о США в будущем. Картинки весьма наглядны.