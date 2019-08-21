Сводки от ополчения Новороссии 21 августа 2019
- 11:20 Агент СБУ, снабжавший взрывчаткой диверсантов, осуждён в ЛНР.
- 09:50 Парад явочным порядком.
- Вчера 18:49 О работе больницы в прифронтовом поселке Луганское.
Агент СБУ, снабжавший взрывчаткой диверсантов, осуждён в ЛНР
Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюремного заключения за совершение преступления, предусмотренного ст. 335 УК Республики («Государственная измена»).
Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе МГБ ЛНР, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства госбезопасности, было установлено, что Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересечении КПП «Майорск — Зайцево».
По заданиям украинских спецслужб он конспиративно перевозил с территории Украины на территорию Республики посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий, осуществлял подбор помещений, предназначенных для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентуры СБУ.
Посредством тайниковых операций преступник снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР.
В МГБ ЛНР напоминают гражданам Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Парад явочным порядком
В ДНР публикуют утечку документов ВСУ о проведении военного парада в Киеве явочным порядком.
Несмотря на решение действующего Президента Украины об отказе от проведения торжественных мероприятий, приуроченных Дням украинского флага и независимости, военная хунта, находящаяся у власти в Украине, решила иначе.
Нами получены документы, подтверждающих тайную подготовку к проведению военного парада в КИЕВЕ.
Так, по замыслу украинских военачальников, рано утром 23 августа подразделения вооруженных формирований Украины, спланированных к участию в параде, должны прибыть к площади Независимости в КИЕВЕ.
В 9 утра начнется военный парад. При этом, действующий президент В. Зеленский будет оповещён о происходящем непосредственно перед мероприятием и поставлен перед фактом – либо он выходит и принимает парад, либо нет, но тогда дальнейшее развитие событий может значительно снизить его рейтинг и привести к непоправимым последствиям.
При этом, с целью подъема значимости проводимого парада, для участия в нем были отправлены приглашения действующим и бывшим военнослужащим ВФУ, которые имеют звание «героя Украины».
Важно отметить, что не все «герои» согласились с методами, к которым прибегла военная хунта, чтобы опозорить Зеленского, и отказались от участия в параде. Мы получили список этих «отказников»:
генерал-майор Шаптала С.А
полковник Собко С.С.
полковник Зубанич В.И
подполковник Межевикин Е.М., тел.0962922340
подполковник Винник И.И., тел.0934008252
подполковник Гринюк В.В., тел. 0634133386
майор Герасименко И.Л.
майор Порхун О.В.
капитан Божок В.М., тел. 0957953965
капитан Чибинеев В.В.
лейтенант Тарасюк В.О., тел. 0932370127
Мы намеренно выкладываем номера телефонов некоторых из них, чтобы каждый мог позвонить и уточнить причину, по которой они не хотят участвовать в этих политических играх.
При этом, стоит обратить внимание, что среди отказников оказалось три военачальника: ШАПТАЛА – начальник штаба оперативного командования «Юг» (в прошлом командир 128-й огпбр), СОБКО – командир 128-й горно-штурмовой бригады и ЗУБАНИЧ – командир 10-й горно-штурмовой бригады.
Мы не исключаем, что за проявленную лояльность действующему президенту в ближайшее время у этих военачальников пойдет небывалый карьерный рост.
При этом, по неподтвержденным, но массово получаемыми нами в настоящее время данным, в ходе проведения несанкционированного военного парада возможны провокации, направленные на дестабилизацию существующего политического строя. Мы не можем пока говорить о военном перевороте, но все факты говорят в пользу этой версии. Возможно именно это заставило отдельных высших командиров отказаться от участия в этом мероприятии.
Кроме этого, нам доподлинно известно, что одновременно с военным парадом в Киеве, аналогичные мероприятия будут проведены в ОДЕССЕ и КРАМАТОРСКЕ под руководством соответствующих начальников – командующего ВМСУ и командующего ООС.
Теперь понятно, почему президент Украины не может влиять на прекращение огня со стороны ВСУ. Остается только ждать какое же решение примет Зеленский: пойдет на поводу у своей хунты и примет участие в праздничных мероприятиях, либо проявит стойкость и добьется исполнения своих решений? Причем решений как в вопросах проведения парадов, так и в вопросах соблюдения перемирия со стороны ВФУ.
http://armiyadnr.su/news/srochnoe-zayavlenie-oficialnogo-predstavitelya-nm-dnr-tekst – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
О работе больницы в прифронтовом поселке Луганское
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