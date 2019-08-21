Сводки от ополчения Новороссии 21 августа 2019

Верховный Суд ЛНР приговорил жителя Алчевска Романа Коркишко к 12 годам тюремного заключения за совершение преступления, предусмотренного ст. 335 УК Республики («Государственная измена»).

Как сообщили «Русской Весне» в пресс-службе МГБ ЛНР, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства госбезопасности, было установлено, что Коркишко, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБУ с присвоением псевдонима «Карлсон» при пересечении КПП «Майорск — Зайцево».

По заданиям украинских спецслужб он конспиративно перевозил с территории Украины на территорию Республики посылки, содержащие предметы, необходимые для проведения контрразведывательных мероприятий, осуществлял подбор помещений, предназначенных для проживания диверсионно-разведывательных групп и агентуры СБУ.

Посредством тайниковых операций преступник снабжал взрывчатыми веществами диверсантов, действовавших на территории ЛНР.

В МГБ ЛНР напоминают гражданам Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством ЛНР и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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