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Разгром ботофермы Навального

10:45. 21 августа 2019 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал:
Небольшой инсайд из внутренней кухни Навального, которую вчера в Марьино слегка разворошили, устроив его платным комментаторам «маски-шоу».



В импровизированном офисе были обнаружены скрытые камеры, что, как известно, не совсем законно. К тому же это многое говорит об уровне доверия Алексея Анатольевича к своим ручным троллям.

Что касается их непосредственной работы, то здесь все еще круче – бот-аккаунтов в распоряжении навальнистов оказалось не сотня, а под тысячу, если не больше. К тому же, в органах говорят, что это далеко не единственная подобная тролль-ферма.


Вот так вот совсем маленькая кучка молодых людей создаёт высказывания якобы от лица общественного мнения в России.






Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9119522.html

Метки: боты, Видео, навальный

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