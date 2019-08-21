Разгром ботофермы Навального
10:45. 21 августа 2019 Просмотров - 148 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Небольшой инсайд из внутренней кухни Навального, которую вчера в Марьино слегка разворошили, устроив его платным комментаторам «маски-шоу».
В импровизированном офисе были обнаружены скрытые камеры, что, как известно, не совсем законно. К тому же это многое говорит об уровне доверия Алексея Анатольевича к своим ручным троллям.
Что касается их непосредственной работы, то здесь все еще круче – бот-аккаунтов в распоряжении навальнистов оказалось не сотня, а под тысячу, если не больше. К тому же, в органах говорят, что это далеко не единственная подобная тролль-ферма.
Вот так вот совсем маленькая кучка молодых людей создаёт высказывания якобы от лица общественного мнения в России.
В импровизированном офисе были обнаружены скрытые камеры, что, как известно, не совсем законно. К тому же это многое говорит об уровне доверия Алексея Анатольевича к своим ручным троллям.
Что касается их непосредственной работы, то здесь все еще круче – бот-аккаунтов в распоряжении навальнистов оказалось не сотня, а под тысячу, если не больше. К тому же, в органах говорят, что это далеко не единственная подобная тролль-ферма.
Вот так вот совсем маленькая кучка молодых людей создаёт высказывания якобы от лица общественного мнения в России.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9119522.html
это ФБК хлебососы называют ботофермой? Понятно что он им поперек горла