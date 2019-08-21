Патриоты Великого Отечества за единство Русского народа

22 августа в День Государственного флага Российской Федерации, общественное движение «Патриоты Великого Отечества» проведет акцию «За единство Русского народа».

Трагические события августа 1991 года привели к тому, что Великий Русский народ был разделен на части. Но это была только первая часть трагедии – сегодня русские с оружием в руках воюют друг против друга в гражданской войне на Донбассе. Мы прекрасно понимаем, что истоки этой трагедии лежат в распаде единого государства и разделенного единого народа.

Мы считаем необходимым предоставить гражданство Российской Федерации жителям Донбасса.

Мы считаем необходимым предоставить гражданство России всем гражданам Украины, кроме нацистов, воров, Зеленского, Порошенко и Саакашвили.

Мы выступаем за восстановление единства Великого Русского народа.

Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» поддерживает любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве.

Мы – за Евразийский и Таможенный Союзы.

В четверг 22 августа 2019 года для того, чтобы выразить эту нашу позицию мы выйдем на согласованный пикет.

Время и дата проведения: 22 августа 2019 года, с 17.30 до 19.30.

Адрес: рядом с домом 8/2 по улице Большой Московской , не мешая проходу граждан.

Телефон координатора: +79215625008 – Ксения Дмитриева

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107807