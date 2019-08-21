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Патриоты Великого Отечества за единство Русского народа

15:21. 21 августа 2019 Просмотров - 122 4 коммент. Опубликовал:

22 августа в День Государственного флага Российской Федерации, общественное движение «Патриоты Великого Отечества» проведет акцию «За единство Русского народа».

Трагические события августа 1991 года привели к тому, что Великий Русский народ был разделен на части. Но это была только первая часть трагедии – сегодня русские с оружием в руках воюют друг против друга в гражданской войне на Донбассе. Мы прекрасно понимаем, что истоки этой трагедии лежат в распаде единого государства и разделенного единого народа.

Мы считаем необходимым предоставить гражданство Российской Федерации жителям Донбасса.

Мы считаем необходимым предоставить гражданство России всем гражданам Украины, кроме нацистов, воров, Зеленского, Порошенко и Саакашвили.

Мы выступаем за восстановление единства Великого Русского народа.

Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» поддерживает любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве.

Мы – за Евразийский и Таможенный Союзы.

В четверг 22 августа 2019 года для того, чтобы выразить эту нашу позицию мы выйдем на согласованный пикет.

Время и дата проведения: 22 августа 2019 года, с 17.30 до 19.30.

Адрес: рядом с домом 8/2 по улице Большой Московской , не мешая проходу граждан.

Телефон координатора: +79215625008 – Ксения Дмитриева

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107807

Метки: блог

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 11196 6658
    Maleos 21 августа 2019 в 16:40

    Когда-то дядя Коля был сторонником Путина и имел доступ к ящичку с информацией, но потом ему показалось, что Путин горит, и дядя Коля съехал. Ящичек закрылся и дядя Коля понёс отсебятину. Интерес людей к дяде Коле резко пропал, остались только дебилы, которые по сей день несут дяди-колину отсебятину, а попросту куйню, утратив связь с реальностью. Однако дядя Коля вдруг обнаружил, что Путин опять на волне, и снова решил переобуться, но уже теперь и нашим и вашим. Только ящичек уже не открывается и дяде Коле приходится глотать пыль, а это уже никому не интересно, хотя иногда дяде Коли и удаётся, может быть, высморкать что-то дельное… Одно утешение, есть люди, которые оплачивают его потуги… Да дебилы, которые продолжают как дятлы лепить куйню, которая даже самому дяде Коле давно уже не интересна…

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    2
  • 34631 17671
    Степаныч 21 августа 2019 в 17:15

    Ну надо же,оказывается поцриоты за единство народа,да еще с такими пафосными лозунгами.)А что разве бывает наоборот.)))Предлагаю дяде коле лично пройти с плакатиком-…”что Россия и Украина один народ”,прямо в Киеве по крещатику,так сказать личным примером доказать.)

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    2

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