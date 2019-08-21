Патриоты Великого Отечества за единство Русского народа
22 августа в День Государственного флага Российской Федерации, общественное движение «Патриоты Великого Отечества» проведет акцию «За единство Русского народа».
Трагические события августа 1991 года привели к тому, что Великий Русский народ был разделен на части. Но это была только первая часть трагедии – сегодня русские с оружием в руках воюют друг против друга в гражданской войне на Донбассе. Мы прекрасно понимаем, что истоки этой трагедии лежат в распаде единого государства и разделенного единого народа.
Мы считаем необходимым предоставить гражданство Российской Федерации жителям Донбасса.
Мы считаем необходимым предоставить гражданство России всем гражданам Украины, кроме нацистов, воров, Зеленского, Порошенко и Саакашвили.
Мы выступаем за восстановление единства Великого Русского народа.
Общественное движение «Патриоты Великого Отечества» поддерживает любые интеграционные проекты на постсоветском пространстве.
Мы – за Евразийский и Таможенный Союзы.
В четверг 22 августа 2019 года для того, чтобы выразить эту нашу позицию мы выйдем на согласованный пикет.
Время и дата проведения: 22 августа 2019 года, с 17.30 до 19.30.
Адрес: рядом с домом 8/2 по улице Большой Московской , не мешая проходу граждан.
Телефон координатора: +79215625008 – Ксения Дмитриева
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107807
Когда-то дядя Коля был сторонником Путина и имел доступ к ящичку с информацией, но потом ему показалось, что Путин горит, и дядя Коля съехал. Ящичек закрылся и дядя Коля понёс отсебятину. Интерес людей к дяде Коле резко пропал, остались только дебилы, которые по сей день несут дяди-колину отсебятину, а попросту куйню, утратив связь с реальностью. Однако дядя Коля вдруг обнаружил, что Путин опять на волне, и снова решил переобуться, но уже теперь и нашим и вашим. Только ящичек уже не открывается и дяде Коле приходится глотать пыль, а это уже никому не интересно, хотя иногда дяде Коли и удаётся, может быть, высморкать что-то дельное… Одно утешение, есть люди, которые оплачивают его потуги… Да дебилы, которые продолжают как дятлы лепить куйню, которая даже самому дяде Коле давно уже не интересна…
Все эти одноразовые Стариковы,Кургиняны,Лёни Голубковы и Кашпировские очень расстраиваются когда баблопоток иссякает.
Ну надо же,оказывается поцриоты за единство народа,да еще с такими пафосными лозунгами.)А что разве бывает наоборот.)))Предлагаю дяде коле лично пройти с плакатиком-…”что Россия и Украина один народ”,прямо в Киеве по крещатику,так сказать личным примером доказать.)
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!