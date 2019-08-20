Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2019
- 07:18 Путин победил на Украине, никто не хочет воевать, патриоты наркоманят и спиваются, — «волонтёр АТО».
- 06:00 Мгновенное возмездие: карателей разорвало смертоносным беспилотником (ВИДЕО).
- 05:00 Британцы хотели найти армию РФ на Донбассе, но вместо этого опять опозорились.
Путин победил на Украине, никто не хочет воевать, патриоты наркоманят и спиваются, — «волонтёр АТО»
Широко известный «активист майдана» и «волонтёр АТО» Юрий Касьянов, в буквальном смысле наживавшийся на гражданской войне, на своей странице в соцсети сетует на то что воевать больше никто на Украине не хочет, а «настоящие патриоты» становятся наркоманами и алкоголиками.
«Путин победил в Украине; для этого не понадобились дивизии вторжения, „Калибры“ и „Искандеры“. Победу обеспечил телевизор, управляемый беспринципной — ведь „деньги не пахнут“ — псевдонациональной „элитой“ с гибкими (в зависимости от выгоды) взглядами на патриотизм и демократию.
Путин победил в Украине, и количество тех, кто поддерживал идею защиты страны, в десятки раз уменьшилось. Я вижу это даже по своим постам: в 2014-2015 они набирали тысячи лайков, перепощенные сегодня — не набирают и сотни. Те, кто „горел“ патриотизмом отвернулись и разочаровались. Они не верят в свои силы, не верят в Украины, не верят в то, что мы сами можем хоть что-то изменить.
„Пусть всё идёт как идёт, и будет как будет!..“ — Всё чаще слышу я от тех, кто реально воевал, кого я сам видел на войне.
Настоящие патриоты, и бойцы всё чаще глушат свою боль в водке и наркотиках.
Их место занимают амбалы в одинаковой с иголочки коричневой форме с обязательными сумочками наперевес. Я не знаю, кто они. Что это за „волонтёрские организации“, одетые в тысячу долларов каждый, коротко стриженные и накаченные, как Бужанский… У меня дома затёртый до дыр английский пиксель и новенькая „горка“, пошитая в Борисполе за три сотни гривен, и две пары ботинок — летняя и зимняя, истоптанные в 2014–2016 годах…
Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны. Я не жалуюсь. Я констатирую факты. Украина входит в крутое пике дезинтеграции и потери размытых национальных ориентиров. Так было в 1918-м, когда на защиту страны вышли жалкие сотни отчаянных патриотов, а миллионы остались дома — ждать большевистской резни и голодомора.
Ну и наконец, чтобы не было кривотолков, — начало этой беде положил трусливый и жадный Порошенко. А последний гвоздь в гроб украинской независимости забьёт Медведчук — после никакого Зеленского. Но виноваты в этом будете только вы сами».
Читайте также: «Такого нигде в мире не видел», — американца посещение Крыма повергло в шок (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мгновенное возмездие: карателей разорвало смертоносным беспилотником (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
За прошедшие сутки украинские оккупанты в очередной раз, грубо нарушив действующие договоренности о прекращении огня, нанесли удар по позициям Народной милиции.
Так, боевики 30 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Гараза совершили преступный обстрел наших позиций в районе н.п. Нижнее Лозовое из автоматического станкового гранатомёта.
В результате подлого обстрела ранения получили двое защитников Республики. В настоящее время раненые эвакуированы в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние стабильное.
Мы требуем от международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия, повлекшего за собой ранения защитников нашей Республики, а также принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведения провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе.
Читайте также: В Британии опубликованы «доказательства» участия России в боях за Иловайск (ВИДЕО)
С начала всеобъемлющего и бессрочного перемирия украинские оккупанты уже двадцать девять раз нарушили режим прекращения огня. Наступлению относительного затишья предшествовал массивный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайска, в результате которого погибла женщина и получили ранения семь мирных жителей, в том числе двое детей.
13 августа, игнорируя условия перемирия, за две недели до начала учебного года, когда подготовительные мероприятия к учебному периоду в полном разгаре, оккупанты подвергли обстрелу общеобразовательную школу № 4 в н. п. Золотое-5 (Михайловка).
К счастью, на этот раз жертв удалось избежать.
Также 13 августа было повреждено жилое домостроение по адресу: ул. Корчагина, д. 44.
Читайте также: Битва за Идлиб: последствия удара по колонне турецких войск в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО)
Нам продолжает поступать информация о случаях дезертирства и небоевых потерях в частях и соединениях ВСУ в зоне оккупационных сил на фоне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава.
Так, 16 августа в 6 часов 30 минут при оборудовании позиций в районе н.п. Вольное командир отделения противотанкового взвода 72 отдельной механизированной бригады ВСУ младший сержант Пархоменко М. Д., 1980 года рождения, самовольно покинул пункт временной дислокации со штатным оружием АКС-74.
По факту совершения СОЧ проводится разбирательство, силами батальона ведутся поиски военнослужащего, доклад о происшествии в вышестоящий штаб не поступал.
По данным наших источников, 18 августа в результате установки самодельного взрывного устройства, установленного на БЛА, в результате детонации погиб военнослужащий 72 механизированной бригады, ещё трое получили ранения.
Читайте также: В ДНР ответили на «сенсацию» The Guardian о российских войсках под Иловайском
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Британцы хотели найти армию РФ на Донбассе, но вместо этого опять опозорились
Британские СМИ, опираясь на данные «исследовательской» группы, изрыгнули очередное антироссийское «хайли лайкли» расследование. Ими утверждается, что части ВСУ в Иловайском котле громила российская армия.
Приурочен этот бред по традиции к годовщине — в августе исполняется 5 лет блестящей победе войск ДНР под Иловайском. Показательно, что ранее британцы распространяли фейки о Красной Армии, которой ставили задачу брать города «к праздникам». Теперь же англичане сами делают вбросы аккурат к годовщинам.
Так вот, «доказательства» присутствия армии РФ в августе 2014 года на Украине — это, оказывается, записи в «Ютубе». Британские исследователи Forensic Architecture с помощью специальной программы проанализировали 2,5 тысячи записей в соцсетях и якобы обнаружили на кадрах танки Т-72Б3.
Военные эксперты уже высмеяли такие доказательства. Версию танка Т-72Б3 трудно отличить от танка Т-72Б1 с десяти метров даже людям со специальной подготовкой.
Поверить, что с этой задачей справился британский алгоритм, сложно. Кроме того, если всё-таки на одном из видео вдруг появился танк Т-72Б3, то что это доказывает? ВСУ используют американское оружие: получается, американские войска воюют на Донбассе?!
Следующие «аргументы» британцев ещё более «убедительны». Они ссылаются на показания украинских военных, которые смогли вырваться из «котла».
Ну и, наконец, вишня на торте — Forensic Architecture уже были замешаны в лживых вбросах о применении сирийской армией химического оружия.
В общем, очередное топорное расследование, доказывающее только русофобскую ангажированность британцев. И когда они только успокоятся, позорятся ведь на весь мир?!
Читайте также: Кадыров рассказал об условиях, на которых Чечня осталась в составе России (ВИДЕО)
Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su