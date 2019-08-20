Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2019

Широко известный «активист майдана» и «волонтёр АТО» Юрий Касьянов, в буквальном смысле наживавшийся на гражданской войне, на своей странице в соцсети сетует на то что воевать больше никто на Украине не хочет, а «настоящие патриоты» становятся наркоманами и алкоголиками.

«Путин победил в Украине; для этого не понадобились дивизии вторжения, „Калибры“ и „Искандеры“. Победу обеспечил телевизор, управляемый беспринципной — ведь „деньги не пахнут“ — псевдонациональной „элитой“ с гибкими (в зависимости от выгоды) взглядами на патриотизм и демократию.

Путин победил в Украине, и количество тех, кто поддерживал идею защиты страны, в десятки раз уменьшилось. Я вижу это даже по своим постам: в 2014-2015 они набирали тысячи лайков, перепощенные сегодня — не набирают и сотни. Те, кто „горел“ патриотизмом отвернулись и разочаровались. Они не верят в свои силы, не верят в Украины, не верят в то, что мы сами можем хоть что-то изменить.

„Пусть всё идёт как идёт, и будет как будет!..“ — Всё чаще слышу я от тех, кто реально воевал, кого я сам видел на войне.

Настоящие патриоты, и бойцы всё чаще глушат свою боль в водке и наркотиках.

Их место занимают амбалы в одинаковой с иголочки коричневой форме с обязательными сумочками наперевес. Я не знаю, кто они. Что это за „волонтёрские организации“, одетые в тысячу долларов каждый, коротко стриженные и накаченные, как Бужанский… У меня дома затёртый до дыр английский пиксель и новенькая „горка“, пошитая в Борисполе за три сотни гривен, и две пары ботинок — летняя и зимняя, истоптанные в 2014–2016 годах…

Никто не хочет воевать. Никто не верит в победу. Откормленные амбалы заменили хлюпиков-патриотов, лезших в самое пекло в начале войны. Я не жалуюсь. Я констатирую факты. Украина входит в крутое пике дезинтеграции и потери размытых национальных ориентиров. Так было в 1918-м, когда на защиту страны вышли жалкие сотни отчаянных патриотов, а миллионы остались дома — ждать большевистской резни и голодомора.

Ну и наконец, чтобы не было кривотолков, — начало этой беде положил трусливый и жадный Порошенко. А последний гвоздь в гроб украинской независимости забьёт Медведчук — после никакого Зеленского. Но виноваты в этом будете только вы сами».

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