Следы прошлых жизней вокруг нас

Вы когда-нибудь замечали, как много вокруг нас бывает странностей? Мы живём словно в какой-то матрице, игре или программе, потому что как сильно в нас стремление к чему-то большему, чем нам приходится ежедневно созерцать вокруг себя.Никому не хочется рутины, болезней, вынужденных каких-то действий, пробок, жары, надоедающих обязанностей, которые, казалось бы, никому не нужны и не приносят особой пользы. Всем хотелось бы просто любить и быть любимыми, чтобы жизнь была в кайф, заниматься только тем, что нравится, бывать там, где хочется, иметь возможность осуществлять свои желания и мечты.Но тем не менее, мы все крутимся в одном и том же колесе. Хотя не совсем так: всё же мы можем качественно проживать разные жизни. Не поверите, но два человека рядом могут находиться прямо сейчас в совершенно разных мирах. Но что самое интересное: вы не задумывались, почему мы стремимся к чему-то большему? Всегда. Так может, оно существует, это большее?Во-первых, у нас много предпочтений, которые порой сложно объяснить. Почему-то бывает такое: вот не нравится мне розовый цвет. Почему? Или не нравятся люди со светлыми волосами. А может быть, я боюсь собак. Или у меня иная фобия. К примеру, арахнофобия. Почему так происходит?Возможно, мы просто пережили какие-либо события в прошлом, а наше подсознание запомнило. Разумеется, сами мы не помним. Представляете, помнить всё это? Можно и с ума сойти. Но когда мы у нас есть чёткая необоснованная неприязнь к чему-либо: может быть, оно было связано с неприятными событиями из другой жизни.Может быть, в платье розового цвета ходила ваша соперница. Вы боитесь металлических предметов, потому что вас закололи кинжалом когда-то. Пауков, потому что погибли от укуса тарантула. Собак, которые напали когда-то. И так далее.То же самое, если вам нравится что-то. Если нравится определённое место: возможно, вы там жили когда-то. Это может быть страсть к лесам. К горам. К морю… А ещё говорят, тяга к лесам бывает у ведьм. Ведь они близки к природе.И главное: люди, которые вам дороги и близки, скорее всего знали вас в прошлом. Ведь недаром с приятными нам людьми возникает такое ощущение, будто мы давно знакомы? И тогда они становятся нам добрыми друзьями и любимыми.Это означает духовную связь, что мы с ними особенно близки. Зачем? Чтобы вместе стать лучше. И наверное, были близки всегда.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/sledy_proshlykh_zhiznej_vokrug_nas/2019-08-20-74368