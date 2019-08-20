Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 августа 2019

Турцию предупреждали

МИД РФ прокомментировал вчерашние претензии Турции по поводу происходящего в Идлибе.Если коротко, то:1. Турция всегда официально уведомляется по военным каналам о проведении крупных войсковых операций в рамках договоренностей по реализации зоны безопасности в Идлибе.2. Турцию уже не раз предупреждали, что нападения боевиков в нарушении режима перемирия не останутся без ответа и с боевиками разберутся по-плохому, раз они не понимают по-хорошему.3. Боевикам дали шанс прекратить огонь (последнее перемирие перед окончательным развалом обороны), они им не воспользовались (спасибо "Ан-Нусре" и "Джейш-аль-Исса", прямо скажем, ребята не подвели).4. На "Ан-Нусру" и Ко турецко-российские соглашения не распространяются. Соглашения в Сочи и Астане вывели эти группировки из числа тех, на кого распространяются турецкие обязательства и их можно бомбить.5. Операции против террористов, на которые не распространяются турецко-российские договоренности будут продолжены и РФ будет поддерживать Сирию.6. Российские военные также участвуют в сухопутных операциях в Идлибе. Теперь официально, хотя и ранее не было большого секрета в том, что помимо ВКС РФ в операции принимают участие российские военные советники и бойцы ССО.7. Переговоры с турками продолжаются в рабочем порядке (хотя все понимают, что вчера Эрдогана болезненно щелкнули по носу).Плюс карикатуры на тему.Прошлогодняя. В этот раз получилось наоборот.Зловещий план Асада. Ранить много людей, а потом разбомбить все госпиталя!!!

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Агония Эль-Латаминского выступа

После вчерашних событий к северу от Хан-Шейхуна, 20 августа началась агония Эль-Латаминского выступа.1. Турецкая колонна так и не успела помочь и теперь оборудует наблюдательные пункты к югу от Маарат-ан-Нумана. Сирийские авиация и вертолеты в течение 19 августа несколько раз бомбили дорогу перед колонной в профилактических целях.2. Турецкие F-16, которые прикрывали колонну и даже пролетали с прощальным визитом над Хан-Шейхуном, были отогнаны российскими Су-35, которые прикрывали действия сирийской авиации (удары наносили Су-22).3. С ночи начался отход боевиков от Хан-Шейхуна, Кафр-Зиты, Эль-Латамина и Морека. Боевики отходят через бутылочное горлышко между Хан-Шейхуном и Таманой на север. Но пока их присутствие в упомянутых населенных пунктах сохраняется.4. Несмотря на победные реляции, что Хан-Шейхун уже взят, это не совсем так. Город еще не взят, он просто стоит полупустой – по заявлениям "Ан-Нусры" – в южной части города еще присутствуют боевики. Сирийцы прощупывают северо-западные кварталы.5. По заявлению командования "Ан-Нусры", боевики отходят из Хан-Шейхуна в рамках "тактической передислокации", потому что "криминальный режим Асада не хочет честно воевать, а бомбит все на своем пути". Ах, этот нечестный Асад, обманул честных террористов.6. Турки из Морека пока не ушли, но они фактически также прибывают в окружении, и если в ближайшие 1-2 дня не уйдут с боевиками, им придется договариваться о проходе через позиции САА. Впрочем, учитывая договоренности с РФ, у них все будет хорошо.7. Попытки САА продвинуться к Кафр-Сажне к северо-западу от Хан-Шейхуна успеха не имели. Боевики заявляют о некоторых потерях у сирийцев, но пока акцентированного движения с целью взять Кафр-Сажну САА не предпринимала.8. Также боевики пока что удерживают фронт у Таманы (и высоту Таль-Тери), опираясь на которую осуществляется вывод сил с Эль-Латаминского выступа. Бои у Сукайка продолжались вчера и сегодня, без решительных успехов для обеих сторон.9. Ширина бутылочного горлышка, через которое можно вырваться с Эль-Латаминского выступа составляет 9 километров. Трассу М5 по понятным причинам использовать уже не получится. Оставшиеся дороги также подвержены ударам артиллерии и авиации.10. Примерные потери "Ан-Нусры" и "Джейш-аль-Исса" в сражении за Эль-Латаминский выступ составляют до 1500 убитыми и 250 единиц техники (включая 37 танков). Значительная часть этих потерь приходится на работу ВКС РФ.Джихади Джулиан уже рисует мрачные картины очередного поражения боевиков.Коалиция Асада-Путина делает крупнейшие успехи за один день, захватывая 250 квадратных километров территории в Идлибе и Хаме, где проживает около 100 000 жителей в четырех крупных городах.Повстанцы (да, у Репке "Аль-Каида" это повстанцы – учитесь стандартам западной журналистики) отступают из этой зоны.Турция "наблюдает" за этим.В целом, мы наблюдаем финальную стадию агонии Эль-Латаминского выступа. В ближайшее время, большая часть территории к югу от Хан-Шейхуна и Таманы будет занята сирийской армией, что станет крупнейшей военной победой САА за последний год.Вид на Хан-Шейхун с БПЛА. Город выглядит вымершим и не так уж сильно разрушенным.Ждем развязки.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

На трассе М5

Первые фотографии с блокпоста "Аль-Нимр" к северу от Хан-Шейхуна на трассе М5.Эти фотографии означают, что дорога Маарат-ан-Нуман – Хан-Шейхун физически перерезана.Турки банально не успели – оборона боевиков развалилась быстрее, нежели в Анкаре успели отреагировать.Турецкие военные сидящие в Мореке также фактически отрезаны.Джулиан Репке заявил, что если не отбить "Аль-Нимр", то все боевики в Северной Хаме и турецкие военные попадут в окружение.До Маарат-ан-Нумана – 10 километров.До центра Хан-Шейхуна – 1,5 километра.На дороге еще с ночи начали уничтожать различные машины боевиков, как ударами с воздуха, так и огнем с прилегающих холмов. Утренние кадры https://twitter.com/Dalatrm/status/1163457028020408320 последствий авиаударов по трассе. Особенно забористо выглядит глубокая дыра прямо в дороге.На фоне столь мрачного развития событий, боевикам сегодня только и оставалось, что педалировать тему то ли уничтоженного, то ли захваченного Т-72 под Сукайком.На переговорах с Макроном Путин заявил, что РФ поддерживает операции САА в Идлибе, потому что на момент подписания соглашений с Турцией "Ан-Нусра" и Ко контролировали 50% Идлиба, а сейчас 90%. С этим надо что-то делать.Макрон призвал Кремль "соблюдать перемирие", что особенно забавно, с учетом того, что "Ан-Нусра" отказалась его соблюдать. Но тут Запад как обычно подыгрывает террористическим группировкам.Турция сегодня ограничивалась публичными протестами и жалобами на то, что наступление сирийцев противоречит договоренностям с Россией. Но основной диалог развивается в непубличной плоскости.Турецкая колонна, которая не смогла.Общая остановка. К югу от Хан-Шейхуна образовался жирный оперативный мешок.Если боевики потеряют Таману, то получится симпатичный котел на несколько тысяч человек и десятки единиц техники.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com