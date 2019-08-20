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Протесты в Диярбакыре

18:09. 20 августа 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:


В Турции прошли масштабные протесты в турецком Курдистане против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников, которые в числе первых инициатив начали развешивать по кабинетам портреты Эрдогана. Наиболее масштабно протестовали в Диярбакыре, где протестующих разгоняли водометами и слезоточивым газом.















































И так будет с каждым, кто не повесит портрет "друга Реджепа" у себя в кабинете.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5219938.html

Метки: курдистан, курды, протесты, турция, эрдоган

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