Протесты в Диярбакыре
18:09. 20 августа 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Турции прошли масштабные протесты в турецком Курдистане против замены избранных курдских мэров на государственных чиновников, которые в числе первых инициатив начали развешивать по кабинетам портреты Эрдогана. Наиболее масштабно протестовали в Диярбакыре, где протестующих разгоняли водометами и слезоточивым газом.
И так будет с каждым, кто не повесит портрет "друга Реджепа" у себя в кабинете.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5219938.html