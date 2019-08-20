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Присмотритесь к своему “бревну”: Путин чётко осадил французов

10:01. 20 августа 2019 Просмотров - 242 Один комментарий Опубликовал:

Владимир Путин на днях прибыл во Францию. Встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном состоялась в летней резиденции форте Брегансон на средиземноморском побережье.

В ходе пресс-конференции с журналистами Владимир Путин вновь проявил себя как умный и находчивый политик, чем изрядно удивил французских журналистов.

Так, корреспондент попросил российского лидера прокомментировать акции оппозиционеров и незаконные митинги в Москве. Ответ Владимира Путина оказался таков, что лучше бы журналист не задавал свой провокационный вопрос.

«Я в гостях, мне неудобно такое говорить, но раз вы заставляете… Мы все знаем о так называемых „желтых жилетах“, в ходе которых, как нам кажется, погибло 11 человек, 2500 получили ранения, 2000 полицейских в том числе. Мы не хотели бы, чтобы такое повторилось у нас в Москве», — пояснил Владимир Путин.

Awgust

Источник: http://voicesevas.ru/news/46660-prismotrites-k-svoemu-brevnu-putin-chetko-osadil-francuzov.html

Метки: Новости

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