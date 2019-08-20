Присмотритесь к своему “бревну”: Путин чётко осадил французов
Владимир Путин на днях прибыл во Францию. Встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном состоялась в летней резиденции форте Брегансон на средиземноморском побережье.
В ходе пресс-конференции с журналистами Владимир Путин вновь проявил себя как умный и находчивый политик, чем изрядно удивил французских журналистов.
Так, корреспондент попросил российского лидера прокомментировать акции оппозиционеров и незаконные митинги в Москве. Ответ Владимира Путина оказался таков, что лучше бы журналист не задавал свой провокационный вопрос.
Источник: http://voicesevas.ru/news/46660-prismotrites-k-svoemu-brevnu-putin-chetko-osadil-francuzov.html
У нашего президента недосягаемые способности в управлении.