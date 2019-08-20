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Покупка Гренландии, Спасти Байкал, Прощание с ледником // Галопом по Европам #76

08:37. 20 августа 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В Подмосковье начался демонтаж самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в
кукурузное поле;
- В Саратове открыли новый аэропорт, назвали – «Гагарин»;
- Газпром выкупает у Ротенбергов компании-подрядчики, которые занимаются бурением и строительством;
- Путина попросили отдать разработку арктического шельфа иностранцам;
- Один из крупнейших российских коллекторов – МБА Финансы – задолжал 600 миллионов рублей и может покинуть рынок;
- Мировая экономика находится в состоянии мертвого штиля – это формулировка ВТО;
- В Гонконге – снова почти двухмиллионный марш протеста;
- Иранский танкер, задержанный месяц назад в Гибралтаре, покинул пролив;
- Индия планирует массовые депортации мусульман;
- Бразилия грозится выйти из МЕРКОСУР – южноамериканского соглашения о свободной торговле – если в Аргентине к власти придут левые;
- Трамп хочет купить Гренландию;
- На Украине снимут фильм о Донбассе;
- Работникам шахты «Заречная» в Кемеровской области удалось добиться полного погашения долгов по зарплате;
- Госпрограмма по спасению Байкала под угрозой срыва;
- В Исландии прошла церемония прощания с исчезнувшим ледником.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HbjCeItMKcc

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