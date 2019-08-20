Покупка Гренландии, Спасти Байкал, Прощание с ледником // Галопом по Европам #76

В этом выпуске:

- В Подмосковье начался демонтаж самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в

кукурузное поле;

- В Саратове открыли новый аэропорт, назвали – «Гагарин»;

- Газпром выкупает у Ротенбергов компании-подрядчики, которые занимаются бурением и строительством;

- Путина попросили отдать разработку арктического шельфа иностранцам;

- Один из крупнейших российских коллекторов – МБА Финансы – задолжал 600 миллионов рублей и может покинуть рынок;

- Мировая экономика находится в состоянии мертвого штиля – это формулировка ВТО;

- В Гонконге – снова почти двухмиллионный марш протеста;

- Иранский танкер, задержанный месяц назад в Гибралтаре, покинул пролив;

- Индия планирует массовые депортации мусульман;

- Бразилия грозится выйти из МЕРКОСУР – южноамериканского соглашения о свободной торговле – если в Аргентине к власти придут левые;

- Трамп хочет купить Гренландию;

- На Украине снимут фильм о Донбассе;

- Работникам шахты «Заречная» в Кемеровской области удалось добиться полного погашения долгов по зарплате;

- Госпрограмма по спасению Байкала под угрозой срыва;

- В Исландии прошла церемония прощания с исчезнувшим ледником.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HbjCeItMKcc