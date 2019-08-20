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Поэтапное возрождение суверенитета России

08:37. 20 августа 2019 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:
Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Утерять суверенитет можно буквально за пару лет. А вот возродить былой статус – на это потребны десятилетия. И отрадно ознакомиться с новостью об ещё одном шаге России к обретению полного суверенитета.
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Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. С такой инициативой выступили лидеры думских фракций.

Комиссия приступит к работе, не дожидаясь начала осенней сессии палаты.

"Мы посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков", – сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по окончании заседания.

Он также пояснил, что решение о создании комиссии принято на основе принципа, которым руководствуется Россия – о невмешательстве в во внутренние дела суверенных государств.


"В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией", – сказал спикер.

По словам Володина, огромное количество фактов сегодня свидетельствуют об обратном.

"Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", – заявил он.

Руководителем комиссии назначен председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, первое заседание состоится 30 августа.

Состав комиссии и ее полномочия будут утверждены в сентябре на пленарном заседании Госдумы. Но список участников Пискарев зачитал журналистам.

В новую структуру вошли шесть депутатов от "Единой России", в том числе первый заместитель главы фракции Андрей Исаев и депутат от Крыма Наталья Поклонская. По два представителя делегировали "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.




Галина Мисливская


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4615660.html

Метки: депутат, Дума, Россия

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