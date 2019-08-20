Поэтапное возрождение суверенитета России

Утерять суверенитет можно буквально за пару лет. А вот возродить былой статус – на это потребны десятилетия. И отрадно ознакомиться с новостью об ещё одном шаге России к обретению полного суверенитета.

Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

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Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. С такой инициативой выступили лидеры думских фракций.

Комиссия приступит к работе, не дожидаясь начала осенней сессии палаты.

"Мы посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков", – сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по окончании заседания.

Он также пояснил, что решение о создании комиссии принято на основе принципа, которым руководствуется Россия – о невмешательстве в во внутренние дела суверенных государств.