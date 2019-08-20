Обряды и песни жатвы. Лада Корнеева. Часть 1

Жатвенные обряды и песни



Автор-сказительница – Лада Корнеева

Часть 2 – https://youtu.be/AkRyczGhXTQ



На очередной долгожданной встрече с Ладой Корнеевой мы рассмотрим обряды и будни жатвенной поры – как всегда с примерами, сквозь призму народных песен в живом исполнении чудесной сказительницы.



«Мой батюшка – ясен Месяц, моя матка – красное Солнце» пели крестьянки еще в начале 20 века перед началом жатвы, обновляя свою связь со Стихиями, с Божественными силами, чтобы быть достойными принять их щедрый дар…Ведь уборка зерновых – и труд, и священнодействие, а хлеб для земледельца – основа жизни на протяжении веков…



Тема может казаться до скуки прозрачной, однако и в ней – со знающим проводником – вы встретите немало неожиданных открытий!…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=plD0yfpKg-I