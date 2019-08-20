Невероятные технологии прошлого. Загадки Эрмитажа

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Собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. Но покоряясь божественной власти, мы никогда не имеем полного сознания этой власти; поэтому она никогда не может попирать нашей свободы.
Приятно , что продолжают спрашивать ” почему ? “, и в разных сферах!