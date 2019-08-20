Наедине с волками

Этого зверя большинство из нас видели только на фотографиях и никогда не встречались с ним в природе. Услышав слово "волки", мы представляем страшных, кровожадных хищников, не знающих пощады – стереотипы заложены в нас с детства…

Но такие ли они на самом деле? Чтобы узнать, каков настоящий характер серых хищников, двое натуралистов отправляются на север Сибири – в те укромные, по-настоящему дикие места, где природа живёт своей первозданной жизнью., где волки ещё ни разу не встречались с людьми.

Девять месяцев герои фильма проведут на далёком плато Путорана в настоящем "волчьем царстве". Удастся ли им встретиться с осторожными, умными и скрытными хозяевами сурового края? Поиски волков и их логова превращаются в настоящую лотерею…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N9WmpJQFFM0