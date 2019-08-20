На каблуках, в черном и белых носках
22:02. 20 августа 2019 Просмотров - 405 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новое российское провинциальное "дворянство" на связи.
PS. После публикации началось уже привычное виляние пятой точкой, мол вырвано из контекста и вообще запись подделали, чтобы очернить честнейшего человека. Но было уже поздно – пресса вцепилась в сибирскую "модницу" и уже обнаружила у нее часы за 2 млн. рублей http://ren.tv/novosti/2019-08-20/nazvavshaya-zhertv-pavodka-bydlom-chinovnica-nosit-chasy-za-2-mln
Экспертиза также подтвердила https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/ekspertiza-podtverdila-podlinnost-golosa-chinovnicy-nazvavshey-bydlom-postradavshih-ot-pavodka-1577193/, кто у нас главная модница в условиях наводнения.
По идее, должны уволить за служебное несоответствие, но как знать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5220482.html
Хочется повторить за этой дамой запиканное слово, причём, уже в адрес этой дамы.
Не следует мараться, грязь прилипчива. В противном случае, прийдется высказываться о всём чиновническом кагале, а я столько бранных слов и не придумаю, разве что вооружась японо-китайским словарём.
Раз информация слита, ролик размещён, знать крысавица сия кому-то перешла дорогу. Крысиная возня.
Лет 5 она точно заслуживает за оскарбление народа.
Хорошо её знаю.Тупа, самоуверенна и нагла,как и многие кошерные.
одна уже тоже отметилась по прилёту на украйну:)))
Так и губернатор Левченко
Очередная шалава ************.