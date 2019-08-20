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На каблуках, в черном и белых носках

22:02. 20 августа 2019 Просмотров - 405 7 коммент. Опубликовал:


Новое российское провинциальное "дворянство" на связи.



PS. После публикации началось уже привычное виляние пятой точкой, мол вырвано из контекста и вообще запись подделали, чтобы очернить честнейшего человека. Но было уже поздно – пресса вцепилась в сибирскую "модницу" и уже обнаружила у нее часы за 2 млн. рублей http://ren.tv/novosti/2019-08-20/nazvavshaya-zhertv-pavodka-bydlom-chinovnica-nosit-chasy-za-2-mln
Экспертиза также подтвердила https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/ekspertiza-podtverdila-podlinnost-golosa-chinovnicy-nazvavshey-bydlom-postradavshih-ot-pavodka-1577193/, кто у нас главная модница в условиях наводнения.

По идее, должны уволить за служебное несоответствие, но как знать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5220482.html

Метки: алашкевич, идиоты, иркутск, юмор

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