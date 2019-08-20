Мы „цивилизация” аквамародёрства

А кто Мы с Вами, как ни Вода, и что есть наш Мир, в котором мы живем, наш дом Земля, а лучше сказать – Вода. И наш внутренний мир – наша Душа, это наш внутренний дом – тоже аквасистема. Дом, в котором живешь, должен быть достаточным, чистым и уютным! А здесь, особенно в доме, где живет Душа, у нашего витка потребительской цивилизации большие проблемы. Все заслонили деньги. За них можно все купить и все продать. И Душу, и Землю и, самое опасное, – Воду. Деньги создают и контролируют условия отнюдь не для повышения продуктивности нашего общего Водоема и аквасистем каждого живого организма, а для их деградации!

Валеолелогия (от лат. valeo — «быть здоровым») наука о здоровье, предметом валеологии является индивидуальное здоровье и резервы здоровья человека, а также здоровый образ жизни.

(от лат. aqua – вода и cultura – возделывание – уход), разведение и выращивание водных организмов (рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей…) в контролируемых условиях для повышения продуктивности водоемов .



Как говорил Вернадский, нет такого компонента, «который мог бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грозных геологических процессов. Нет земного вещества, минерала, горной породы, живого тела (растения), которое ее не включала бы. Все земное вещество под влиянием свойственных воде частичных сил (водородных связей, прим. авторов), ее парообразного состояния, ее вездесущности в верхней части планеты (а также в гидросфере и литосфере) – ею проникнуто и охвачено».

Вода является уникальной жидкостью – это основа биологической жизни растений и живых организмов на Земле. Именно в водной среде формируется иерархия существования и управления биологических систем от самых высших форм – нейронов человеческого мозга до квантово-механических и физико-химических процессов, происходящих на клеточном уровне.



Представление о воде только как о растворителе среды существования биологических объектов, регулятора химико-биологических процессов и некоторых других, которое доминирует в настоящее время в биологии и медицине, является, существенно, неполным.



Поэтому необходимо осознать основные, научно подтвержденные явления, происходящие в водных растворах биологических сред, и о роли воды, как основного источника информации о гармонии структуры и энергии для всех процессов, происходящих в клетке, межклеточном пространстве, отдельных органах и в организме в целом.

«Торговля наркотиками, оружием и проституция — малоприбыльные занятия по сравнению с розливом питьевой воды» – это из рассказа директора Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды РФ Юрия Гончара (2009 г. Межд. Форум «Чистая Вода» 2009.).

Это точнейшая маркетинговая иллюстрация глобализации, как последнего витка развития цивилизации АКВАМАРОДЕРОВ. Чем хуже вода для питья в открытых природных водоемах и подземных резервуарах – тем дороже она на прилавках магазинов. Подумать только, – финны начали покупать питьевую воду в супермаркетах. Воду повсеместно сделали товаром. Это последний грех нашей потребительской цивилизации аквамародеров. И Природа не простит нам этого мародерства.

Необходимо искреннее осознание значения воды для нашего организма, как части аквасистемы Земли и Вселенной. Осознаем это – есть надежда на выживание.

3) Все виды вещества, так или иначе, содержат в себе воду и используют для преобразований различные виды энергий, образующихся при непосредственном участии воды, как молекулы, и как всеобщей аквасистемы планеты и Вселенной.

Свободное движение воды в природе – основа создания, сохранения и развития жизни в гармонии.

Свободное движение воды в организме человека – основа здоровья и гармонии с окружающей средой. При различных режимах движения воды она может приобретать антиоксидантные свойства, защищающие все живое от застоя, окисления, гниения, предотвращая ригидность, дисфункции и заболевания. Антиоксидантная среда вокруг нас и внутри нашего организма, по большому счету, сохраняет нашу жизнь и здоровье.

На Земле все определения Жизни сводятся к одному вопросу и бесконечно многогранному веществу, название которому ВОДА, и научное определение которого, до сих пор известно немногим.

До нашего времени Вода была сплошной цепью загадок и разрозненных научных фактов. Работы и размышления от Леонардо да Винчи до Вернадского, Шаубергера, Коатса, Шангина-Березовского, Бенвенисто, Масару Эмото, Линга, Поллака, Монтанье, Гудичи, Чаплина, Слесарева, Воейкова, Рассадкина, Бритвина, Девяткова, Петросяна и сотен других исследователей, идущих тернистым путем необходимых и опасных исследований, привели к тому, что 65 лет назад, точнее всех, выразил австрийский изобретатель и лесник Виктор Шаубергер: «Сохранение тайны ВОДЫ – это крупнейший капитал из капиталов. По этой причине, любой опыт, служащий её раскрытию, беспощадно подавляется в зародыше!»

4) Наталья Бехтерева: "Мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает её из пространства и считывает…".

А. Данилов: «Процесс мышления и мысль, как его продукт, имеют материально-энергетическую основу.Мысль – материальна и её воздействие на живое первично, а слова, её выражающие – вторичны". Воспринятые слова могут вызывать резонансное дублирование исходной мысли источника в приемнике.

«Мышление сопровождается совокупностью множества фазовых переходов II рода – структурно – энергетических процессов в аквасистеме головного мозга, результатом которых является мысль.

МЫСЛЬ – самоорганизованные, мультиколебательные акусто-электромагнитные колебания аквасистемы мозга, которые содержательны, адресны, могут быть когерентны и формировать для себя акваволноводы в аквасистемах атмосферы и гидросферы, обеспечивая практически мгновенную дистанционную взаимосвязь с аквасистемой адресата, изменяя ее уровень организованности, характеристики и функции.» В.И.Слесарев

ВОДА и аквасистемы ЖИВОГО – источники электромагнитных и акустических излучений. Вследствие открытости, термодинамической неравновесности и свойств Н-сетки, ВОДА – автоколебательная, нелинейная, многопараметрическая супрамолекулярная аквасистема, имеет собственные акваизлучения: акустической и электромагнитной природы.

Акустическое излучение водной среды (АИ Н2О) обусловлено упругими колебаниями её аквафрагментов и слоев воды в результате тепловых и механических воздействий, особенно в вихревых режимах. АИ Н2О различно по интенсивности и широкополосно от Гц до Терра Гц.

Электромагнитное излучение ВОДЫ (ЭМИ Н2О) обусловлено колебаниями её молекул-диполей, ионов Н+ и ОН-, радикалов •Н и •ОН единой Н-сетки, обеспечивающих колебательно-возбужденные состояния аквасистемы при обычных условиях. ЭМИ Н2О низкоинтенсивно (W < 10 -10 Вт/см2) и импульсно в широком диапазоне частот (от 0.01 до 10 в15 Гц).

Мысль, как аква-модель, оформленная в виде аквафрагментов вокруг белков, углеводов и жиров, состоящих из миллионов и миллиардов молекул воды, имеет определенный спектр акусто-электромагнитного излучения.

Уровень организованности этого спектра излучений, т.е. соотношение порядка и хаоса в нем, и есть акусто-электромагнитный «оттиск» мысли, АКВАМОДЕЛЬ (В. Слесарев)

Все живое содержит >99% молекул H2O.

Поскольку вода и все живое – природные универсальные нелинейные, резонансные, фрактальные радиосистемы, то в них происходят процессы генерации, хранения, передачи и приема акусто-электромагнитных излучений определенного спектра, отражающего соотношение хаоса и порядка в аквафрагментах.

Эти излучения и могут быть восприняты аквасистемой и мозга, и всего организма в целом.

Природа Жизни, принципиально, – водная и запрограммирована на успех. Золотое сечение ВОДЫ фрактально от одной молекулы до континуальной (бесконечной) сетки водородных связей).

Так что Жизнь продолжится.

С нами, – если откажемся от потреблятства, или без нас, – если продолжим свое аквамародерство.

А.Д. Данилов,

д. ф-мат. наук,

Институт прикладной геофизики



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