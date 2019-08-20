Кудрин. Оргмероприятия отстают.

Сообщение Алексей Кудрина, сделанное им в Фейсбуке, интерпретируется предельно однозначно.







Фраза "оргмероприятия отстают" не может расшифровываться иначе, чем "коллапс управления". Деньги есть, выделяются, но система управления их уже не в состоянии "освоить". Вообще. 32 или 42 процента исполнения от 100 - это и есть текущая эффективность российской системы управления. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что экстенсивные резервы уже исчерпаны. Если ранее с катастрофой справлялись увеличением числа чиновников, то теперь это невозможно - "белый шум" в системе, вызванный непродуктивно высоким числом исполнителей, превышающий все разумные лимиты для выполнения задач, зашкаливает. Теперь наступил этап, когда увеличением численности аппарата можно лишь ускорить процесс схлопывания управления в целом.



Система, утратившая дееспособность на 60-70 процентов, вообще-то говоря - труп. Если у человека полностью откажут 60-70 процентов органов, его состояние можно оценить абсолютно однозначно. При этом по оценке Кудрина, тенденции также однозначны - динамика падающая - в этом году она еще на 6 процентов хуже самого "антирекордного" прошлого года.



Тот факт, что на приборах еще фиксируется какая-то остаточная активность, не меняет общей оценки состояния управления в стране - как единой системы его уже нет.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4211738.html#cutid1