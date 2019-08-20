Криптовалюта по-деревенски.

Фермера Михаила Шляпникова из подмосковного Колионова обвиняли в «подрыве финансовой системы Российской Федерации», за то, что он напечатал местную валюту, привязанную к куриным яйцам. Теперь его «колион» торгуется на криптобиржах, а блокчейн-технологии используются для пенсионной реформы в масштабах одной маленькой счастливой деревни.

Нашумевшая еще в 2015 году история, когда подмосковный фермер из деревни Колионово взял и создал собственные деньги, получила продолжение.

Кто не в курсе - вся деревня от того, что появилось средство расчетов, ожила. Люди стали заводить кур, свиней, скот, растить овощи, оказывать услуги односельчанам. Просто потому, что у народа вдруг появились деньги. Пусть не рубли, а собственные "колионы".

Но идилия внезапно закончилась. Понаехали следователи и прокуроры, которые стали незадачливому инвалиду-изобретателю "шить дела", так как они (цитата из иска)

«представляют угрозу для единства платежной системы РФ, также создают угрозу для осуществления монополии РФ на эмиссию денежных средств»

В общем, все банкиры, министры, полиция и центробанки вдруг резко оказались не нужны.

Источник: https://youtu.be/FSZ_AyGccFk