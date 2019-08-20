Доцент МПГУ С.А.Засорин на радио “Говорит Москва”. “Годовщина августовского путча 1991 года”

... «прокатив» соответствующий законопроект в Раде. В качестве доказательства он пообещал...оглавлению | Источник: rusvesna.su ДоцентМПГУ С.А.Засорин на канале Россия-24... на летальные виды вооружений», — говорится в сообщении. Согласно документу, предлагается...
... | Источник: rusvesna.su ДоцентМПГУ С.А.Засорин на канале Россия-24...Это вариант катастрофический для Порошенко, — говорит Владимир Фесенко. — С высокой вероятностью...диктуется извне, никакой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. ...
.... При поддержке правительства США.... ДоцентМПГУ С.А.Засорин на канале Россия-24... — почитайте декларации предыдущего состава Верховной рады. Тут главное договориться с каким... ее доставки в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении. После отбытия наказания...
Есть три категории людей: одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы; другие не нашли и не ищут Его, эти – безумны и несчастны; третьи не обрели, но ищут Его, эти люди – разумные, но еще несчастные.