Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Образование

Зарубежные международные рейтинги вузов – это инструмент давления

15:18. 19 августа 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:
Обрадовало, что тема принятия и следования западным рейтингам наконец-то начинает высвечиваться в публичном пространстве. Описываемое ниже мнение – одна из первых попыток, к сожалению, достаточно робкая. Да и заголовок можно было сформулировать точнее: не просто инструмент давления, а инструмент управления. Причём, порою, долгосрочного – на многие десятилетия.

Вообще вопрос надо ставить шире: отказаться от всех западных рейтингов и вырабатывать и публиковать свои. Такие попытки по-тихому делаются, однако при составлении российских рейтингов нередко используют… методики Запада, а также… его же программное обеспечение! В общем, саботаж…
*

Это отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на научной деятельности, считает собеседник агентства.

Ситуация с заявлением Американской организации славистов в очередной раз демонстрирует ошибочность ставки на участие в различных зарубежных рейтингах, которая сделана сегодня российскими «менеджерами от науки».

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Наукометрические показатели, причём часто западные, становятся показателями эффективности работы вуза, при этом форма и количественные показатели превалируют над содержанием.

Это отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на научной деятельности, считает собеседник агентства.

«Тут же мы видим пример явного политического давления и откровенного шантажа. Вне зависимости от того, насколько правомерны действия правоохранителей и руководства отдельных вузов, коллективная ответственность (когда ответственность несут все члены той или иной корпорации) в ХХI веке – дикость. То есть какими-то санкциями грозят людям в большинстве своём вообще никак не причастным к конкретной ситуации», – пояснил собеседник.


«Что касается того, насколько болезненно это будет воспринято преподавателями вузов, то это во многом будет зависеть от их политической позиции. У людей, скептически относящихся к Западу, скепсиса только добавится, у тех, кто считает Запад неким ориентиром и резко негативно относится к российской внешней и внутренней политике Москвы, будет лишний раздражитель по отношению к власти», – считает Травин.

По мнению политолога, не стоит удивляться тому, что различные рейтинги, в том числе и наукометрические, будут становиться инструментом давления на РФ – это результат системной ошибки, решения играть по чужим правилам на чужой территории.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет вошёл в ТОП-50 лучших вузов России по версии журнала Forbes, он занял там 38 строчку.

Вуз второй год подряд входит в ТОП-100 лучших вузов мира, вошедших в Шанхайский предметный рейтинг Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) – 2018.

А среди 288 вузов, попавших в Национальный рейтинг университетов Интерфакс в 2018 году, БелГУ занял 20-е место.



Автор


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4615147.html

Метки: Запад, образование, рейтинг, управление

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Ликвидация»: судьба российского образования. Четверикова О. Н.
...попадания в международные рейтинги. Для организации сетевого взаимодействия вузов-участников ...иностранных специалистов, взаимодействия с зарубежными партнерами, кадрового резерва, электронного...языке, чтение лекций в зарубежном вузе, публикация в иностранных ...
Наука в России и в Америке
...рассматривать динамику в рамках десятилетия) международных рейтингах российских вузов. Возникает вопрос: что же...университетами, в том числе и зарубежными, развитая система практик и ...России и выльется в отказ зарубежных образовательных и научных центров ...
3 самых престижных вуза страны
... международных компетенций. Часть программ университета по подготовке магистров реализуется совместно с зарубежными... различных сферах. Вуз по праву занимает верхние строчки во множестве национальных рейтингов.
Новички идут в атомный проект по российским технологиям
...образование – вопреки западной системе рейтингов вузов Тема подготовки научных и технических...растет влияние нашей страны на международной уровне. Это выгодно мировому...Китай не только стремительно осваивает зарубежные технологии, здесь происходит становление ...
Новости России и Крыма. Сегодня 25 января 2015
... роль лидера среди российских вузов во всех международных рейтингах университетов. В сентябре 2008... и пяти его российских и зарубежных филиалах обучаются студенты из более..., а также ряду российских и зарубежных ученых будут вручены дипломы почетного...
Враг зашёл с тыла. Часть III. Глобальное образование как форма сетевой войны
... Сбербанка; с зарубежной стороны: - Альбах Филип, директор Центра международного высшего образования Бостонского... при составлении рейтингов ведущих вузов. 15 января входящие в проект вузы сформировали на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)