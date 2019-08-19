Зарубежные международные рейтинги вузов – это инструмент давления

Это отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на научной деятельности, считает собеседник агентства.

Ситуация с заявлением Американской организации славистов в очередной раз демонстрирует ошибочность ставки на участие в различных зарубежных рейтингах, которая сделана сегодня российскими «менеджерами от науки».

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений , зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.



Наукометрические показатели, причём часто западные, становятся показателями эффективности работы вуза, при этом форма и количественные показатели превалируют над содержанием.

Это отрицательно сказывается и на образовательном процессе, и на научной деятельности, считает собеседник агентства.

«Тут же мы видим пример явного политического давления и откровенного шантажа. Вне зависимости от того, насколько правомерны действия правоохранителей и руководства отдельных вузов, коллективная ответственность (когда ответственность несут все члены той или иной корпорации) в ХХI веке – дикость. То есть какими-то санкциями грозят людям в большинстве своём вообще никак не причастным к конкретной ситуации», – пояснил собеседник.