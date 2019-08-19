Сводки от ополчения Новороссии 19 августа 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки украинские боевики 8 раз открывали огонь по территории Республики.

На донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из 82-мм минометов по н. п. Спартак.

На горловском направлении боевики 30-й бригады военного преступника Гараза обстреляли из 82-мм минометов, гранатомётов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраины н. п. Гольмовский. В результате обстрела повреждено два гражданских домостроения по ул. Мушкетовской, д.4 и д.6.

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На мариупольском направлении боевики из 36-й бригады под командованием Гнатова вели огонь по н. п. Коминтерново, Украинское и Саханка с применением 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела произошло возгорание хозяйственной постройки по ул. Кирова, д.61.

Всего с момента объявления перемирия с 00.00 21 июля враг нарушил его 175 раз, выпустив по территории нашей Республики: 24 снаряда калибром 122 мм, 6 танковых снарядов, 87 мин калибром 120 мм, 120 мин калибром 82 мм, 544 гранаты из гранатометов различного типа (СПГ, РПГ, АГС), 172 выстрела из вооружения БМП.

В результате обстрелов ВСУ погиб один мирный житель и еще один получил ранения.

Кроме этого, повреждено 35 домостроений и объектов инфраструктуры в населенных пунктах: Октябрь, Коминтерново, Горловка, Зайцево, Гольмовский, Васильевка.

Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности 30-й бригады 42 боевиков из состава «8-го батальона УДА (Украинской добровольческой армии) „Аратта”». Важно отметить, что прибывшие одеты в форму и имеют знаки различия националистического полка «Азов».

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Таким образом нацисты пытаются обойти запрет на их нахождение на переднем крае обороны в зоне оккупации. По нашим данным, прибывшие боевики будут размещены на базе одного из батальонов полка «Азов» в районе н. п. Новолуганское. Мы не исключаем, что с прибытием пополнения обстрелы северных окраин н. п. Горловка со стороны украинских оккупантов усилятся.

По данным нашей разведки, в зону ответственности 35-й бригады морской пехоты прибыла группа боевиков в количестве 6 человек из состава 8-го полка спецназначения ССО. Встречу, размещение и сопровождение прибывших обеспечивает комендант н. п. Волноваха Величко С.В. и его помощник Тимчук С.В.

Вчера трое из прибывших боевиков ССО были зафиксированы нами в «буферной зоне» между контрольными пунктами на нашей и украинской стороне, где они под видом мирных жителей осматривали местность и дорогу, после чего вернулись обратно на подконтрольную Украине территорию.

По нашим данным, все трое входят в состав подразделения 8-го полка, задачей которого является проведение диверсионно-разведывательных операций.

Мы не исключаем, что украинские оккупанты готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения, а также лживого обвинения нас в нарушении перемирия. При этом жертвами такого рода диверсии могут стать мирные жители Донбасса или международные наблюдатели, посещающие данную местность с целью проверки.

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