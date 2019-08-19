Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 августа 2019

Grace 1 вышел в море

1. Иранский танкер Grace 1, которому поменяли название на Adrian Darya и над которым подняли иранский флаг, вышел в море из Гибралтара с новым экипажем, где он находился после захвата британскими военными.2. Власти Гибралтара полностью отвергли претензии США и отказались задерживать иранский танкер далее, прикрываясь отговоркой "раз танкер не идет в Сирию, то и нет повода его задерживать".3. США в свою очередь пользуясь решением своего (!) суда, угрожают захватить иранский танкер либо своими силами, либо же руками третьих стран, в которые поступают запросы от американских гос.структур.4. Иран через Швейцарию довел до США, что захват этого танкера, особенно в международных водах, будет иметь "тяжелые последствия для судоходства", прозрачно намекая на возможность новых действий в Ормузском проливе.5. Британский танкер Stena Impero пока не отпущен и по-прежнему находится под контролем Ирана. Полагаю, что если с бывшим Grace 1 все будет хорошо, то в ближайшие дни и Stena Impero отправится в путь.6. Перед США стоит дилемма – отступить в данном конкретном случае или же действуя самими силами, попробовать поднять ставки, понимая, что Иран также готов играть на повышение.

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Начался штурм Хан-Шейхуна

Сирийские источники сообщают, что с наступлением темноты началось продвижение штурмовых групп САА непосредственно к окраинам Хан-Шейхуна.Дорога к северу от Хан-Шейхуна по одним сообщениям уже перерезана, по другим – находится под непосредственным огневым контролем сирийских войск с прилегающих холмов, которые были взяты в течение дня.Сообщается о перестрелках у блокпоста "Аль-Салам". Час назад сообщалось, что "Ан-Нусру" выбили с блокпоста "Аль-Факир". Есть даже сообщения, о проникновении сирийских войск непосредственно в город, но они пока не подтверждаются.Кроме того, к северо-западу от Хан-Шейхуна взята высота Таль-аль-Нар к югу от города Кафра-Сажна. Боевики сообщают, что перед наступлением сирийской армии следует очень мощная артиллерийская подготовка сопровождаемая авиаударами, после чего сирийцы начинают продвижение и оттесняют отряды боевиков. Постоянно висящие в воздухе беспилотники и авиация, крайне затрудняют маневр оставшимися резервами и организацию даже тактических контратак. При этом после преодоления обороны в Северной Хаме, у боевиков здесь нет столь мощных оборонительных позиций, на которые они могли бы опереться.Те резервы боевиков (не только "Ан-Нусры", но и "умеренных"), которые переброшены из центрального Идлиба, брошены на отражение удара САА на Таману и попытку отбить Сукайк. Пока боевикам удается сковать продвижение сирийцев на этом направлении, но у них за спиной фронт просто рассыпается. Обе стороны отмечают, что группировка "Джейш-аль-Исса" очень сильно потрепана в предшествующих боях и ограничено боеспособна. "Ан-Нусра" выглядит чуть лучше, но и на ней потери в летних боях очень сильно сказались. Большие потери в технике и среди "ветеранов джихада" дают о себе знать.Оптимисты уже вовсю рассуждают о том, что при таких делах можно попробовать рвануть сразу к Маарат-аль-Нуману к северу от Хан-Шейхуна. На вечер до него оставалось 14-16 километров по прямой.Но думается, что не завершив разгром Эль-Латаминской группировки боевиков, глубокие операции направленные в сердце Идлиба проводить вряд ли станут.Асад должен прийти!UPD: Сообщают, что штурмовые группы САА уже зашли в северо-западные пригороды города, а также заняли блокпост "Аль-Нимр".ССА официально отрицает, что САА уже в жилых кварталах, заявляя о боях в предполье.Главное – если "Аль-Нимр" пал, то Хан-Шейхун, Эль-Латамин и Кафр-Зита отрезаны от основной трассы снабжения из Идлиба. Остается второстепенная дорога идущая через Таману. Контуры котла становятся все более явными.САА подтверждает занятие блокпоста "Аль-Факир". С этого направления до города осталось 1,3 километра.

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Сирийская Армия приступила к штурму Хан Шейхуна

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