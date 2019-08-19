Рука рынка // Письма
Пишет Антон, бизнесмен из США: «. Говорят, в штатах «свободный рынок» и конкуренции пруд пруди, да вот только сегодня мы ощутили на своей шкуре, что конкуренция вполне может быть регулируема, если у кого-то большого и крупного есть ресурс и влияние.»
Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/ruka-ryinka.html
Пишите нам. Не молчите.
Почта проекта: admin@lastcall.su
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM
Сайт «Последнего звонка» http://lastcall.su
«Последний звонок» в Facebook: https://www.facebook.com/lastcall.su
«Последний звонок» в Twitter: https://twitter.com/lastcallkino
«Последний звонок» ВКонтакте: https://vk.com/lastcallfilm
«Последний звонок» в Одноклассниках: https://ok.ru/lastcall
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
Константин Викторович Сёмин — российский журналист, телеведущий ВГТРК. С января 2004 по март 2007 года – заведующий корреспондентским пунктом ВГТРК в США в Нью-Йорке. В 2012 году окончил магистратуру факультета документалистики Нью-Йоркского университета. Дипломная работа – фильм «Don’t Cry For Your Hair» («Не плачь по волосам»). С 2014 года ведёт программу «Агитация и пропаганда» на телеканале «Россия-24». Сторонник левых взглядов, убеждённый марксист. Константин Викторович, имея огромный багаж знаний о коммунизме, почему то не знает, что Иосиф Сталин раскритиковал марксизм в последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Так же в этой работе Иосиф Виссарионович признал, что эксплуатация человека человеком ещё не ликвидирована. Получается, что национализация производства средств производства и стратегических отраслей экономики, не гарантирует построение настоящего социализма. Так же Сёмин ничего не говорит, про пагубность толпо-элитарного общества, где элита замыкается в себе любимой. В обществе справедливости Константина Сёмина остаются начальники и партийцы, которые, зажравшись, в будущем повторят 91 год (контрреволюцию). Из этого можно сделать вывод, что Константин Сёмин и КПРФ работают на марксистский путь угнетения народов России. С Константином можно согласиться только в том, что капитализму недолго осталось существовать.
https://www.proza.ru/2018/05/26/1656