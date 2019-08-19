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Рука рынка // Письма

19:08. 19 августа 2019 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Антон, бизнесмен из США: «. Говорят, в штатах «свободный рынок» и конкуренции пруд пруди, да вот только сегодня мы ощутили на своей шкуре, что конкуренция вполне может быть регулируема, если у кого-то большого и крупного есть ресурс и влияние.»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/ruka-ryinka.html

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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
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1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YWJu35DlsZg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2193 996
    Василий 19 августа 2019 в 20:26

    Константин Викторович Сёмин — российский журналист, телеведущий ВГТРК. С января 2004 по март 2007 года – заведующий корреспондентским пунктом ВГТРК в США в Нью-Йорке. В 2012 году окончил магистратуру факультета документалистики Нью-Йоркского университета. Дипломная работа – фильм «Don’t Cry For Your Hair» («Не плачь по волосам»). С 2014 года ведёт программу «Агитация и пропаганда» на телеканале «Россия-24». Сторонник левых взглядов, убеждённый марксист. Константин Викторович, имея огромный багаж знаний о коммунизме, почему то не знает, что Иосиф Сталин раскритиковал марксизм в последней работе «Экономические проблемы социализма в СССР». Так же в этой работе Иосиф Виссарионович признал, что эксплуатация человека человеком ещё не ликвидирована. Получается, что национализация производства средств производства и стратегических отраслей экономики, не гарантирует построение настоящего социализма. Так же Сёмин ничего не говорит, про пагубность толпо-элитарного общества, где элита замыкается в себе любимой. В обществе справедливости Константина Сёмина остаются начальники и партийцы, которые, зажравшись, в будущем повторят 91 год (контрреволюцию). Из этого можно сделать вывод, что Константин Сёмин и КПРФ работают на марксистский путь угнетения народов России. С Константином можно согласиться только в том, что капитализму недолго осталось существовать.
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