Путин прокомментировал беспорядки в Москве

Президент России Владимир Путин, говоря об акциях протестах в РФ, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.

«По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным циклом. В сентябре этого года должны состояться выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. Что касается самих вот этих событий, то думаю, что не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — сказал Путин журналистам в преддверии переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о прошедших в РФ акциях.

«Но никто — ни власти, ни какие-то группы граждан — не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», — добавил он.

Президент также отметил, что в июле и августе прошли массовые мероприятия тех граждан, которые хотели выразить свой протест подобным образом, они были заявлены и санкционированы властями, прошли мирно и без всяких эксцессов.

«Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства», — сказал Путин.

В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24–26 августа.

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