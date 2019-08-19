Протестный шаблон
11:29. 19 августа 2019 Просмотров - 208 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5214444.html
Один из читателей подметил сходство фотографий из Гонконга и Москвы.
Учитесь сидеть напротив полиции правильно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5216155.html
Классная была бы фотка стоит сзади мужик в рабочей спецовки и сыт этим бабам на череп!
Дилемма в том, что ты наверняка не тролль, ты обычный, средний чел. Таких много.
Праильна, американчик! Троллей вас тут тока два с серым, и несколько дебилов, которые вам подссывают. Да и тех с каждым днём всё меньше и меньше, патамушта российские дебилы тем и отличается от не российских, что могут поумнеть. И останетесь вы с серым вдвоём сами себе приятные, непОнятые и на весь свет обиженные…
я и говорю, таких как ты полно.
Даже здесь на сайте вас много: админ, степа, юстас, ты, вас реально много. Возможно в этом причина всего.
Тема сисек не раскрыта:))))))
Ольга Мисик её имя. Вопрос №1 кого среди нас больше – таких как С. Цыплаков или как эта девушка.