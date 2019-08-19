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Протестный шаблон

11:29. 19 августа 2019 Просмотров - 208 6 коммент. Опубликовал:


В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5214444.html
Один из читателей подметил сходство фотографий из Гонконга и Москвы.
Учитесь сидеть напротив полиции правильно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5216155.html

Метки: Гонконг, Китай, Москва, протесты, Россия, юмор

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