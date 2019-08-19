Почему “русские – плохие”. И что с этим делать
19:18. 19 августа 2019 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Толковый разбор на тему русофобского контента в кино и видеоиграх.
Что главное:
1. Необходимо снимать свое достойное кино и делать свои достойные видеоигры.
2. Необходим здоровый протекционизм (пример Китая очень к месту) в вопросах развлекательного контента.
Тогда и будет гораздо меньше поводов обижаться "А почему нас так показывают?!"
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5217313.html
Русь изначальная https://www.proza.ru/2018/04/15/1768
Российскому правительству?