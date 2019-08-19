Почему “русские – плохие”. И что с этим делать

Толковый разбор на тему русофобского контента в кино и видеоиграх.Что главное:1. Необходимо снимать свое достойное кино и делать свои достойные видеоигры.2. Необходим здоровый протекционизм (пример Китая очень к месту) в вопросах развлекательного контента.Тогда и будет гораздо меньше поводов обижаться "А почему нас так показывают?!"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5217313.html