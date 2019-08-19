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Почему “русские – плохие”. И что с этим делать

19:18. 19 августа 2019 Просмотров - 139 2 коммент. Опубликовал:


Толковый разбор на тему русофобского контента в кино и видеоиграх.



Что главное:

1. Необходимо снимать свое достойное кино и делать свои достойные видеоигры.
2. Необходим здоровый протекционизм (пример Китая очень к месту) в вопросах развлекательного контента.

Тогда и будет гораздо меньше поводов обижаться "А почему нас так показывают?!"

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5217313.html

Метки: игры, кино, Китай, пропаганда, русофобия, США, цензура

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