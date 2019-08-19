Цель-всё – Эль-Мюрид

Любая цель определяется желаемым результатом. А его можно достичь, только сформулировав. По возможности внятно и очень конкретно. Если цели нет - то нет и вектора, пар просто выходит гудком в воздух, но не толкает поршни. Паровоз стоит на месте. Результат подменяется процессом.

Это и есть специфическая особенность протестной активности в России , она во многом безвекторна. Формально люди протестуют против какой-то болевой (для них) проблемы - реновация, пенсионный грабеж, мусорные свалки, недопуск к выборам. Распыляясь по разным, многочисленным направлениям, не сформулировав конкретной цели , не достигается в итоге абсолютно ничего. Всё уходит в песок.

Простой пример - 99 процентов электората свято уверены, что Россия победила в Сирии. Кого - неизвестно, но победила. Им об этом три раза, как тупым, сказал президент Путин. Два раза в 16 году и на всякий случай - еще и в 17. С кем мы продолжаем воевать скоро уже четыре года - никого не интересует. У начальства голова большая, мы люди маленькие.

В реальности даже по формальным признакам никакой победы нет и в помине, так как были заявлены (пусть и откровенно от балды) вполне политические задачи - разгром неких сферических международных террористов и обеспечение территориальной целостности Сирии. С целостностью все давно понятно - Сирия уже разделена на зоны оккупации четырех основных интервентов: Ираном, Турцией, Россией и коалицией США. Обеспечить целостность Сирии - это выгнать турок и коалицию с территории почти половины страны. Что нереально даже теоретически. По этому вопросу победы нет. С международным терроризмом ситуация симметричная. Во-первых, что это за зверь, каждый трактует сам. Международно признанного определения нет, а потому международными террористами можно называть кого ни попадя. Во-вторых, даже если считать, что неоднократно ребрендированная Ан-Нусра - террористичская группировка (а там и помимо нее радикалов выше крыши), то с победой тоже пока не очень - кто десять раз в месяц атакует Хмеймим? На кого прямо сегодня наш спецназ, аки обычная пехота, ходит в лобовые атаки? Кого именно утюжат соколы Путина в северной Хаме? ИГИЛ тоже, мягко говоря, не побежден. Он лишь трансформировался и перешел в латентную фазу существования. США уже сообщили, что в Сирии и Ираке остаются не менее 12 тысяч членов ИГ. А теперь он в Афганистане, Египте, Ливии, Индонезии, на Филиппинах. Так кого победили? Немногие еще интересующиеся завзято обсуждают героическое взятие очередной деревни и сарая: "Ррря!" Остальным и это неинтересно. Победили же?

Обе заявленные цели не достигнуты вообще. А потому с победой пока явно не задалось. Если прямо сейчас свернуться и убыть на Родину, то итог кампании в Сирии можно смело оценивать не как победу, а только как поражение - цели не достигнуты. Провал.

У протестов, как и любой разумной деятельности, критерием эффективности и результативности может служить только заявленная цель и достигнутый по отношению к ней результат. Если цель не заявлена, то назвать протест разумной дятельностью нельзя в принципе. А чего, собственно, вы хотите - вполне резонный вопрос. Если, ребята, вы не можете толком сказать, чего вам надо, то о чем с вами говорить?

Если люди выходят протестовать против мусорной свалки, то минимальной задачей является добиться решения о ее закрытии. Хотя бы. Более разумно - добиться от властей решения о строительстве гораздо боле экологичного, чем свалка, предприятия по переработке. Поставили такую цель, добились - вы победили. Не поставили, не добились - вы проиграли. Все чётко и однозначно.

С политическим протестом ровно та же история. Либо вы ставите перед собой локальную цель - добиться включения незаконно вышвырнутых канидатов в избирательные списки. Добились - выиграли. Либо, понимая, что дело не в ЦИК или местном избиркоме, а решении вышестоящих "инстанций" - тогда ищите цель, которая вынудит вышестоящие инстанции изменить свое решение. Или меняйте вышестоящие инстанции вообще. Это и есть политическая цель, а достигнутый вами результат будет соотноситься именно с ней. Добились - молодцы, победили. Не добились - увы, но вы лузеры.

Формат протеста "за все хорошее и против всего плохого" - это вообще ни о чем. Он хорош только тем, что позволяет замерить градус социальной температуры и накопленную социумом энергию. Но энергия может превратиться в работу (не зря то и это измеряется одной величиной - в джоулях), а может просто уйти в окружающее пространство. Что более опасно для власти?

В Иране в начале 18 года был мощнейший за последние годы выброс общественной активности, массовый уличный протест. С погромами, атаками на штабы и объекты КСИР и Басидж. Но никакой конкретной задачи кроме "Смерть им!" протестующие не ставили. Потому, побузив полтора месяца, тихо разошлись по домам. А КСИР и Басидж, пожав плечами, спокойно продолжили заниматься своими делами .

Власть совершенно не беспокоится, пока у народа не появляются конкретные цели. Именно они начинают определять разумность протеста и переход его в качественно иное состояние. И пока их нет, протест совершенно неопасен, он является инструментом борьбы разных "групп влияния", но точно не субъектом политического процесса.Крики "Мы здесь власть" неинформативны. И выглядят глупо.

Цель - всё. Движение - ничто.