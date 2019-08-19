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Бабченко предложил российской оппозиции сдаться, оппозиционер Ройзман предложил его сломать

05:30. 19 августа 2019 Просмотров - 194 2 коммент. Опубликовал:
Бабченко предложил российской оппозиции сдаться, оппозиционер Ройзман предложил его сломать | Русская весна

Сбежавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко написал весьма пессимистичный для российской оппозиции текст, в котором признал нулевыми шансы либералов на приход к власти в России.

«В победу действительно никто не верит. Более того, знает — что она невозможна… Реальную ситуацию и последствия надо понимать чётко.

И я очень не люблю тех, кто уже десять лет засирает молодым людям по восемнадцать лет мозги своими глупыми криками “Россия будет свободной” и “Мы здесь власть”.

Не будет. Власть — они. А малолетки эти потом выходят из тюрьмы через шесть лет со сломанным здоровьем. И пишут мне — Аркадий, помогите уехать. Последний абзац в этом посте самый важный. Если вы не готовы сидеть при таких исходных данных — лучше бегите.

Когда Юрия Дмитриева система чудом выплюнула, я ему писал — беги. Он отказался. Сел второй раз.Когда Мохнаткина выпустили, мы с ним выпивали в “Пилзнере”. Я говорил — беги. Он не захотел. Сел второй раз.  Когда Марка Гальперина выпустили после того, как он прыгал с балкона, я ему говорил — беги. Марка взяли второй раз.

Полихович вышел в загон. Помахал шариками. Сел. Вышел. Пошёл в загон. Помахал шариками. Сел.

Не, ну если вам так нравится, конечно…

Тут я бессилен», – заключает Бабченко.

На это ему в достаточно экспрессивной манере ответил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, грубо обвинив в упадничестве. Чем закончилась перепалка двух «интеллектуальных столпов» либеральной оппозиции, вы можете увидеть, ознакомившись со скриншотом с их официальных страничек в социальных сетях. Разумеется, с цензурными ограничениями.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1565551057

Метки: Новости

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