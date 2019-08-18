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Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО)

04:00. 18 августа 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

На фоне спасения пассажиров и экипажа аварийно севшего на подмосковном поле авиалайнера «Уральских авиалиний», россияне вспомнили про ЧП 27 июня в Нижнеангарске.

Напомним, тогда во время посадки  у Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал двигатель, в результате чего самолёт сошёл в ВПП, пробил забор и врезался здание очистных сооружений.На борту, где находились 43 пассажира и 4 члена экипажа, начался пожар. Командир экипажа и бортмеханик погибли сразу. Второй пилот покинул самолёт через аварийный люк горящей кабины.В итоге, всех пассажиров спасала из горящего самолёта стюардесса.

В Сети появилось множество перепостов этой удивительной истории, а ряд известных личностей выступил с инициативой о награждении храброй женщины.

В частности, ситуацию прокомментировал журналист Андрей Медведев.

«Эту стюардессу зовут Елена Лапуцкая. Она спасла больше сорока пассажиров. Причем эвакуацию она проводила, несмотря на травмы.

У нее были сломаны ребра.

Елена была единственной стюардессой на борту. Когда самолет столкнулся со зданием, и еще до того, как он загорелся, Елена успела открыть аварийные двери и помогла людям выскочить из салона.

Вот только благодаря этому, не погиб ни один из 43 пассажиров.

На фоне безусловно правильного награждения экипажа «Уральских авиалиний», ситуация с Еленой Лапуцкой выглядит вопиющей несправедливостью. Зашкаливающией несправедливостью. Получается, случилось ЧП рядом с Москвой, героев заметили. А Нижнеангарск далеко. Да и ладно.

Уважаемые чиновники Росавиации (или какие другие, говорят, что вы читаете Телеграм), исправьте пожалуйста, эту ситуацию. Это в ваших силах», — призвал Медведев в своем телеграм-канале.

«Русская Весна» присоединяется к этой инициативе.

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Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Забытая героиня: Россия вспомнила про подвиг стюардессы в Нижнеангарске (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1566069663

Метки: Новости

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