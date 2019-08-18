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Вторая Мировая война. Неизвестное об известном

09:00. 18 августа 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

15 августа в Москве состоялось заседание клуба левых историков и обществоведов "КЛИО" на тему:
"Вторая Мировая война. Неизвестное об известном."
В первой части круглого стола с докладами выступили следующие историки:
0 мин. – Олег Рудольфович Айрапетов – кандидат исторических наук, тема доклада «Кто виновен в развязывании Второй мировой войны?»
17 мин. 20 сек. – Михаил Иванович Мельтюхов – доктор исторических наук с докладом «Освободительный поход РККА в 1939 г.»;
50 мин. 40 сек. – Алексей Юрьевич Плотников – доктор исторических наук с докладом «Зимняя война СССР 1939-1940 гг.»;
1 час. 17 мин. – вопросы – ответы.
Ведущий круглого стола:  кандидат исторических наук Владимир Владимирович Корнеев.
сайт клуба "КЛИО" www.istoriki.ru


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4612418.html

Метки: великобритания англия, война, войска, Германия, Европа, Запад, история, Китай, Латвия, литва, политика, польша, румыния, ссср, финляндия, Франция, чехия, Япония

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