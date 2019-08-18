Вторая Мировая война. Неизвестное об известном
09:00. 18 августа 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
15 августа в Москве состоялось заседание клуба левых историков и обществоведов "КЛИО" на тему:
"Вторая Мировая война. Неизвестное об известном."
В первой части круглого стола с докладами выступили следующие историки:
0 мин. – Олег Рудольфович Айрапетов – кандидат исторических наук, тема доклада «Кто виновен в развязывании Второй мировой войны?»
17 мин. 20 сек. – Михаил Иванович Мельтюхов – доктор исторических наук с докладом «Освободительный поход РККА в 1939 г.»;
50 мин. 40 сек. – Алексей Юрьевич Плотников – доктор исторических наук с докладом «Зимняя война СССР 1939-1940 гг.»;
1 час. 17 мин. – вопросы – ответы.
Ведущий круглого стола: кандидат исторических наук Владимир Владимирович Корнеев.
сайт клуба "КЛИО" www.istoriki.ru