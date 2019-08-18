Сводки от ополчения Новороссии 18 августа 2019
- 08:15 СРОЧНО: ВСУ начали обстрел Русского края.
- 08:00 Горящие дома и разорванные люди: страшный авианалёт ВВС Украины на село в ЛНР (ВИДЕО).
- 03:00 Охота за техникой ОБСЕ: каратели нашли неожиданный способ заработка на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 21:08 “По Горловке и Донецку бить можно, а по Киеву – нельзя!”, – местный житель.
СРОЧНО: ВСУ начали обстрел Русского края
Только что стало известно, что около 8.00 украинские оккупанты начали обстрел Русского края.
Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
«Начался обстрел Русского края. Мины ложатся в районе улиц Артузова и Утёсова», — заявил он.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
Читайте также: В Крыму обнаружили загадочный саркофаг
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Горящие дома и разорванные люди: страшный авианалёт ВВС Украины на село в ЛНР (ВИДЕО)
Второго июля 2014 года в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашевке в Станично-Луганском районе ЛНР стали 12 человек, в том числе и пятилетний ребенок Иван Ермилов со своим отцом. Восемь из них были госпитализированы с ранениями и травмами. Многие лишились крыши над головой. На следующий день украинская сторона признала якобы «ошибку пилота», заявив об этом через подконтрольные СМИ.
Очевидица событий Галина Григорова рассказала о первом ударе, который пришелся по зданию РОВД. Два человека — сразу насмерть, было много раненых. По словам женщины, сделав круг над лесополосой вдоль реки Северский Донец, украинский самолет вернулся и сбросил авиабомбы на улицу Островскую. Воронки были огромные — на всю ширину улицы.
«Мальчик Ваня — он просто выскочил и, как обычный ребенок, начал наблюдать за низко летящим самолетом… Горели дома, лежали разорванные люди — я такое даже в фильмах ужасов не видела, никто не думал, что такое вообще возможно», — рассказала Григорова.
После такого циничного убийства ни в чем невинных людей, жители ЛНР изменили свое отношение к власти, которая клялась со всех экранов телевизоров, что не будет убивать мирное население. Но именно мирные жители стали жертвами мести хунты за непокоренный Донбасс и позор киевского правительства.
5-летний Ваня Ермилов — первый ребенок, который погиб на Луганщине от рук украинских захватчиков. Всего за период боевых действий только в ЛНР погибло 32 ребенка с 2014 по 2015 год.
Справка
В начале июля 2014 года на заседании СНБО Украины Порошенко выступил с речью, в которой заявил, что он «как Верховный Главнокомандующий» подписал указ о том, чтобы не продлевать режим одностороннего прекращения огня. ВСУ, нацгвардия, украинские пограничники и СБУ получили соответствующий приказ.
«В реализации поставленных сегодня задач по защите территориальной целостности они больше не ограничены режимом прекращения огня», — заявил тогда Порошенко, добавив, что ни ВСУ, ни нацгвардия или другие вооруженные формирования Украины «никогда не позволят себе применять силу против мирных людей».
На следующий день, 2 июля 2014 года, в Старой Кондрашевке и Станице Луганской сгорело несколько домов, были убиты мирные жители, а в местных больницах появились раненые от обстрелов украинских боевиков.
Читайте также: ПВО ЛНР лишила карателей четырёх единиц техники за сутки: сводка с фронта (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Охота за техникой ОБСЕ: каратели нашли неожиданный способ заработка на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки противник дважды нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады Войченко обстрелам из 82-мм миномётов и вооружения БМП подверглись районы населенных пунктов Сокольники и Красный Лиман.
Киевские боевики продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники оккупанты по-прежнему используют объекты гражданской инфраструктуры.
Читайте также: Кровавая жатва на Донбассе: появились данные группы уничтоженных ночью карателей (ФОТО, ВИДЕО)
В н. п. Троицкое военные преступники ВСУ разместили две боевые машины пехоты во дворе школы, занятой оккупантами.
Несмотря на приближающееся начало учебного года, боевики не торопятся освобождать учебное заведение, напротив, местные жители наблюдали, что на территорию школы осуществлялся подвоз боеприпасов.
В район населённого пункта Золотое-4 отмечено прибытие двух бронетранспортёров из 72 бригады ВСУ, размещённых на территории жилого домовладения.
С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА Миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Так, 13 августа командующий так называемой ОТГ «Север» Микац установил денежное вознаграждение за каждый сбитый БЛА!
Находясь в тяжелом материальном положении, боевики подразделений ВСУ стреляют во всё, что пролетает над их территорией, надеясь получить обещанное вознаграждение.
14 августа боевиками 46 сводной бригады ВСУ был сбит огнём из стрелкового оружия БЛА Миссии в районе н.п. Счастье.
15 августа преступники из 72 бригады обстреляли из стрелкового оружия беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ в районе н.п. Золотое-4.
Читайте также: «Война с Россией неизбежна»: безумная стратегия Украины (ВИДЕО)
Своими варварскими действиями боевики ВСУ показывают всему миру своё пренебрежение Минскими договорённостями, а также полное неуважение к международным наблюдателям!
В свою очередь, строгое соблюдение режима прекращения огня, является неотъемлемой частью комплекса мер по обеспечению защиты и безопасности нашей Республики.
Наши устремления к мирному урегулированию конфликта по-прежнему остаются неизменными. Подразделения Народной милиции огонь не открывают, но бдительно несут службу. В случае угрозы или провокации со стороны украинских военных мы готовы дать адекватный ответ.
Читайте также: Из Донбасса срочно выводят бригаду ВСУ, на подавление бунта карателей брошен спецназ: сводка (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“По Горловке и Донецку бить можно, а по Киеву – нельзя!”, – местный житель
К оглавлению | Источник: www.youtube.com