Второго июля 2014 года в результате авиаудара ВСУ по Старой Кондрашевке в Станично-Луганском районе ЛНР стали 12 человек, в том числе и пятилетний ребенок Иван Ермилов со своим отцом. Восемь из них были госпитализированы с ранениями и травмами. Многие лишились крыши над головой. На следующий день украинская сторона признала якобы «ошибку пилота», заявив об этом через подконтрольные СМИ.

Очевидица событий Галина Григорова рассказала о первом ударе, который пришелся по зданию РОВД. Два человека — сразу насмерть, было много раненых. По словам женщины, сделав круг над лесополосой вдоль реки Северский Донец, украинский самолет вернулся и сбросил авиабомбы на улицу Островскую. Воронки были огромные — на всю ширину улицы.

«Мальчик Ваня — он просто выскочил и, как обычный ребенок, начал наблюдать за низко летящим самолетом… Горели дома, лежали разорванные люди — я такое даже в фильмах ужасов не видела, никто не думал, что такое вообще возможно», — рассказала Григорова.

После такого циничного убийства ни в чем невинных людей, жители ЛНР изменили свое отношение к власти, которая клялась со всех экранов телевизоров, что не будет убивать мирное население. Но именно мирные жители стали жертвами мести хунты за непокоренный Донбасс и позор киевского правительства.

5-летний Ваня Ермилов — первый ребенок, который погиб на Луганщине от рук украинских захватчиков. Всего за период боевых действий только в ЛНР погибло 32 ребенка с 2014 по 2015 год.

Справка

В начале июля 2014 года на заседании СНБО Украины Порошенко выступил с речью, в которой заявил, что он «как Верховный Главнокомандующий» подписал указ о том, чтобы не продлевать режим одностороннего прекращения огня. ВСУ, нацгвардия, украинские пограничники и СБУ получили соответствующий приказ.

«В реализации поставленных сегодня задач по защите территориальной целостности они больше не ограничены режимом прекращения огня», — заявил тогда Порошенко, добавив, что ни ВСУ, ни нацгвардия или другие вооруженные формирования Украины «никогда не позволят себе применять силу против мирных людей».

На следующий день, 2 июля 2014 года, в Старой Кондрашевке и Станице Луганской сгорело несколько домов, были убиты мирные жители, а в местных больницах появились раненые от обстрелов украинских боевиков.

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