«Совсем свихнулись на русофобии». Почему 65% поляков недолюбливают Россию?

За 28 лет после распада СССР Польша превратила Россию в злейшего врага. Польские деятели запрещают «Танкистов с собакой», утверждают, что следовало «войти с нем­цами в Кремль», и призывают… применить против РФ ядерное оружие.

– Я всего несколько раз съездил в Москву, и дал интервью у вас на телевидении. После возвращения в Польшу мне позвонили наши журналисты и спросили, какое задание я получил от ФСБ. Им и в голову не приходит, что русских можно любить просто так.

– Я бы на твоём месте пошутил: мол, тебе присвоено звание полковника нашей разведки.

– Ты чего, меня тогда мгновенно арестуют. У нас юмора на тему России не понимают.

Независимый журналист Мачей Вишневский, главный редактор интернет-портала «Страйк», уже не в первый раз «нарывается» на подобные проблемы. Он часто приезжает в РФ и открыто говорит, как любит нашу страну, её культуру и традиции. В Польше такое поведение выглядит более чем странным. Согласно данным соцопросов, 65% поляков относятся к нашему государству отрицательно, положительно – лишь 22%. Становится интересно – вот что же такого ужасного мы сделали современной Польше? В причинах нелюбви жителей давнего соседа к русским разбирался обозреватель «АиФ».

«Проживи день не зря, обматери русских»

В мае этого года в Гданьске при исполнении в Музее Второй мировой войны песни «Тёмная ночь» Марка Бернеса разразился скандал: директор учреждения прервал певца, назвав песню «большевистской», и потребовал покинуть зал. И хотя польские журналисты, с которыми я обсудил инцидент в Гданьске, обозвали директора «дураком» и «карьеристом, желающим выслужиться», момент этот показательный. «Просто какое-то безумие, – заявляет бывший сотрудник польского торгпредства в Москве Кшиштоф Вуйчик. – Стоит почитать нашу прессу, и всюду неприкрытая антироссийская пропаганда – типа, проживи день не зря, обматери русских с самого утра. «Русские прикончили нашего президента, сбив его самолёт под Смоленском (имеется в виду гибель в авиакатастрофе лидера Польши Леха Качиньского в 2010 г. – Ред.), они собираются напасть на нас, они должны в тысячный раз извиниться за расстрел польских офицеров в Катыни…» Польские студенты, беседующие со мной в Познани, тоже уверены: у России существуют планы по оккупации Польши.

«А зачем вы нам нужны? У вас что, есть нефть или залежи бриллиантов?» Ребята теряются. Лишь один что-то мямлит: мол, экономика Польши – одна из лучших в Восточной Европе, наверное, причина в этом…

– При ежедневных оскорблениях России в польской прессе и в высказываниях официальных лиц есть и ещё одна обида – мало к нам едет русских туристов, мало РФ закупает польских товаров, и сие тоже зловещий план нанести вред Польше, – смеётся Вишневский. – То есть мы русских ненавидим, но при этом пусть тратят здесь свои деньги – и побольше, чем скупые немцы. Постоянно говорится: по причине российских санкций страдают наши фермеры – а ведь могли бы разбогатеть, продавая свою продукцию неблагодарным русским. Получается, вас в Польше терпеть не могут, а ваши денежные знаки – обожают. Сумасшедший дом, вот честное слово.

Не мешало бы вспомнить Черчилля

80-летний Марк Домбров­ский, работавший в семидесятые годы XX века учителем рус­ского языка в Варшаве, наливает мне чаю и говорит, что некоторых польских ура-патриотов, ненавидящих Россию, он сам с удовольствием в бараний рог бы скрутил. «Я мирный человек, – грозно заверяет Марк. – Но моё терпение кончилось. Ещё 14 лет назад я читал в газете «Речь Посполита» интервью с профессором-историком Павлом Вечоркевичем, сказавшим: «Фюрер ошибся с Польшей. Рассматривай он нас как союзников, мы показали бы себя лучше, чем Италия или Румыния, – и в итоге Гитлер вместе с главкомом армии Польши Рыдз-Смиглы принимал бы в Кремле парад польско-германских войск». И как с ним поступить? Я старый, а в прежние времена легко стулом бы по голове дал. Совсем свихнулись у нас на русофобии, простите».

И почему подобные вещи происходят? Ведь простой народ в СССР прекрасно относился к Польше и её культуре. Все смотрели сериалы «Ставка больше, чем жизнь», «Четыре танкиста и собака», зачитывались «Крестоносцами» и «Фараоном», покупали у спекулянтов билеты в кино на «Ва-банк» и «Новые амазонки». Это, что ли, обидело польских политиков и прессу? В 1993 г. из Польши вывели контингент Российской армии, Ельцин извинился за расправу в Катыни, на месте расстрела польских офицеров построили мемориалы – было предложено строить отношения с чистого листа, протянута рука дружбы. Как отреагировали польские деятели? Назвали в Варшаве площадь именем убитого при спец­операции лидера чечен­ских боевиков Джохара Дудаева. Начали требовать финансовую компенсацию за годы «совет­ской оккупации». Сейчас сносят памятники погибшим при освобождении Польши советским солдатам. И возмущаются по поводу резкой реакции России на такие поступки. Конечно, мы же должны платить и каяться.

«У нас так и хотят, чтобы русские вели себя как нем­цы, – иронизирует бизнесмен Томек Войцеховский. – Те, едва переезжают границу с Польшей и чувствуют другой воздух, моментально начинают извиняться». Правда, немцы убили 6 миллионов поляков, а советская армия освободила Польшу от нацистов, сравнивать это нельзя – но кто ж такие мелочи помнит. Вряд ли кому-то придёт в голову и цитата из речи Черчилля, сказанной в 1945 г.: «Гитлер собирался уничтожить не только Польшу как государство, но и поляков как народ, самое меньшее – превратить их в рабов».

«Подсели, словно на наркотик»

– Я собирался с друзьями открыть кафе, назвать «Четыре танкиста и собака», – признаётся бизнесмен Янек Заремба. – Думаю, оно было бы популярно и у поляков, и у российских туристов. Но друзья меня отговорили – сейчас с таким названием могут быть проблемы. Реакция зависит от городских властей: всегда есть шанс, что обвинят в советской пропаганде и пророссийской позиции. И прежние, и нынешние власти Польши никак в толк взять не могут – Россия больше не коммунистическое государство, она вообще не собирается никого захватывать: зачем ей проблемы, ведь Польша состоит в НАТО? Однако у нас настолько привыкли обвинять русских в грехах прошлого, что подсели, словно на наркотик, – не могут от этого отказаться. Есть одна надежда – сам народ устанет от демонизации восточного соседа. Но как скоро? Я сказать не могу. Ведь совсем недавно польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал Запад применить против России ядерное оружие, в случае если «Красная армия войдёт на территорию Польши». Человек даже не в курсе, что Красной армии давно не существует!

Мне на самом деле безумно жаль, что к этому пришло. И в Польше не смотрят российское кино, забыли о русской культуре, предпочитая «бэтмена» и «человека-паука», и в России молодёжь вообще ничего не знает о польских писателях, фильмах и художниках. Кто от этого теряет? Разумеется, Польша в первую очередь. Наше поколение, сохранившее тёплую память о поляках, – последнее. Следу­ющее будет относиться к ним равнодушно или, устав от постоянной ругани в наш адрес, начнёт испытывать обиду и злость. За что боролись – на то и напоролись.